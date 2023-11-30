Рэтклифф хочет, чтобы «МЮ» подписывал больше британских игроков – как при Фергюсоне
Джим Рэтклифф хочет изменить трансферную политику «Манчестер Юнайтед».
По сведениям Daily Mail, бизнесмен после приобретения 25% акций клуба проинструктирует департамент селекции о необходимости отдавать приоритет местным футболистам, а не иностранным. В особенности это касается основной команды.
Рэтклифф хочет, чтобы в клубе было больше британцев, как во времена Алекса Фергюсона. Если будут доступны подходящие игроки, «МЮ» будет пытаться их приобрести, исходя при этом из финансовых ограничений.
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"Больше британцев, больше оверпрайса,я вас выведу на финансовую стабильность. Думали Магуайр за 80 лямов или небританец Антони за 100 - переплата? Подержите моё пиво!!!"
Сульшер при всех своих плюсах даже с дебрюйне и модричем не сделал бы то, что нужно было, а именно позиционные атаки из-за которых он проигрывал аутсайдерам.
А так все в руки Реала отдали.