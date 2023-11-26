Руслан Валиуллин о двухгодичной дисквалификации за употребления допинга: «Все это было по моей вине»

Теги сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Тобол Руслан Валиуллин Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Дисквалифицированный на два года полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин рассказал, чем занимался вне футбола и назвал виновных в своем отстранении.

– Чем занимались два года, как тяжело было без футбола?

– Первые три-четыре месяца, конечно, было очень тяжело вне футбола. Ведь я всю жизнь только этим и занимался. Но спустя какое-то время адаптировался к обычной жизни, без режима и прочих вещей, которые есть у спортсменов.

Эти два года я старался поддерживать свой спортивный тонус, играя в футбол с друзьями и посещая фитнес-клубы. Еще старался как-то развиваться в других сферах, конечно же, ведь жизнь не заканчивается на футболе, поэтому определенные понимания этого уже есть у меня в голове.

– По прошествии времени вы поняли, по чьей вине вам пришлось пропустить два года?

– Естественно, все это было по моей вине, кроме меня никто не виноват, – сказал Валиуллин.

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