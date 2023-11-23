Канчельскис об отставке: «Впервые слышу. В «Тоболе» жулики, много левых дел. Я готовлю письма в УЕФА и ФИФА»
Андрей Канчельскис резко высказался об отставке с поста гендиректора «Тобола».
Ранее клуб из Казахстана объявил об уходе бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной России с поста, который он занял в июле.
«Никаких уведомлений я не получал, ничего не подписывал. Впервые слышу.
Этот мошенник Калдияр (совладелец клуба Алимжан Калдияров – Sports.ru) говорит? В клубе жулики, много левых дел. Я из прессы узнаю, что меня чуть ли не закопали. Готовлю сейчас письма в УЕФА и ФИФА по их делам.
Я сейчас вообще в отпуске. 29 ноября вернусь на работу. Там, может быть, будет информация. Но никаких уведомлений, повторюсь, я не получал», – сказал Канчельскис.
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