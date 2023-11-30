Тен Хаг об ошибках Онана с «Галатасараем»: «Это гениальность Зиеша. Нельзя так легко дарить штрафные»
Эрик тен Хаг похвалил Хакима Зиеша после матча с «Галатасараем» (3:3).
Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вел сначала 2:0, потом – 3:1. Вратарь Андре Онана дважды ошибся после штрафных Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.
– Нельзя так легко дарить штрафные. Обороняться при штрафных тоже нужно качественнее, потому что такое случилось дважды.
Но, должен сказать, это Хаким. Его гениальность, я это знаю. В таких зонах он экстраординарен. Если ты даешь ему шанс на такой штрафной, то обороняться очень тяжело.
– Не слишком ли эмоционально праздновал Онана? Это не привело к потере концентрации?
– Сложно, если вы проводите такую связь и считаете это причиной. Если вы думаете, что это связано с потерей концентрации, то я так не считаю.
Это гениальность Хакима. Первый штрафной... Он забил так много таких голов против лучших вратарей мира, – сказал тен Хаг.
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