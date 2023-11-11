Тренер сборной Израиля Хазан: «Мы представляем нечто большее, чем футбол Израиля. Наша страна построена людьми, выживавшими тысячи лет»

Теги сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль квалификация Евро-2024 Политика Алон Хазан Футбол

Главный тренер сборной Израиля высказался о влиянии политики на футбол.

Алон Хазан заявил, что футбол «плавает в политике», приведя в качестве примера чемпионат мира, прошедший в Катаре.

7 октября началось обострение палестино‑израильского конфликта. В ноябре сборная Израиля проведет матчи отбора Евро-2024, которые были перенесены по решению УЕФА.

«Не меняйте своего мнения в зависимости от того, какая страна страдает. Катастрофа, происходящая в Израиле, не связана с политикой, дело не в том, кто хороший, а кто плохой. Сосредоточиться на футболе очень и очень тяжело.

Наша страна построена людьми, которые продолжают выживать тысячи лет. Мы представляем нечто гораздо большее, чем футбол Израиля», – сказал Алон Хазан.

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5 комментариев

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Амин Чич
какая к чёрту ваша страна)))
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Caniball
Дать путевку Израилю на Евро, несмотря на то, что они туда никак не попадут по спортивным принципам, это будет самое лучшее продолжение лицемерия УЕФА.
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Streetbor
sports должен хамасу за траффик бгг. Когда бы вы ещё почитали интервью тренера Израиля, а сейчас даже знаете как его зовут.
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Venger80
Где-то я уже слышал похожее, у некоего австрийца с усами
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Амин Чич
Палестина напала на Израиль, считая эти земли исторички своими (обосновано)- практически весь мир их поддерживает!
Россия напала на украину, считая эти земли исторически своими (обосновано), по мнению "райского сада" Россию весь мир осудил!)))) На данном сайте очень много умных, грамотных личностей, что скажете уважаемые!?
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