Чемпионат Израиля возобновляется после атаки ХАМАС. Робби Кин удаленно руководил «Маккаби», а теперь возвращается в Тель-Авив

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Чемпионат Израиля возобновляется после атаки ХАМАС на страну.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после атаки палестинской группировки на Израиль. После этого матчи чемпионата страны были перенесены, встречи еврокубков и сборной Израиля проводились на нейтральных полях в Европе.

В эти выходные, 2 и 3 декабря, в высшей лиге Израиля пройдут 7 матчей.

Бывший форвард сборной Ирландии Робби Кин, покидавший страну через Грецию после атаки ХАМАС, возвращается в Израиль и снова приступает к работе с «Маккаби» Тель-Авив. Все последнее время тренер руководил командой удаленно.

Клуб Кина 3 декабря на выезде встретится с «Хапоэлем» из Иерусалима.

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