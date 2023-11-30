Рэтклифф хочет, чтобы «МЮ» подписывал больше британских игроков – как при Фергюсоне

Джим Рэтклифф хочет изменить трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Daily Mail, бизнесмен после приобретения 25% акций клуба проинструктирует департамент селекции о необходимости отдавать приоритет местным футболистам, а не иностранным. В особенности это касается основной команды.

Рэтклифф хочет, чтобы в клубе было больше британцев, как во времена . Если будут доступны подходящие игроки, «МЮ» будет пытаться их приобрести, исходя при этом из финансовых ограничений.

Рэтклифф будет советоваться с Фергюсоном по делам «МЮ». Шансы на приход спортивного директора «Кристал Пэлас» Фридмана выросли

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