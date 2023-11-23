Канчельскис ушел с поста гендиректора «Тобола». Он получил должность в Казахстане в июле
«Тобол» объявил об отставке Андрея Канчельскиса с поста гендиректора клуба.
«Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис покидает клуб.
От имени футбольного клуба «Тобол» выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», – сказано в заявлении команды из Казахстана.
Напомним, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России начал работать в «Тоболе» в июле.
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