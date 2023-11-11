Авраам Грант: «Политика ХАМАС – убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность»

Авраам Грант сравнил политику Израиля и ХАМАС.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман выступила против проведения митинга в поддержку Палестины в День перемирия – по ее словам, он станет маршем ненависти. Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал слова министра: «Призывы к прекращению огня не соответствуют определению «марша ненависти».

Бывший главный тренер « » и сборной Израиля Авраам Грант ответил экс-футболисту.

«Ты сказал, что это не марш ненависти. Ты знаешь, что девиз этого марша – «от реки до моря»? Это означает призыв избавиться от 10 миллионов израильтян, сбросить их в море. Что это, если не ненависть?

Я знаю, что не все из них [поддерживают эти взгляды], я знаю, что большинство из них с этим не согласны, поэтому им нужно избавиться от этого девиза. Это политика ХАМАС, а не палестинцев.

Политика ХАМАС заключается в том, чтобы убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность.

Политика хороших палестинцев, которых я знаю, заключается в обеспечении лучшего качества жизни, и они этого заслуживают. Политика ХАМАС заключается в том, чтобы уничтожить даже их.

Ты не должен верить мне, это сказал глава ХАМАС: «Это не ограничится 7 октября, мы будем повторять это снова и снова», – заявил Грант, тренирующий сборную Замбии, в своем видеообращении.

Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?