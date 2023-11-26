Аким Костанайской области о заявлении Канчельскиса о жуликах в «Тоболе»: «Будем разбираться»

Теги Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Аким Костанайской области Кумар Акасакалов отреагировал на скандал, возникший после отставки генерального директора «Тобола» Андрея Канчельскиса.

Напомним, в «Тоболе» сообщили о прекращении сотрудничества и поблагодарили  российского специалиста. В свою очередь, Канчельскис заявил, что в «Тоболе» много «левых» дел и назвал совладельца клуба мошенником. 

«Я буквально вчера об этом узнал о заявлении г-на Канчельскиса. Конечно, будем разбираться», – сказал аким.

 Андрей Канчельскис был назначен директором «Тобола» в июле 2023 г.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий