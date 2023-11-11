Авраам Грант: «Политика ХАМАС – убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность»

Теги Челси Гари Линекер сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Авраам Грант сборная Замбии Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Авраам Грант сравнил политику Израиля и ХАМАС.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман выступила против проведения митинга в поддержку Палестины в День перемирия – по ее словам, он станет маршем ненависти. Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал слова министра: «Призывы к прекращению огня не соответствуют определению «марша ненависти». 

Бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля Авраам Грант ответил экс-футболисту.

«Ты сказал, что это не марш ненависти. Ты знаешь, что девиз этого марша – «от реки до моря»? Это означает призыв избавиться от 10 миллионов израильтян, сбросить их в море. Что это, если не ненависть?

Я знаю, что не все из них [поддерживают эти взгляды], я знаю, что большинство из них с этим не согласны, поэтому им нужно избавиться от этого девиза. Это политика ХАМАС, а не палестинцев.

Политика ХАМАС заключается в том, чтобы убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность.

Политика хороших палестинцев, которых я знаю, заключается в обеспечении лучшего качества жизни, и они этого заслуживают. Политика ХАМАС заключается в том, чтобы уничтожить даже их.

Ты не должен верить мне, это сказал глава ХАМАС: «Это не ограничится 7 октября, мы будем повторять это снова и снова», – заявил Грант, тренирующий сборную Замбии, в своем видеообращении. 

Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»

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68 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Более 10к жителей Палестины уже ощутили на себе вашу "безопасность"
+63
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Бродяга-симпатяга
Так сделайте арабам их государство на их земле и стройте дальше свой рай, проблема то в чем?
+38
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Джанлука Нальюка
Ответ Бродяга-симпатяга
Так сделайте арабам их государство на их земле и стройте дальше свой рай, проблема то в чем?
А кто им мешал столько десятилетий что то построить ? Электростанции, опреснение воды , какое никакое государство? Но построили только подземный город из бетона. На другое они не способны
+27
-17
+10
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Геннадий Горбан
Сейчас ему объяснят все в комментариях что хамас-либерал-демократы,евреи-нацисты, Война — это мир, свобода — это рабство
+22
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+7
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Павел Мельников
Грант не совсем прав. Политика ХАМАС направлена на строительство. А именно - строительство подземных тоннелей, укрывающих террористов от ударов, под которые попадают мирные жители.
+16
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Фан Рубина
Ну... в морге безопасно, да.
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Томаш Спенсер
Так ВОТ как сейчас Геноцид у "просвещенных райский садов" называется - Безопасность... 👹
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Иван Грозный
Ответ Sergey Khudyakov
А Авраам Грант не хочет объяснить почему 75 лет Израиль оккупирует Палестинские земли, вытесняя коренное население?
Что такое палестинские земли и с чего они палестинские, Худяков? Т.е. ты оправдываешь террористов, Худяков!
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Верховный Лорд
Ответ RembaXXX
"государство арабов" означает физическое истребление евреев, ведь именно это требует хамас, а не государство в каких то границах. И что если завтра мигранты в Москве потребуют основать свое государство?
У каждого мигранта есть свое государство, где он родился
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roni20
Ответ Sergey Khudyakov
А Авраам Грант не хочет объяснить почему 75 лет Израиль оккупирует Палестинские земли, вытесняя коренное население?
А ты почитай что случилось в 1948 году когда ООН ПРОВОЗГЛАСИЛ ДВА ГОСУДАРСТВА. Или в 1967 году или в 1956. Могу продолжать. И что хотели те люди которые развязывали эти войны
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roni20
Ответ Деревянная рука
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Защищаться от чего ? От мирных людей, от младенцев, от молодых девочек от стариков которым за 80 лет? От чего защищались твои братья убийцы.
Да сейчас я понял что у тебя не только Руа деревянная но и голова тоже. А в деревянной голове только опилки
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Amalfitano
Ответ Джанлука Нальюка
А кто им мешал столько десятилетий что то построить ? Электростанции, опреснение воды , какое никакое государство? Но построили только подземный город из бетона. На другое они не способны
Электростанции были. Они становятся первыми целями. Вот и в этот раз её разбомбили в первые же дни войны. Та же история с опреснителями. Израиль не даёт разрешение на ввоз оборудования. Палестинцы просверлили скважины. Пришли израильтяне и залили их бетоном. И так во всём. Они там живут в гетто. Ничего нельзя завести в газу без ведома Израиля. Это тоже самое что еврейское гетто времён ВМВ. Только тогдашние жертвы сегодня стали палачами.
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grek087
Ответ Джанлука Нальюка
А кто им мешал столько десятилетий что то построить ? Электростанции, опреснение воды , какое никакое государство? Но построили только подземный город из бетона. На другое они не способны
Подземный город из бетона тоже непросто построить. И вообще! Могут строить под землей, значит могут и на земле!
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Георгий Большаков
Ответ Иван Грозный
Убийство Хамаса это не геноцид, а борьба за существование. 7 октября им с рук не сойдет и не сошло
Убийство евреев это не геноцид, а борьба за существование. 1967 год им с рук не сойдет
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kazus
Ответ Rabbia
Вранье, уже более 10 миллионов жителей
Пока писал уже 100 миллионов
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Amalfitano
Ответ RembaXXX
"государство арабов" означает физическое истребление евреев, ведь именно это требует хамас, а не государство в каких то границах. И что если завтра мигранты в Москве потребуют основать свое государство?
Проблема в том, что это не требование хамас, а резолюция совбеза ООН. А вторая проблема, это то, что палестинцы это коренные жители этих земель, а не мигранты.
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Amalfitano
Ответ Павел Мельников
А на этой ветке уже успели появиться домашние конспирологи, преподносящие создание ХАМАС Израилем как факт, но не приводящие ни одной внятной ссылки? Если нет, пора бы. Комменты без вас настаиваются.
Ну об это говорили официальные лица Израиля, а не мамкины конспирологи со спортса. Создали ПОЛИТИЧЕСКУЮ партию хамас чтобы ослабить фатх и Ясира Арафата. Тут вроде как никто и не скрывал этого. Просто, как обычно бывает с фанатиками, они в определённый момент вышли из под контроля. Как это уже происходило раньше с Талибан и ИГИЛ.
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Amalfitano
Ответ Ка Ман
Это конечно ужасно, что в Газе гибнут женщины и дети, но почему-то все забыли кто первым начал. На зверства и жестокость ХАМАС Израиль ответил жестокостью. А чего хамасовцы ожидали, что Израиль утрётся, а они прикроются мирными жителями? Ещё удивляет другое - везде проходят массовые митинги с требованием прекратить бомбёжки Палестины, но хоть бы одна собака потребовала бы от ХАМАС отпустить заложников и сложить оружие. Война закончилась бы на следующий день.
Всё верно написал. А теперь внимание вопрос. Почему тогда хамас это террористы, а цахал это какие-то войны света? Да такие же террористы. Надо признать обе стороны террористическими и не делать вид, что это другое.
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dinm 8
хамас-это друзья путина
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Rrromario
Ответ RembaXXX
"государство арабов" означает физическое истребление евреев, ведь именно это требует хамас, а не государство в каких то границах. И что если завтра мигранты в Москве потребуют основать свое государство?
вы же сами пишите ключевые слова "в Москве, мигранты", то есть ни о каком их государстве речи быть не может, палестинцы же живут на своей земле, которая постоянно уменьшается соседним государством на протяжении нескольких десятков лет
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roni20
Ответ rdyabin@icloud.com
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А чем больше читаешь тебя и тебе подобных понимаешь что в мире преобладают очень далекие люди которые не обременены мозгами.
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rdyabin@icloud.com
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Marco Polo
Ответ Джанлука Нальюка
А кто им мешал столько десятилетий что то построить ? Электростанции, опреснение воды , какое никакое государство? Но построили только подземный город из бетона. На другое они не способны
ты посмотри в каких условиях они жили,какое они там государство построят. В них все эти годы играла кровная месть,за столько убитых детей,женщин,стариков и молодых парней. Тюрьмы израиля полны молодыми парнями,осуждёнными просто так. Ты не задумывался почему в израиле так много клиник по пересадке органов ? А теперь задумайся
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Amalfitano
Прям анекдот времён холодной войны.

У армянского радио спрашивают:"Будет ли 3 мировая война?"
Армянское радио отвечает "НЕТ войны не будет, будет такая борьба за мир
что камня на камне не останется!!!"
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Павел Мельников
Ответ Amalfitano
Ну об это говорили официальные лица Израиля, а не мамкины конспирологи со спортса. Создали ПОЛИТИЧЕСКУЮ партию хамас чтобы ослабить фатх и Ясира Арафата. Тут вроде как никто и не скрывал этого. Просто, как обычно бывает с фанатиками, они в определённый момент вышли из под контроля. Как это уже происходило раньше с Талибан и ИГИЛ.
Пока ни одного пруфа не привели здесь.
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