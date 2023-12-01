Гути: «Беллингем – самый совершенный полузащитник современности. У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху»

Теги Реал Мадрид Гути Ла Лига Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Джуд Беллингем Футбол

Гути назвал Джуда Беллингема наиболее совершенным полузащитником современности.

«Он самый совершенный полузащитник в современном футболе.

У него есть все качества, чтобы играть прямо сейчас в современном футболе: он мощный, с хорошей физической подготовкой, хорошо взаимодействует с партнерами, подключается вторым темпом и, кроме того, сейчас много забивает. Его игра, харизма и то, как он завоевал «Бернабеу», делают его настоящим лидером в раздевалке. 

Короче говоря, он стал отличным приобретением для Флорентино Переса. Игрок с самого начала знал, что хочет перейти в «Реал», это было его единственной целью. Это также сделало его еще более популярным среди фанатов. Это прекрасное чувство, когда игрок говорит и показывает, что его мечта – играть здесь, за этот клуб.

У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху», – сказал бывший полузащитник «Мадрида».

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45 комментариев
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Впервые согласен с Гути
Игра Джуда вызывает восхищение даже у меня болелы Барсы
+26
-7
+19
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Джуду - 20, а он уже настоящее «Реала»!
Блестящая игра, потрясающая личная статистика - играет, словно он давно в «Мадриде»!
Настоящий бриллиант клуба!
+14
-6
+8
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Если каким он продолжит в таком духе и реал хотя бы в полу-финал выйдет а англия шуму наведет, то мбапе останется без золотого мяча. хоть обминусйте .
+5
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+5
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Джуд совершенен, одно удовольствие наблюдать за ним.
Очень жаль, что Ливер не смог его забрать
+7
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На самом деле подобные трансферы для Реала - это не только текущая выгода от хорошей игры Джуда, но и шикарное промо для других колеблющихся талантов.
+3
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гиви, педри, ямали не доросли даже до того, чтобы стирать гетры Джуду
+9
-7
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Ответ OneMind
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Это не лечится
+2
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Про Погба так же говорили, только он сам все прос*ал
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Надо признать, что со времён появление Криша и Месси, не было более талантливого парня.
+1
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Ответ Донован хозяин НБА
гиви, педри, ямали не доросли даже до того, чтобы стирать гетры Джуду
Ну будем надеяться, что хотя бы ты дорос до того, чтобы стирать кому-то гетры
+3
-2
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Ответ Донован хозяин НБА
гиви, педри, ямали не доросли даже до того, чтобы стирать гетры Джуду
Ямалю 16 лет , а что ты ожидаешь от него?
Да и можно имена писать правильно и с большой буквы , даже если ты их ненавидишь потому что они играют за Барсу
+4
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Гути фигни не скажет!
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Ответ Гномович!
Гути забыл добавить что Беллингем новый хозяин Спотифай Камп Ноу.
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Ответ Гномович!
За первые 3 месяца в Реале, у Беллингема г+п больше чем у будущих лавочников Брайтона Гави и Педри за всю карьеру.
да хватит. уже много ты здесь написал, все одно и тоже. я впервые вижу такое.
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Ответ Step_up
Надо признать, что со времён появление Криша и Месси, не было более талантливого парня.
Были, но реализация таланта - это уже другое дело
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Ответ Гномович!
Сравнивать Беллингема с середняками типа Гави и Педри, как делают фаны ayтиcтa(диагноз поставил рэпер Anuel AA) и фаны второго каталонского, это плевок в лицо футбола.
когда же вы остановитесь? Таких нет здесь. И ещё называете себя болельщиком Барселоны.
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Ответ Гномович!
Сравнивать Беллингема с середняками типа Гави и Педри, как делают фаны ayтиcтa(диагноз поставил рэпер Anuel AA) и фаны второго каталонского, это плевок в лицо футбола.
чем можем тем поможем
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Ответ JENNINGS
Джуду - 20, а он уже настоящее «Реала»! Блестящая игра, потрясающая личная статистика - играет, словно он давно в «Мадриде»! Настоящий бриллиант клуба!
Не , всё таки Бриллиант 😁
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Ответ rooney pers
Ну выбор был очевиден.
написал болельщик МЮ🙃
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Ответ Донован хозяин НБА
гиви, педри, ямали не доросли даже до того, чтобы стирать гетры Джуду
За то джуж только и достоин что стирать гетры ямалю и остальным.
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Ответ OneMind
Ну будем надеяться, что хотя бы ты дорос до того, чтобы стирать кому-то гетры
Красиво , красиво
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Ответ Футбол_это_жизнь
Впервые согласен с Гути Игра Джуда вызывает восхищение даже у меня болелы Барсы
Ого даже у тебя ничиво сибе!!😱😱😱😱
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Из мемуаров Хендерсона, он ходил к боссам Ливерпуля и говорил - "просто заплатите эти гребаные миллионы, вы не пожалеете"... такую жемчужину упустили
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Про Джирарда такое же говорили. В итоге он мимо всех титулов проскользил, хотя Реал это не луз проект вроде ливера.
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Про таких игроков говорят, что они делают разницу!!
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От того как расцвел Джуд в Реале, конечно дух захватывает. Если он так сильно проведет вес сезон, и дай бог возьмет ЛЧ и ЛЛ в этом сезоне, чего я ему желаю. То черепашке, в случае перехода, в Реале ничего светить не будет, вся игра будет строиться вокруг Джуда, его сделают главной звездой, а Мбаппе придется снова делить с кем то славу подстраиваться.
Мбаппе нужно было переходить в Реал когда обещал, сейчас для его амбиций может не хватить места
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главное не переоценить
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Джуд в этом году феноменален
Пока 3 лучших игрока в мире - Джуд, Кейн и Холланд
Всем без травм пойти дистанцию сезона
Это будет славная охота
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игрок хороший, но рано ещё восхвалять его, к концу весны будет ясно.
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Сравнивать Беллингема с середняками типа Гави и Педри, как делают фаны ayтиcтa(диагноз поставил рэпер Anuel AA) и фаны второго каталонского, это плевок в лицо футбола.
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Сначала пускай ознаменует, пол сезона - не показатель
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