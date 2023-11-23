Канчельскис об отставке: «Впервые слышу. В «Тоболе» жулики, много левых дел. Я готовлю письма в УЕФА и ФИФА»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА отставки Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис резко высказался об отставке с поста гендиректора «Тобола».

Ранее клуб из Казахстана объявил об уходе бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной России с поста, который он занял в июле.

«Никаких уведомлений я не получал, ничего не подписывал. Впервые слышу.

Этот мошенник Калдияр (совладелец клуба Алимжан Калдияров – Sports.ru) говорит? В клубе жулики, много левых дел. Я из прессы узнаю, что меня чуть ли не закопали. Готовлю сейчас письма в УЕФА и ФИФА по их делам.

Я сейчас вообще в отпуске. 29 ноября вернусь на работу. Там, может быть, будет информация. Но никаких уведомлений, повторюсь, я не получал», – сказал Канчельскис.

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13 комментариев

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Александр Насонов
А он работал , оказывается, вот это да
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Сергей Кильцов
ха-ха-ха, странное стечение обстоятельств - все критиканты никому нафиг не сдались. может просто никчемности?
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Pitts
Нормальная такая логика :) Об о с рал своих работодателей с ног до головы, а потом такой, всё норм, ща вернусь из отпуска и продолжу работу :)
+6
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+6
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zho3716
Одни жулики окружают Канчельскиса...но работать он упорно стремится в их среду
+3
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+3
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Зизуха
и не забудь написать сэру Алексу
+2
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Рэд Уайт
как этому неудомку можно доверить команду?даже если это команда дворников
+1
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qiqe
Тобол Кончельскиса ахахахах
+2
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Corde Fidelium
В ООН пиши и в спортлото. Там помогут.
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Мукунку хороший
О брат, это жулики!(с)
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ApXuMaHqPuT
Вокруг одни жулики, один я - д’Артаньян😇
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Сибирский литовец
увольнять, когда ты в отпуске- это такая красивая постсоветская традиция, но желательно всё же не испортить отпуск известием, тут не получилось.
П. с. Захотелось что-то пересмотреть Бората
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