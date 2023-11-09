Канчельскис хотел бы поработать в «МЮ»: «Но ситуация такая, что не могу сейчас»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Канчельскис заявил о желании поработать в «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, я бы хотел поработать в «Манчестер Юнайтед». Но понимаем, что ситуация такая, что не могу сейчас. Будет время, будем работать», – сказал бывший футболист манкунианцев. 

Канчельскис играл за «Юнайтед» с 1991 по 1995 год. С июля 2023 года он занимает пост генерального директора «Тобола». 

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16 комментариев

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Glukinho
после Тобола снижать планку до МЮ - не каждый на это пойдет
+17
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+17
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Назар Игорь
Уже позвали? Глейзеры ждут не дождутся, готовы спецрейс отправить.
+6
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Andrey Yaroslavtsev
"Ситуация такая, не могу никогда..."
+4
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Александр Мурадов
Позже перезвоните, сейчас некогда😄😄😄снимите корону с наших бывших футболистов.
+2
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maks44
А я хотел бы поработать президентом Apple, но не могу сейчас, ситуация не та, понимаешь...
+1
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Д.Н.Л
Не могу сейчас, говорит.)) Очень занятой человек, всё время на мнения по говноновостям уходят.
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catcher69
а я снова в париж захотел))))))
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ApXuMaHqPuT
В МЮ поедет Мостовой - что он зря на тренерские курсы ходит?!😎
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Йохан Чпохан
"надо полку дома прибить и в деревне котел поставить и центральное отопление запустить. зима на носу..." Добавил Канчельскис.
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Maasd4m
Так вот почему тен Хаг до сих пор у руля! Просто Канчельскис не может сейчас.
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Lari
Кем, хотел бы поработать, протирщиком мячей. 😅
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Максим Столбов
Бедный Канчельскис, вот поэтому и бьется ясно взятками, энергии много, девать некуда. А так бы вместо Тен Хага быстро бы порядок навёл
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ta-tosha
Мне тоже хочется быть одним из астронавтов миссии на Марс. Но не могу сейчас, картошку весной нужно посадить, кабачки с помидорами…А то у нас тут в прогнившей Европе в магазинах безвкусные овощи с фруктами продают, есть не возможно
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Tigo_Volchara93
Когда уже мы увидим этот супер тандем Мостовой- Канчельскис 🍺🍾🍷🍹 в деле ?
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catcher69
Ответ jqzn88xn6n
Да конечно, тут перспективнее проект намечается в московском Спартаке. Уже и штаб подобран. Саламыч, Канчельскис и Мостовой. Успех неизбежен.
3 богатыря...
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