Беллингем досрочно завершил тренировку «Реала» из-за дискомфорта. Анчелотти сказал, что хавбек сыграет с «Гранадой»

Джуд Беллингем досрочно покинул тренировку «Реала».

Полузащитник «Реала» вышел на сегодняшнюю тренировку отдельно от остальной команды и отправился на пробежку. Через пять минут англичанин пообщался с тренерским штабом и решил прекратить занятие.

As отмечает, что ситуация вызвана не сложностями Джуда с плечом, а проблемами с мышцами ног.

Тренер « » сообщил, что дискомфорт не помешает Беллингему сыграть в завтрашнем матче с «Гранадой».

«Завтра он будет готов играть, у него нет проблем. У него был небольшой дискомфорт, и мы предпочитали избегать контактных тренировок, но завтра с ним все будет в порядке, и он будет играть», – сказал Анчелотти.

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