Канчельскис хотел бы поработать в «МЮ»: «Но ситуация такая, что не могу сейчас»

Андрей Канчельскис заявил о желании поработать в «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, я бы хотел поработать в « ». Но понимаем, что ситуация такая, что не могу сейчас. Будет время, будем работать», – сказал бывший футболист манкунианцев.

играл за «Юнайтед» с 1991 по 1995 год. С июля 2023 года он занимает пост генерального директора « ».

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