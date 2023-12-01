Шмейхель об Онана: «Ошибки вратаря обходятся очень дорого, защита «МЮ» сыграла хорошо»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Петер Шмейхель Антони Марсьяль Андре Онана Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Петер Шмейхель раскритиковал футболистов «МЮ» Андре Онана и Антони Марсьяля.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай»- «Манчестер Юнайтед» гости вели сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.

После игры Шмейхель пообщался с тен Хагом в эфире CBS Sports.

– Вы говорите: «Плохая игра в обороне команды в целом». А у меня сложилось впечатление, что защита как раз сработала хорошо, игроки защищались хорошо, а это были ошибки отдельных футболистов. Вы обеспокоены тем, что у вас нет подходящих игроков, которые могли бы привести команду туда, где вы хотите быть? – спросил бывший голкипер «Юнайтед».

– Нет. У нас проект. Нам нужно извлечь из этого уроки.

Позитив в том, как мы можем играть, какого уровня можем достичь, но футбол – это игра ошибок, и детали имеют значение. Мы как команда допустили некоторые ошибки и были за это наказаны, – ответил тренер.

Позже, в эфире телеканала, Петер высказался об игре Онана.

«Знаете что? Я думаю, что четверка защитников сыграла очень хорошо, не думаю, что они могли бы сделать намного больше.

Ошибки вратаря обходятся [команде] очень дорого, это бесспорно. Каждый раз, когда вратарь ошибается, – это гол, это просто факт. Если вернуться к воскресной игре [с «Эвертоном»], там все работало прекрасно. Но на таком уровне за каждую малейшую ошибку наказывают, и нужно усвоить это», – сказал Шмейхель.

Также датчанин раскритиковал форварда Антони Марсьяля, заменившего Расмуса Хейлунда.

«Когда ведешь со счетом 2:0 – а мы уже не первый раз ведем со счетом 2:0 в этом турнире, – нужно убить игру, убедиться, что соперник не сможет вернуться. Надо держать мяч и стараться не совершать ошибок.

Когда Хейлунд ушел с поля, большая часть прессинга впереди исчезла. Парень, которого выпустили, не сделал ничего. Был Хейлунд, который много работал на команду, прессинговал, и внезапно этого прессинга не стало. Что дало сопернику возможность много держать мяч, пасовать.

На все эти моменты нужно обратить внимание. Когда забиваешь такое количество голов, ожидаешь, что наберешь больше одного очка», – сказал экс-вратарь.

Онана в старте до следующего привоза – конкурент поджимает. Хотя тен Хаг списывает ошибки на гениальность Зиеша

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28 комментариев
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Давайте, пробежимся по прошлой ЛЧ, в которой Онана дотащил Интер до финала? Или не Онана?
Возьмем, к примеру, игры 1/4, 1/2 финала и сам финал. 5 игр. 13 ударов в створ. 4 пропущенных. Всего в двух матчах более 2 ударов в створ: финал (4 и 1 пропущенный, четвертьфинал с Бенфикой (5 и 3 пропущенных). В полуфинале Милан за оба матча смог только два раза вообще в створ пробить. Так все же это заслуга вратаря, или защиты, которая не позволяла разгуляться сопернику?
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Игра Онаны это ужОс. Мягко говоря.
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Ответ bel01
Онана блестяще пасует ногами, но в воротах очень ненадёжен, порой откровенно слаб. Но при этом - будем честны - и защитники МЮ вовсе не на высоте. "Хороши" и он, и они.
я видел 4 паса в аут подряд в матче с эвертоном
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Ответ Zakal
я видел 4 паса в аут подряд в матче с эвертоном
Об этом все забывают после пары удачных распасовок. Хотя по факту, бОльшая часть игры ногами у него сводится к дальним выносам.
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Ответ Lavinka
Так распиарили что в финал ЛЧ прошли .
Кариуса после финала ЛЧ в какой клуб за 50 лямов продали?
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Ответ Lavinka
Кариус накосячил жёстко в финале .
Да, но вопрос в другом: насколько хорош был Кариус до финала? Можно ли сказать, что именно благодаря ему Ливерпуль оказался в финале? И если нет, то почему это не может относиться к Онане? Выше я статистику привел - ему почти не били в створ ворот. Там, где начинали попадать, он начинал пропускать. Явное исключение - разве что первый матч 1/8 с Порту. Он реально тащил всего в одной игре за весь розыгрыш ЛЧ, остальные игры - или весьма посредственные показатели, или прекрасная игра КОМАНДЫ в обороне.
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Онана блестяще пасует ногами, но в воротах очень ненадёжен, порой откровенно слаб.
Но при этом - будем честны - и защитники МЮ вовсе не на высоте.
"Хороши" и он, и они.
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Ответ Владимир Владимирович
Я считаю и несколько хороших выходов
Если только как "моментах в шести проявил себя хорошо", то, вероятно, да. Но привезти не один, а два мяча - это даже не перебор, это катастрофа.
Аналогии с полевыми игроками не совсем корректны, думаю. Все же, ошибки одного полевого несколько нивелируются действиями девяти других полевых игроков. А вот вратарь... То, что сделал Онана за время пребывания в МЮ, при САФе было бы невозможно. По одной единственной причине - он не сыграл бы и трети от нынешнего количества матчей. У меня первая же аналогия - Таиби. С 11 пропущенными в 4 играх и "тем самым" историческим голом. САФу хватило одной критической ошибки на фоне в целом неуверенной игры, чтобы новичок больше на поле не выходил. Онана напривозил уже куда больше. И напривозит еще. Но зато сейчас акцент внимания смещен в сторону Андре с бесполезного дорогостоящего Антони, который продолжает выходить на поле, занимая чужое место.
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хех.так с защиты то начинаются все проходы-проблемы, вратарь это завершение.
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Ответ Владимир Владимирович
Вообще и сэйвов добротных понаделал Онана в том матче, шесть спасений точно помню, но увы напортачил. МЮ вообще мистическое место, не даром их называют красными дьволами. Давление которое присутствует у манкунианцев что то запредельное. Так чуть на загубили Магуйера, сейчас то же давление испытывает Онана. Алексис Санчес чуть ли не на пике своей карьеры превратился в деревяшку, до этого Фалькао потерял былую мощь перейдя в МЮ, а ещё до этого топарь Ди Мария попал в ту же яму. Про Марсиаля легенды гласить тоже не приходится, так себе карьера. И сейчас традиция продолжается, ни Антони ни даже Хойлунд перспективой пока не радуют.
Да чего уж всего шесть? Тридцать шесть, не меньше. Особенно, если вспомнить, что в створ ворот пришлось 9 ударов, из которых 6-7 точно во вратаря. Включая 2 пропущенных.
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Ответ ARAMIS777
Игра Онаны это ужОс. Мягко говоря.
До покупки Онана я говорил что это чудик и нам он ещё насолит бестолковкои
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Ответ Lavinka
В АПЛ топ играет .
В АПЛ играет топ после отрезка с дном таблицы. Сейчас до НГ сложный график. Там станет понятно и насколько Онана уверенно играет, и как команда может набирать очки
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Позволю себе не согласиться с легендой клуба. Оборона, на мой взгляд, — главная ныне проблема игрового плана в «Манчестер Юнайтед». Даже после возвращения и набора формы Лисандро и Каземиро ситуация вряд ли станет кардинально иной в смысле «детских ошибок». «Манчестер Юнайтед» нужен ещё один ЦЗ высокого уровня (при всём уважении к игре Магуайра в этом сезоне). И это минимум. Умалчивая про опорную зону и правого защитника. Вопроса о вратаре не касаюсь также специально, это, как думается, отдельная, тема в себе. Нынешний оборонительный блок «Манчестер Юнайтед» не является правильно укомплектованным относительно стиля, который тен Хаг пытается привить команде.
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Ответ Boni R
хех.так с защиты то начинаются все проходы-проблемы, вратарь это завершение.
«все проходы-проблемы»
А то, что речь про штрафные, не смущает?
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Ответ Nickolay Lyskov
Да чего уж всего шесть? Тридцать шесть, не меньше. Особенно, если вспомнить, что в створ ворот пришлось 9 ударов, из которых 6-7 точно во вратаря. Включая 2 пропущенных.
Я считаю и несколько хороших выходов
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А как все начиналось) Сам онана себя звездой возомнил, ну пресса как вознесла так и об землю ударила
И поделом
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В точку попал старина Шмейхель. С Марсиалем у соперников всегда на одного игрока больше. Он просто французское бревно.
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когда смотришь на игру Онана, то думаешь, что можно поставить полевого игрока с хорошей реакцией в ворота и он будет играть также. Иногда что-то отбивать красиво, хорошо играть ногами, но при этом часто пропускать мячи, которые летят в него же.
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Ну Онана и в Аяксе пропускал всё что летит не в него , просто в Картоне его распиарили
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Трансферы в МЮ обходятся очень дорого, руководство сработало нехорошо
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