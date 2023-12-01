Шмейхель об Онана: «Ошибки вратаря обходятся очень дорого, защита «МЮ» сыграла хорошо»
Петер Шмейхель раскритиковал футболистов «МЮ» Андре Онана и Антони Марсьяля.
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай»- «Манчестер Юнайтед» гости вели сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.
После игры Шмейхель пообщался с тен Хагом в эфире CBS Sports.
– Вы говорите: «Плохая игра в обороне команды в целом». А у меня сложилось впечатление, что защита как раз сработала хорошо, игроки защищались хорошо, а это были ошибки отдельных футболистов. Вы обеспокоены тем, что у вас нет подходящих игроков, которые могли бы привести команду туда, где вы хотите быть? – спросил бывший голкипер «Юнайтед».
– Нет. У нас проект. Нам нужно извлечь из этого уроки.
Позитив в том, как мы можем играть, какого уровня можем достичь, но футбол – это игра ошибок, и детали имеют значение. Мы как команда допустили некоторые ошибки и были за это наказаны, – ответил тренер.
Позже, в эфире телеканала, Петер высказался об игре Онана.
«Знаете что? Я думаю, что четверка защитников сыграла очень хорошо, не думаю, что они могли бы сделать намного больше.
Ошибки вратаря обходятся [команде] очень дорого, это бесспорно. Каждый раз, когда вратарь ошибается, – это гол, это просто факт. Если вернуться к воскресной игре [с «Эвертоном»], там все работало прекрасно. Но на таком уровне за каждую малейшую ошибку наказывают, и нужно усвоить это», – сказал Шмейхель.
Также датчанин раскритиковал форварда Антони Марсьяля, заменившего Расмуса Хейлунда.
«Когда ведешь со счетом 2:0 – а мы уже не первый раз ведем со счетом 2:0 в этом турнире, – нужно убить игру, убедиться, что соперник не сможет вернуться. Надо держать мяч и стараться не совершать ошибок.
Когда Хейлунд ушел с поля, большая часть прессинга впереди исчезла. Парень, которого выпустили, не сделал ничего. Был Хейлунд, который много работал на команду, прессинговал, и внезапно этого прессинга не стало. Что дало сопернику возможность много держать мяч, пасовать.
На все эти моменты нужно обратить внимание. Когда забиваешь такое количество голов, ожидаешь, что наберешь больше одного очка», – сказал экс-вратарь.
Онана в старте до следующего привоза – конкурент поджимает. Хотя тен Хаг списывает ошибки на гениальность Зиеша
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Возьмем, к примеру, игры 1/4, 1/2 финала и сам финал. 5 игр. 13 ударов в створ. 4 пропущенных. Всего в двух матчах более 2 ударов в створ: финал (4 и 1 пропущенный, четвертьфинал с Бенфикой (5 и 3 пропущенных). В полуфинале Милан за оба матча смог только два раза вообще в створ пробить. Так все же это заслуга вратаря, или защиты, которая не позволяла разгуляться сопернику?
Но при этом - будем честны - и защитники МЮ вовсе не на высоте.
"Хороши" и он, и они.
Аналогии с полевыми игроками не совсем корректны, думаю. Все же, ошибки одного полевого несколько нивелируются действиями девяти других полевых игроков. А вот вратарь... То, что сделал Онана за время пребывания в МЮ, при САФе было бы невозможно. По одной единственной причине - он не сыграл бы и трети от нынешнего количества матчей. У меня первая же аналогия - Таиби. С 11 пропущенными в 4 играх и "тем самым" историческим голом. САФу хватило одной критической ошибки на фоне в целом неуверенной игры, чтобы новичок больше на поле не выходил. Онана напривозил уже куда больше. И напривозит еще. Но зато сейчас акцент внимания смещен в сторону Андре с бесполезного дорогостоящего Антони, который продолжает выходить на поле, занимая чужое место.
А то, что речь про штрафные, не смущает?
И поделом