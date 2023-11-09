Канчельскис хотел бы поработать в «МЮ»: «Но ситуация такая, что не могу сейчас»
Андрей Канчельскис заявил о желании поработать в «Манчестер Юнайтед».
«Конечно, я бы хотел поработать в «Манчестер Юнайтед». Но понимаем, что ситуация такая, что не могу сейчас. Будет время, будем работать», – сказал бывший футболист манкунианцев.
Канчельскис играл за «Юнайтед» с 1991 по 1995 год. С июля 2023 года он занимает пост генерального директора «Тобола».
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