Гути: «Беллингем – самый совершенный полузащитник современности. У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху»

Гути назвал Джуда Беллингема наиболее совершенным полузащитником современности.

«Он самый совершенный полузащитник в современном футболе.

У него есть все качества, чтобы играть прямо сейчас в современном футболе: он мощный, с хорошей физической подготовкой, хорошо взаимодействует с партнерами, подключается вторым темпом и, кроме того, сейчас много забивает. Его игра, харизма и то, как он завоевал «Бернабеу», делают его настоящим лидером в раздевалке.

Короче говоря, он стал отличным приобретением для Флорентино Переса. Игрок с самого начала знал, что хочет перейти в «Реал», это было его единственной целью. Это также сделало его еще более популярным среди фанатов. Это прекрасное чувство, когда игрок говорит и показывает, что его мечта – играть здесь, за этот клуб.

У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху», – сказал бывший полузащитник « ».

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