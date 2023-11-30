«Совладелец клуба – альфонс, живет за счет жены и имеет проблемы с законом. Я намерен рассказать президенту Казахстана о делах этих жуликов». Канчельскис об увольнении из «Тобола»

Теги Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Футбол

Андрей Канчельскис высказался об увольнении из «Тобола».

23 ноября клуб из Казахстана объявил об уходе бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной России с поста генерального директора. Канчельскис работал в «Тоболе» с июля.

– Сегодня мне сообщили о расторжении трудового договора. И все это непонятно согласно какой статье: нет объяснений, за что и почему. Разве этот документ оформлен верно? Хотелось бы понять, на каком это основании? Но, как я понимаю, их не устраивает, что я сказал правду про этих жуликов – Калдиярова (совладелец клуба – Sports.ru) и Сейтказинова (директор «Тобола» – Sports.ru). За это увольняют? Ну, будем разбираться. Юристы уже над этим работают.

– Вам должны выплатить компенсацию за досрочное расторжение?

– Мы еще до этого не дошли. Только сегодня получил уведомление. Но мы все узнаем, все выясним. Договор действовал до 17 июля 2024 года.

– Будете оспаривать это решение?

– Мы видим, что это уведомление – филькина грамота: нет никаких объяснений. Так что будем разбираться. Будем действовать согласно трудовому законодательству, вопрос рассмотрят.

Я уже говорил, что в клубе есть мошенники. И знаете, у этого Калдиярова нет никаких заводов и пароходов, как оказалось. Это он все лапшу вышестоящему руководству навешал. Мало того, так он еще и альфонс. Живет за счет жены. Позор для мужчины. Женился, и у него появились какие‑то деньги. А супруга очень состоятельная. К тому же Калдияров и этот Сейтказинов имеют определенные проблемы с законом.

Как вообще в клуб может зайти альфонс с таким вот «багажом»? Человек, живущий за счет женщины и имеющий проблемы с законом! Ужас. Об этом нельзя молчать. Это только начало. Мне есть еще что рассказать. Информации много.

Хотел, кстати, обратиться к болельщикам «Тобола» и обо всем рассказать. Так, собственно говоря, и поступил: пошел на местное телевидение, обратился к поклонникам команды, но в эфире это почему‑то запретили показывать. Буду выяснять, почему запретили и кто запретил.

Хочется, чтобы у всех открылись глаза. И я намерен дойти до президента Казахстана Токаева и рассказать ему о делах этих жуликов, о том, как они вредят футболу. Через РФС, Казахстанскую или Английскую федерацию футбола, или через ФИФА, но я выйду на него и расскажу все подробно. Весь футбольный мир за меня, – сказал Канчельскис

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19 комментариев
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что плохого в том, чтобы жить за счет женщины :D
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— Андрюха, у нас жулики! Возможно, криминал! По коням!
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нормально бомбануло у него. всех всегда хейтит , а тут его попёрли
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Казахские истории
Послушать не хотите ли
парам папарам пам
пиу
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Андрюха завидует, что ему надо работать
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А дойдёт до Малахова, с историями про альфонсов.
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Опасные вещи говоришь Андрей! Уже в России? Ибо….
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Да, да. АПЛ, точно за тебя.
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Ага. Знаем таких.

С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спортлото".
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Алга,Андрюха!
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Уволили, и тут же глаза открылись
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Ахахахах
Сидит такой Токаев, и звонят ему из РФС или английской премьер лиги, и начинают рассказывать какие жулики в Тоболе 😁
Представил эту картину
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Тренера просто так неуволять , значит несоответсвовал по требованием . Тобол закончил в конце таблицы чего еще надо тауарыщ Андрей.
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Канчельскис наговорил себе на отсроченную казнь. Теперь ему на деда нужно молиться, их жизни теперь взаимосвязаны :)
Думать нужно, прежде чем опускать таких ребят
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Сидел в клубе, копал под руководителей, куда-то сливал инфу. Уволили удивляется и продолжает как бабка во дворе сплетничать и лить грязь.
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Ответ Ювентиниус
Тренера просто так неуволять , значит несоответсвовал по требованием . Тобол закончил в конце таблицы чего еще надо тауарыщ Андрей.
Какой тренер? Написано же - был гендиректором
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