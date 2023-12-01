Каррагер об Онана: «Для вратаря «МЮ» неприемлема такая игра, как в Турции. Опасное положение в ЛЧ – следствие его ошибок. У Андре репутация обузы, легких голов слишком много»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Джейми Каррагер отметил, что Андре Онана превратился в обузу для «МЮ».

«В отличие от великих команд прошлого, сейчас на него возложено слишком много обязанностей. Чем больше ему нужно делать, тем выше вероятность очередной ошибки.

Опасное положение «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов – прямое следствие его ошибок. Игра Онана стоила «МЮ» очков в обоих матчах с «Галатасараем», он был плох и в игре с «Баварией» в первом туре. Да, он спас в матче с «Копенгагеном» на «Олд Траффорд» на последней минуте, но многочисленные минусы значительно перевешивают единственный плюс.

Такое выступление, как в Турции, неприемлемо для вратаря «МЮ». Вы даже от вратаря из команды U18 не ожидаете такой ошибки при попытке удержать мяч, как в случае со вторым голом «Галатасарая». Если бы вратарь из молодежки был переведен в основу и сыграл так, как Онана в среду, он, вероятно, больше никогда бы не появлялся в основной команде.

Из-за Онана «МЮ» пропустил слишком много легких голов. Надежда на то, что худшее уже позади, улетучилась, игра в среду стала огромным шагом назад. У Онана уже сложилась репутация обузы. Потребуется много времени, чтобы ее изменить», – отметил экс-защитник «Ливерпуля».

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16 комментариев
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Как же быстро и сполна прилетело онане за ор на Магваера
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Эскорт-сайт «Роковая модель» предложит Манчестер Юнайтед 40 млн долларов за переименование в честь сервиса на 10 лет.
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этот ливерпульский товарищ абсолютно прав: 4 место МЮ и призрачные шансы на проход, следствие привозов Онаны и красной Рэшфорда в Копенгагене.
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Ответ #SharkTeam
Как же быстро и сполна прилетело онане за ор на Магваера
Опять эти байки про карму, ясновидения и высшие силы племени ацтеков 😂
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что с ним в манчестере за лето сделали? в прошлом году в интере был превосходен...
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Ответ Ирка Филькина
Манчестерский мешок-позор Англии
Да ладно, они же требл взяли.
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Ответ #SharkTeam
Как же быстро и сполна прилетело онане за ор на Магваера
Пора Маге начать ор на него
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Мне кажется тот же Сафонов смотрелся гораздо лучше
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Ответ tolstiy
что с ним в манчестере за лето сделали? в прошлом году в интере был превосходен...
Не был
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Ответ stanvixx
Опять эти байки про карму, ясновидения и высшие силы племени ацтеков 😂
Сторонники теории палеоконтакта прииветствуют тебя
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Ответ stanvixx
Опять эти байки про карму, ясновидения и высшие силы племени ацтеков 😂
я в это не верю, но как тут на онану не набросить то? заслужил ж
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