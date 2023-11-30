Рэтклифф хочет, чтобы «МЮ» подписывал больше британских игроков – как при Фергюсоне

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф хочет изменить трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Daily Mail, бизнесмен после приобретения 25% акций клуба проинструктирует департамент селекции о необходимости отдавать приоритет местным футболистам, а не иностранным. В особенности это касается основной команды.

Рэтклифф хочет, чтобы в клубе было больше британцев, как во времена Алекса Фергюсона. Если будут доступны подходящие игроки, «МЮ» будет пытаться их приобрести, исходя при этом из финансовых ограничений.

Рэтклифф будет советоваться с Фергюсоном по делам «МЮ». Шансы на приход спортивного директора «Кристал Пэлас» Фридмана выросли

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47 комментариев
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Рэтклифф:
"Больше британцев, больше оверпрайса,я вас выведу на финансовую стабильность. Думали Магуайр за 80 лямов или небританец Антони за 100 - переплата? Подержите моё пиво!!!"
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ахахаха, рэтклиф там щас науправляет что будем по глейзерам настальгировать
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Ответ *MVP*
Маунта мало?)
Ну Сульшер например еще в 2019 году планировал купить Райса, Мэддисона и Грилиша. Разве плохие игроки? Стоили тогда копейки, около сорокета за каждого. Проблема была в том, что Сульшу в отличие от хага неограниченный трансферный бюджет на все хотелки не давали
+13
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Маунта мало?)
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Ответ pit4er
Чтобы составить конкуренцию Лутону? В каком английском топ-клубе больше двух-трёх англичан в основе? Тогда время было другое и Фергюсону повезло с классом 92
Сити.
+7
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Ответ rigobersong
Саутгейту:)
не надо))
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Ответ pit4er
Чтобы составить конкуренцию Лутону? В каком английском топ-клубе больше двух-трёх англичан в основе? Тогда время было другое и Фергюсону повезло с классом 92
Ньюксал
+6
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«нужна древесина» (с)
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Ответ Today I feel Qatari
Ну Сульшер например еще в 2019 году планировал купить Райса, Мэддисона и Грилиша. Разве плохие игроки? Стоили тогда копейки, около сорокета за каждого. Проблема была в том, что Сульшу в отличие от хага неограниченный трансферный бюджет на все хотелки не давали
Да уж, то как не додали Сульшеру ресурсов и то что его погнали это большая ошибка. Мог себе работать и работать и хуже не было бы МЮ.
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Ответ pit4er
Чтобы составить конкуренцию Лутону? В каком английском топ-клубе больше двух-трёх англичан в основе? Тогда время было другое и Фергюсону повезло с классом 92
До недавнего времени было в Арсенале, пока Рамсдейл не присел на банку. А так 3 получается
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Африканцы на старте)
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Мое одобрение этому джентльмену. В Манчестер Юнайтед должны играть бритиши.
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Ответ Today I feel Qatari
Ну Сульшер например еще в 2019 году планировал купить Райса, Мэддисона и Грилиша. Разве плохие игроки? Стоили тогда копейки, около сорокета за каждого. Проблема была в том, что Сульшу в отличие от хага неограниченный трансферный бюджет на все хотелки не давали
Ну и с тем, что у сульшера было он не взял ни одной чашечки хоть маломальский. А когда ему купили великую клубнику он вообще был уволен.
Сульшер при всех своих плюсах даже с дебрюйне и модричем не сделал бы то, что нужно было, а именно позиционные атаки из-за которых он проигрывал аутсайдерам.
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было бы очень хорошо 👍, я этого давно жду.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Все правильно, купилибы Бейла, гигемонилиб годами.
А так все в руки Реала отдали.
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Ответ Любезный Коссутий
тут главный вопрос: кому он отведет роль второго САФа - Тен Хагу, Поттеру, или Каррику, например.
Кирану Маккене. Ну очевидно, что Поттеру, недаром столько слухов про него ходит
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Ответ Crazy Writer
Комментарий удален пользователем
он про Ньюкасл сказал вообще-то.
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Ответ Павел Антипин
Только на Джуда можно губу не раскатывать))
С Билингемом поезд ушёл ддя всех. Реал его пристанище не на один год это уж точно.
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Ответ №7
Боюсь что в МЮ эти игроки превратились бы в тыкву , Грилишь точно бы спился . А насчет денег, Сульшер потратил пол миллиарда на трансферы.
Ну то есть за три года Сульшер потратил столько же сколько хаг за полтора. Я же и говорю, что недодали по сравнению с хагом, которому реально спонсируют любую блажь
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Ответ Дима Берин
Ну и с тем, что у сульшера было он не взял ни одной чашечки хоть маломальский. А когда ему купили великую клубнику он вообще был уволен. Сульшер при всех своих плюсах даже с дебрюйне и модричем не сделал бы то, что нужно было, а именно позиционные атаки из-за которых он проигрывал аутсайдерам.
Уж кого Сульшер точно не просил - так это Роналду, приход которого поломал ему все, что Уле наигрывал на предсезонке. Это была личная хотелка Фергюсона вернуть легенду в клуб. Более того, Фергюсон с другими ветеранами еще и критиковали Сульшера когда тот оставлял Роналду в запасе
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Ответ Balt
Да уж, то как не додали Сульшеру ресурсов и то что его погнали это большая ошибка. Мог себе работать и работать и хуже не было бы МЮ.
Не додали только Мойесу , остальным денег насыпали прилично
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Ответ Today I feel Qatari
Ну Сульшер например еще в 2019 году планировал купить Райса, Мэддисона и Грилиша. Разве плохие игроки? Стоили тогда копейки, около сорокета за каждого. Проблема была в том, что Сульшу в отличие от хага неограниченный трансферный бюджет на все хотелки не давали
Боюсь что в МЮ эти игроки превратились бы в тыкву , Грилишь точно бы спился . А насчет денег, Сульшер потратил пол миллиарда на трансферы.
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Ответ Фанат спорта01
он про Ньюкасл сказал вообще-то.
Спасибо! Мой косяк и невнимательность!
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Ответ FortMinor
ахахаха, рэтклиф там щас науправляет что будем по глейзерам настальгировать
В последнее время, так и пооисходит по всем фронтам. Приходят новые вместо старых... и лучше бы не приходили. Представляю как в пабах болелы Челси настольгируют в беседах своих по временам Абрамовича, а уж грусть-печаль болел МЮ пока только по временам Фергюсона, но ещё и о Глейзерах добрым словом вспомнят вскользь. )
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Ответ Трент 66
Когда они стали топ клубом?
Комментарий удален пользователем
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Ответ дитя лимита
«нужна древесина» (с)
нужно больше золота
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главного британца упустили
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Это уже пробовали при рыжем, двойная цена за средриз игроков
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Отличный руководитель пришел. Щас будут подписывыать оверпрайснутых английских деревьев.
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Поддерживаю. Все успехи связаны с бритиш-кором. Основа должна быть британскойю А легионеры - это дополнение
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Тогда 7хаг должен быть отправлен немедленно в отставку
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Даешь по холодосу в каждую линию
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Все правильно, можно вообще без легов, потому что с такой лесопильной аурой все нормальные, кто туда переходят, быстро становятся такой же серостью и ловят депрессняк, примерно как было иностранцев отправлять поднимать автоваз, пусть местные гении занимаются.
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Проблема только в том, что там тренер Тен Хаг, а не Фергюссон, и он подписывает тех, кого тренировал раньше. ))
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Хороший знак если правда. Значит хага с его голландской диаспорой скоро выгонят на мороз
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"При мне всё будет как при дедушке" - сказал Рэтклифф
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Только на Джуда можно губу не раскатывать))
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Я тоже своего рода британский игрок.
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Чтобы составить конкуренцию Лутону? В каком английском топ-клубе больше двух-трёх англичан в основе? Тогда время было другое и Фергюсону повезло с классом 92
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тут главный вопрос: кому он отведет роль второго САФа - Тен Хагу, Поттеру, или Каррику, например.
+1
-1
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