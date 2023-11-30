Тен Хаг об ошибках Онана с «Галатасараем»: «Это гениальность Зиеша. Нельзя так легко дарить штрафные»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Хаким Зиеш Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг похвалил Хакима Зиеша после матча с «Галатасараем» (3:3).

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вел сначала 2:0, потом – 3:1. Вратарь Андре Онана дважды ошибся после штрафных Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.

– Нельзя так легко дарить штрафные. Обороняться при штрафных тоже нужно качественнее, потому что такое случилось дважды.

Но, должен сказать, это Хаким. Его гениальность, я это знаю. В таких зонах он экстраординарен. Если ты даешь ему шанс на такой штрафной, то обороняться очень тяжело.

– Не слишком ли эмоционально праздновал Онана? Это не привело к потере концентрации?

– Сложно, если вы проводите такую связь и считаете это причиной. Если вы думаете, что это связано с потерей концентрации, то я так не считаю. 

Это гениальность Хакима. Первый штрафной... Он забил так много таких голов против лучших вратарей мира, – сказал тен Хаг.

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42 комментария
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Даже тут нашел возможность своих расхвалить))
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Главное позорится до конца
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То есть тут он выгораживает Онана, который по факту накосячил, но критикует Бруну, который хоть и истеричка, но в футбол играть умеет, особенно на фоне деревянных игроков МЮ. Был бы я на месте Бруну, то реально было бы обидно.
+36
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+34
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Да даже я с банкой пива в руке один бы да отбил
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Ответ Меган Лайф
Ну например вот https://pikabu.ru/story/shtrafnoy_udar_v_ispolnenii_khakima_ziesha_prakticheski_s_tochki_uglovogo_7030223
Шикарный гол, где мяч идет по сложнейшей для вратаря траектории не имеет ничего общего с тем, что говорит тен Хаг.
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+16
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Ответ Evergreen
Да даже я с банкой пива в руке один бы да отбил
Я бы с двумя думаю отбил)
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"Он забил так много таких голов против лучших вратарей мира..."
Голы в студию!
+11
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+10
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МЮ мог гениальных Зиеша и Мертенса подписать например, точно бы не испортили, в сравнении со смешными Антони и Марсьялем
+11
-3
+8
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Где там спрятались Тен Хаговцы ? Список виноватых растет , МЮ всасывает, но Тен Хаг все еще не уволен. Морган просто в эйфории от таких результатов.
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не знаю в чём гениальность. два раза бил почти по центру , но в воротах пародия на вратаря . гениально накупить клоунов на сотни миллионов и регулярно ставить их в состав , не признавая их регулярных провалов.
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Ответ ALMANAC
МЮ мог гениальных Зиеша и Мертенса подписать например, точно бы не испортили, в сравнении со смешными Антони и Марсьялем
Антони Марсиалем? Так это один человек
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Ответ madaev
У этого француза вечный что-ли контракт?
Спас жизнь кому-то наверно
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И вообще надо его подписать зимой за 50 млн чтобы в следующий раз он нам не забивал)) а ведь он может он же бывший из Аякса
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Это гениальность Онана.
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Гениальность Зиеша — пробить два раза штрафной по центру ворот; для всего остального есть Онана.
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Ответ Evergreen
Да даже я с банкой пива в руке один бы да отбил
В одной пиво, в другой сигаретка!
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Да посади ты уже Онану, и дай турку поиграть, нафига брали его тогда?
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Он же просто пробил по диагонали,даже не закручивая мяч. Единственное ,там мешал Икарди,но ведь ничего особенного в этом ударе нет,или не понимаю что-то??? А второй гол тоже гениальность Зиеша??
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Виноватым Бруно сделал?)) Красава )
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Ответ ALMANAC
Спас жизнь кому-то наверно
Отвечаю я в школу ходил когда его подписывали
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Какой же тен Хаг клоун
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Голландский🤡🤡🤡
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Ответ Batitotti
"Он забил так много таких голов против лучших вратарей мира..." Голы в студию!
Ну например вот https://pikabu.ru/story/shtrafnoy_udar_v_ispolnenii_khakima_ziesha_prakticheski_s_tochki_uglovogo_7030223
+4
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Ответ Меган Лайф
Ну например вот https://pikabu.ru/story/shtrafnoy_udar_v_ispolnenii_khakima_ziesha_prakticheski_s_tochki_uglovogo_7030223
Речь о лучших вратарях мира, а не о Кепе. В том сезоне он вообще по полтора гола за матч пускал, почти каждый удар в створ.
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У Онана компромат какой то?
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Это карма за Давида ДэХэа.
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гениально бьёт штрафные прямо по центру)
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Ну да, это не ОНАНА виноват, а Бруну
Что должно случится, как он должен ошибиться, что дали шанс Турку
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Ответ Batitotti
Шикарный гол, где мяч идет по сложнейшей для вратаря траектории не имеет ничего общего с тем, что говорит тен Хаг.
Всмысле? Тен хаг говорит - хаким офигенно бьет штрафные и прошивал топовых вратарей. Вы спрашиваете "где?". Я скинул пример такого гола.
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Ответ Арман Мартиросян
То есть тут он выгораживает Онана, который по факту накосячил, но критикует Бруну, который хоть и истеричка, но в футбол играть умеет, особенно на фоне деревянных игроков МЮ. Был бы я на месте Бруну, то реально было бы обидно.
Бруну просто не из Тен хаговского Аякса
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Мне нравится 7хаг. Первое это всегда отличные матчи в исполнении МЮ, ты всегда знаешь что будет фееричное шоу, 2е его вью после матчей!:) Безусловно надо оставлять, МЮ никого не оставляет равнодушными, а это стоит гораздо больше, чем какие-то унылые победы:))
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Он по ходу неисправим.
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Так вот кто настоящий лысый шарлатан 😀 походу и на подписании Зиеша поднял %
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Тен Хаг гениален. Ему, какжется, пора писать книгу. "1000 отмазок главного тренера на все случаи жизни".
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Ответ ALMANAC
МЮ мог гениальных Зиеша и Мертенса подписать например, точно бы не испортили, в сравнении со смешными Антони и Марсьялем
У этого француза вечный что-ли контракт?
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Что он несёт???
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Надо брать
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Зиеш в любом случае хорош
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Уходить будут оба.
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Наверно манЮ скоро купит Зиеша за сотку
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В таком случае любой, кто перекинул бы стенку, вчера мог бы претендовать на дубль со штрафных. И гениальность не нужна особая, просто навык
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Я всегда говорил что Онана фрик тот еще
А МЮ лохи что отпустили лучшего игрока МЮ в последние наверное 5 лет игрока
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