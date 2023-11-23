Канчельскис ушел с поста гендиректора «Тобола». Он получил должность в Казахстане в июле

Теги премьер-лига Россия отставки Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Sports.ru - Казахстан Футбол

«Тобол» объявил об отставке Андрея Канчельскиса с поста гендиректора клуба.

«Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис покидает клуб.

От имени футбольного клуба «Тобол» выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», – сказано в заявлении команды из Казахстана.

Напомним, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России начал работать в «Тоболе» в июле.

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10 комментариев

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Do Cent
Появилось много времени для интервью. Берегись sports!!!
+4
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Hong Kil
Мда, давать оценки людям в интернете у Андрея лучше получается. Особенно под алкоголем.
+3
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S. A.
Я только вчера случайно узнал, что он там работает, а сегодня уже уходит))
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Михаил
Заявление больше походит на тост
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Valentin Kompaneytsev
И пол -года не проработал. Он заточен на другое.
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justbored
Не -нутый, а эксцентричный, не конфликтный, а прямолинейный, не скандалист, а правдоруб))
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valderoma
Печалька.. Теперь бабки только за безумные комменты будет получать 🤪
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Сергей Молодых
Ответ Do Cent
Появилось много времени для интервью. Берегись sports!!!
Ну так он вместо работы только и делал что раздавал интервью да критиковал всё подряд . Вот и попросили на выход.
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Peter Parker
Ответ Do Cent
Появилось много времени для интервью. Берегись sports!!!
Так это он еще работающим столько трепался?
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hfrhhqbqbh
Ответ Do Cent
Появилось много времени для интервью. Берегись sports!!!
А то до этого он был дико занят
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