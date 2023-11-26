Аким Костанайской области о заявлении Канчельскиса о жуликах в «Тоболе»: «Будем разбираться»

Аким Костанайской области Кумар Акасакалов отреагировал на скандал, возникший после отставки генерального директора «Тобола» Андрея Канчельскиса.

Напомним, в «Тоболе» сообщили о прекращении сотрудничества и поблагодарили российского специалиста. В свою очередь, Канчельскис заявил, что в «Тоболе» много «левых» дел и назвал совладельца клуба мошенником.

«Я буквально вчера об этом узнал о заявлении г-на Канчельскиса. Конечно, будем разбираться», – сказал аким.

Андрей Канчельскис был назначен директором «Тобола» в июле 2023 г.