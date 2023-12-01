Гути: «Беллингем – самый совершенный полузащитник современности. У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху»
Гути назвал Джуда Беллингема наиболее совершенным полузащитником современности.
«Он самый совершенный полузащитник в современном футболе.
У него есть все качества, чтобы играть прямо сейчас в современном футболе: он мощный, с хорошей физической подготовкой, хорошо взаимодействует с партнерами, подключается вторым темпом и, кроме того, сейчас много забивает. Его игра, харизма и то, как он завоевал «Бернабеу», делают его настоящим лидером в раздевалке.
Короче говоря, он стал отличным приобретением для Флорентино Переса. Игрок с самого начала знал, что хочет перейти в «Реал», это было его единственной целью. Это также сделало его еще более популярным среди фанатов. Это прекрасное чувство, когда игрок говорит и показывает, что его мечта – играть здесь, за этот клуб.
У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху», – сказал бывший полузащитник «Мадрида».
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Игра Джуда вызывает восхищение даже у меня болелы Барсы
Блестящая игра, потрясающая личная статистика - играет, словно он давно в «Мадриде»!
Настоящий бриллиант клуба!
Очень жаль, что Ливер не смог его забрать
Да и можно имена писать правильно и с большой буквы , даже если ты их ненавидишь потому что они играют за Барсу
Мбаппе нужно было переходить в Реал когда обещал, сейчас для его амбиций может не хватить места
Пока 3 лучших игрока в мире - Джуд, Кейн и Холланд
Всем без травм пойти дистанцию сезона
Это будет славная охота