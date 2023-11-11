Тренер сборной Израиля Хазан: «Мы представляем нечто большее, чем футбол Израиля. Наша страна построена людьми, выживавшими тысячи лет»

Главный тренер сборной Израиля высказался о влиянии политики на футбол.

Алон Хазан заявил, что футбол «плавает в политике», приведя в качестве примера чемпионат мира, прошедший в Катаре.

7 октября началось обострение палестино‑израильского конфликта. В ноябре сборная Израиля проведет матчи отбора Евро-2024, которые были перенесены по решению УЕФА.

«Не меняйте своего мнения в зависимости от того, какая страна страдает. Катастрофа, происходящая в Израиле, не связана с политикой, дело не в том, кто хороший, а кто плохой. Сосредоточиться на футболе очень и очень тяжело.

Наша страна построена людьми, которые продолжают выживать тысячи лет. Мы представляем нечто гораздо большее, чем футбол Израиля», – сказал Алон Хазан.

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