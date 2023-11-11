Авраам Грант: «Политика ХАМАС – убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность»
Авраам Грант сравнил политику Израиля и ХАМАС.
Ранее министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман выступила против проведения митинга в поддержку Палестины в День перемирия – по ее словам, он станет маршем ненависти. Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал слова министра: «Призывы к прекращению огня не соответствуют определению «марша ненависти».
Бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля Авраам Грант ответил экс-футболисту.
«Ты сказал, что это не марш ненависти. Ты знаешь, что девиз этого марша – «от реки до моря»? Это означает призыв избавиться от 10 миллионов израильтян, сбросить их в море. Что это, если не ненависть?
Я знаю, что не все из них [поддерживают эти взгляды], я знаю, что большинство из них с этим не согласны, поэтому им нужно избавиться от этого девиза. Это политика ХАМАС, а не палестинцев.
Политика ХАМАС заключается в том, чтобы убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность.
Политика хороших палестинцев, которых я знаю, заключается в обеспечении лучшего качества жизни, и они этого заслуживают. Политика ХАМАС заключается в том, чтобы уничтожить даже их.
Ты не должен верить мне, это сказал глава ХАМАС: «Это не ограничится 7 октября, мы будем повторять это снова и снова», – заявил Грант, тренирующий сборную Замбии, в своем видеообращении.
Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Да сейчас я понял что у тебя не только Руа деревянная но и голова тоже. А в деревянной голове только опилки
У армянского радио спрашивают:"Будет ли 3 мировая война?"
Армянское радио отвечает "НЕТ войны не будет, будет такая борьба за мир
что камня на камне не останется!!!"