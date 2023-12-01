Шмейхель об Онана: «Ошибки вратаря обходятся очень дорого, защита «МЮ» сыграла хорошо»

Петер Шмейхель раскритиковал футболистов «МЮ» Андре Онана и Антони Марсьяля.

В матче 5-го тура группового этапа « »- « » гости вели сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.

После игры Шмейхель пообщался с в эфире CBS Sports.

– Вы говорите: «Плохая игра в обороне команды в целом». А у меня сложилось впечатление, что защита как раз сработала хорошо, игроки защищались хорошо, а это были ошибки отдельных футболистов. Вы обеспокоены тем, что у вас нет подходящих игроков, которые могли бы привести команду туда, где вы хотите быть? – спросил бывший голкипер «Юнайтед».

– Нет. У нас проект. Нам нужно извлечь из этого уроки.

Позитив в том, как мы можем играть, какого уровня можем достичь, но футбол – это игра ошибок, и детали имеют значение. Мы как команда допустили некоторые ошибки и были за это наказаны, – ответил тренер.

Позже, в эфире телеканала, высказался об игре Онана.

«Знаете что? Я думаю, что четверка защитников сыграла очень хорошо, не думаю, что они могли бы сделать намного больше.

Ошибки вратаря обходятся [команде] очень дорого, это бесспорно. Каждый раз, когда вратарь ошибается, – это гол, это просто факт. Если вернуться к воскресной игре [с «Эвертоном»], там все работало прекрасно. Но на таком уровне за каждую малейшую ошибку наказывают, и нужно усвоить это», – сказал Шмейхель.

Также датчанин раскритиковал форварда , заменившего .

«Когда ведешь со счетом 2:0 – а мы уже не первый раз ведем со счетом 2:0 в этом турнире, – нужно убить игру, убедиться, что соперник не сможет вернуться. Надо держать мяч и стараться не совершать ошибок.

Когда Хейлунд ушел с поля, большая часть прессинга впереди исчезла. Парень, которого выпустили, не сделал ничего. Был Хейлунд, который много работал на команду, прессинговал, и внезапно этого прессинга не стало. Что дало сопернику возможность много держать мяч, пасовать.

На все эти моменты нужно обратить внимание. Когда забиваешь такое количество голов, ожидаешь, что наберешь больше одного очка», – сказал экс-вратарь.

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