Беллингем досрочно завершил тренировку «Реала» из-за дискомфорта. Анчелотти сказал, что хавбек сыграет с «Гранадой»
Джуд Беллингем досрочно покинул тренировку «Реала».
Полузащитник «Реала» вышел на сегодняшнюю тренировку отдельно от остальной команды и отправился на пробежку. Через пять минут англичанин пообщался с тренерским штабом и решил прекратить занятие.
As отмечает, что ситуация вызвана не сложностями Джуда с плечом, а проблемами с мышцами ног.
Тренер «Мадрида» Карло Анчелотти сообщил, что дискомфорт не помешает Беллингему сыграть в завтрашнем матче Ла Лиги с «Гранадой».
«Завтра он будет готов играть, у него нет проблем. У него был небольшой дискомфорт, и мы предпочитали избегать контактных тренировок, но завтра с ним все будет в порядке, и он будет играть», – сказал Анчелотти.
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Педри - 20 лет - 18 игр за сборную
Гави - 19 лет - 27 игр за сборную.
Самое забавное что сейчас Себальос так же сидит под дуболомами..Единственное ,что может Себальос ,так это за волосы 18-ти летнего на тот момент игрока схватить.Не более))
А потом уже и реши, кто похож на тех глупых блогеров, которые не думая говорят фигню - я или все же ты.
Или они настолько от него зависят ?
Гранада то всего против них играет. Пусть отдохнёт , Реал и без него должны справиться