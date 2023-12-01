Беллингем досрочно завершил тренировку «Реала» из-за дискомфорта. Анчелотти сказал, что хавбек сыграет с «Гранадой»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Гранада Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем досрочно покинул тренировку «Реала».

Полузащитник «Реала» вышел на сегодняшнюю тренировку отдельно от остальной команды и отправился на пробежку. Через пять минут англичанин пообщался с тренерским штабом и решил прекратить занятие.

As отмечает, что ситуация вызвана не сложностями Джуда с плечом, а проблемами с мышцами ног.

Тренер «Мадрида» Карло Анчелотти сообщил, что дискомфорт не помешает Беллингему сыграть в завтрашнем матче Ла Лиги с «Гранадой».

«Завтра он будет готов играть, у него нет проблем. У него был небольшой дискомфорт, и мы предпочитали избегать контактных тренировок, но завтра с ним все будет в порядке, и он будет играть», – сказал Анчелотти.

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23 комментария
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Не нравится мне это. Уже не первая новость о том, что Беллингем получает травму, или чувствует дискомфорт. Не хотелось бы, чтобы Реал и Беллингема потерял, даже если на короткий срок.
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Ответ GuruFutbola
Походу ждет судьба себальоса, увы
🤡🤡🤡
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Ответ Артем Коваленко
Не нравится мне это. Уже не первая новость о том, что Беллингем получает травму, или чувствует дискомфорт. Не хотелось бы, чтобы Реал и Беллингема потерял, даже если на короткий срок.
учитывая что и тебя и других, кто хочет здоровья этому пареньку минусуют, многие хотят, чтобы он сломался. А все потому, что они признают его талант.
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Ответ Давлен Хачатарян
учитывая что и тебя и других, кто хочет здоровья этому пареньку минусуют, многие хотят, чтобы он сломался. А все потому, что они признают его талант.
Даже, если мне ненавистен игрок или какая-то команда, я не буду им желать плохого. Это некрасиво и неправильно.
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Ответ GuruFutbola
Походу ждет судьба себальоса, увы
У Себальоса все еще больше минут в плей-офф ЛЧ, чем у Педри, Гави и Ямяля вместе взятых. Про выход на поле в финале и кубок ЛЧ молчу, в этом дуболомы вряд ли преуспеют хоть когда-нибудь💪🏻
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Ответ Abdul Aziz
Я не ищу мусор везде. Я сам веду себя по-человечески и тебе советую. Всяких чмошников везде хватает и не нужно копаться, чтобы искать их
Искать и копаться нигде не нужно. Можно отчетливо увидеть только по комментариям и потому, как их оценивают, что большая часть пользователей это довольно агрессивные люди с кучей комплексов, которым будто чуждо такие понятия как человечность.
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Ответ Ivang King
Беллингем и в матче с наполи выходил на уколе и не раза два заметил как он ща плечо держался, плюс ко всему прочему неудачно поставил стопу и подвернул ногу на ровном месте, зачем его так утюжить ? Минимум можно со скамейки выпустить если без него никак.
Без Беллингема можно только при определённом сценарии. Как, например в матче с Брагой на Бернабеу.
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Здоровья лучшему игроку в мире,надеюсь сыграет с Гранадой)
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Ответ Arthurino
У Себальоса все еще больше минут в плей-офф ЛЧ, чем у Педри, Гави и Ямяля вместе взятых. Про выход на поле в финале и кубок ЛЧ молчу, в этом дуболомы вряд ли преуспеют хоть когда-нибудь💪🏻
Себальос - 27 лет - 13 игр за сборную
Педри - 20 лет - 18 игр за сборную
Гави - 19 лет - 27 игр за сборную.
Самое забавное что сейчас Себальос так же сидит под дуболомами..Единственное ,что может Себальос ,так это за волосы 18-ти летнего на тот момент игрока схватить.Не более))
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Ответ Arthurino
У Себальоса все еще больше минут в плей-офф ЛЧ, чем у Педри, Гави и Ямяля вместе взятых. Про выход на поле в финале и кубок ЛЧ молчу, в этом дуболомы вряд ли преуспеют хоть когда-нибудь💪🏻
Приплести количество сыгранных минут 16-ти летнего парня и 27-ми летнего - это сильно..
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Ответ Давлен Хачатарян
Умник, почитай еще раз мой коммент внимательно и посмотри на комментарии других пользователей, которые пожелали здоровья Беллингему. А потом уже и реши, кто похож на тех глупых блогеров, которые не думая говорят фигню - я или все же ты.
Я не ищу мусор везде. Я сам веду себя по-человечески и тебе советую. Всяких чмошников везде хватает и не нужно копаться, чтобы искать их
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Ответ Abdul Aziz
под его комментом только один минус. Где вы минусы видите? Вы как те блогеры и спортсмены, которые везде видят хэйтеров😁
Умник, почитай еще раз мой коммент внимательно и посмотри на комментарии других пользователей, которые пожелали здоровья Беллингему.
А потом уже и реши, кто похож на тех глупых блогеров, которые не думая говорят фигню - я или все же ты.
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Ответ Артем Коваленко
Даже, если мне ненавистен игрок или какая-то команда, я не буду им желать плохого. Это некрасиво и неправильно.
Любой взрослый и разумный человек согласится с тобой, но ты попробуй объяснить это злым и закомплексованным школятам , которые только так и поступают(конечно же не всех беру под одну гребенку, и среди них есть адекватные).
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Ответ Давлен Хачатарян
учитывая что и тебя и других, кто хочет здоровья этому пареньку минусуют, многие хотят, чтобы он сломался. А все потому, что они признают его талант.
под его комментом только один минус. Где вы минусы видите? Вы как те блогеры и спортсмены, которые везде видят хэйтеров😁
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Беллингем и в матче с наполи выходил на уколе и не раза два заметил как он ща плечо держался, плюс ко всему прочему неудачно поставил стопу и подвернул ногу на ровном месте, зачем его так утюжить ? Минимум можно со скамейки выпустить если без него никак.
0
0
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Есть предпосылки о хрустальности Беллингема, но в любом случае ему здоровья, ейчас он один из лучших игроков в мире.
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Он оступился с Наполи в первом тайме, скорее всего это как-то с этим связано.
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играют дома с аутсайдером, нет чтобы дать отдохнуть
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Лучше его поберечь , кроме него кто нибудь не может тащить Реал ?
Или они настолько от него зависят ?
Гранада то всего против них играет. Пусть отдохнёт , Реал и без него должны справиться
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