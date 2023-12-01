Каррагер об Онана: «Для вратаря «МЮ» неприемлема такая игра, как в Турции. Опасное положение в ЛЧ – следствие его ошибок. У Андре репутация обузы, легких голов слишком много»

Джейми Каррагер отметил, что Андре Онана превратился в обузу для «МЮ».

«В отличие от великих команд прошлого, сейчас на него возложено слишком много обязанностей. Чем больше ему нужно делать, тем выше вероятность очередной ошибки.

Опасное положение « » в чемпионов – прямое следствие его ошибок. Игра Онана стоила «МЮ» очков в обоих матчах с « », он был плох и в игре с «Баварией» в первом туре. Да, он спас в матче с «Копенгагеном» на «Олд Траффорд» на последней минуте, но многочисленные минусы значительно перевешивают единственный плюс.

Такое выступление, как в Турции, неприемлемо для вратаря «МЮ». Вы даже от вратаря из команды U18 не ожидаете такой ошибки при попытке удержать мяч, как в случае со вторым голом «Галатасарая». Если бы вратарь из молодежки был переведен в основу и сыграл так, как Онана в среду, он, вероятно, больше никогда бы не появлялся в основной команде.

Из-за Онана «МЮ» пропустил слишком много легких голов. Надежда на то, что худшее уже позади, улетучилась, игра в среду стала огромным шагом назад. У Онана уже сложилась репутация обузы. Потребуется много времени, чтобы ее изменить», – отметил экс-защитник «Ливерпуля».

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