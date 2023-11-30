Тен Хаг, Хау, Ираола и Эдвардс из «Лутона» – претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Андони Ираола рейтинги Лутон Борнмут Роб Эдвардс Эдди Хау Эрик тен Хаг Футбол

Стало известно, кого могут признать лучшим тренером АПЛ в ноябре.

На награду претендуют:

Роб Эдвардс («Лутон») – 1 победа, 1 ничья и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – 0;

Эдди ХауНьюкасл») – 2 победы и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – +2;

Андони Ираола («Борнмут») – 2 победы и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – -1;

Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 3 победы в 3 матчах, разница голов – +5.

В августе, сентябре и октябре лучшим тренером месяца в АПЛ становился Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»).

Магуайр, Стерлинг и Доку – среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в ноябре

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30 комментариев
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Дайте Хагу, это было бы идеально
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Магуайр в претендентах на лучшего игрока месяца, тен хаг - на тренера месяца. Мир перевернулся, кажется
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За победу над Фулхемом, Лутоном и Эвертоном.(Синхронно показав свой реальный уровень в ЛЧ проиграв Коппенгагену и ничья против Галатасарая) Топовый месяц. Дайте Хагу приз
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Ответ Орынгали Амирханов
Вот это юмор, понимаю, его команда в ЛЧ проигрывает Галатасараю и Копенгагену, а ХерДаг лучший тренер
Боюсь разочаровать, но АПЛ - немного другой турнир, никак не связанный с ЛЧ.
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Ответ madaev
Дайте Хагу, это было бы идеально
одна буква лишняя, ньюкасл чемпик.
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Ираола: 2 просто шикарных игры.
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Ответ Ложный Латераль
Дожили. Фанатам МЮ приходиться возвеличивать Лутон.
Я никого не возвеличиваю, я тебе по фактам отвечаю.
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Стата вроде за Тен Хага, но награду он не заслужил.
Скорее Ираоле или чуваку из Лутона, которому всё пророчили последнее место в АПЛ( и не зря : с их то ресурсами сложно было предположить, что будет иначе), но мужик держится молодцом.
+5
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Ответ Street Fighter
Три матча — три победы. Это всегда было главным критерием. Какая разница над кем они? Тем более, что Эвертон не слабаки какие-то. Они играли дома и были злые и мотивированные из-за недавних событий. Да и Фулхэм Силвы — крепкий середняк, нормальная команда. Так что соперники не такие слабые, как тебе кажется. Да и Лутон тоже (в этом месяце), иначе что ж их тренер тоже в кандидатах?) да и единственное свое поражение в ноябре они именно от МЮ и получили
Дожили. Фанатам МЮ приходиться возвеличивать Лутон.
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Это типа лучшему худшему?
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Ираола!
Испанец показывает свой уровень и в АПЛ. В прошлом сезоне пошумел в Ла Лиге, теперь взялся за АПЛ.
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Ну чисто статистически, если не смотреть сами матчи, то однозначно Тен Хаг))
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Ответ Виталик Кравченко
Если сравнивать возможности МЮ и их соперников и возмоножсти и соперников других претендентов на приз, то разница всё-таки есть.
При чем тут «возможности»? Никогда такого критерия не было, не сочиняйте. Всё гораздо проще — у кого из тренеров лучше перфоманс, тот и выиграл.
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Ответ Answer1
В начале ноября была новость, что Тен Хаг фаворит у буков на увольнение, а Ираола в тройке. Теперь оба претендуют на тренера месяца.
А что мешает их уволить?
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Ответ MaxB
А где Постекоглу? Ему ж как Месси призы дают - за то, что он есть
Похоже, твоя теория оказалась пшиком.
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Ответ Ksandvankneshas
Стата вроде за Тен Хага, но награду он не заслужил. Скорее Ираоле или чуваку из Лутона, которому всё пророчили последнее место в АПЛ( и не зря : с их то ресурсами сложно было предположить, что будет иначе), но мужик держится молодцом.
пока такие команды как ливерпуль будут отдавать очки лутону, то он будет держаться молодцом
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Ответ Street Fighter
Три матча — три победы. Это всегда было главным критерием. Какая разница над кем они? Тем более, что Эвертон не слабаки какие-то. Они играли дома и были злые и мотивированные из-за недавних событий. Да и Фулхэм Силвы — крепкий середняк, нормальная команда. Так что соперники не такие слабые, как тебе кажется. Да и Лутон тоже (в этом месяце), иначе что ж их тренер тоже в кандидатах?) да и единственное свое поражение в ноябре они именно от МЮ и получили
Если сравнивать возможности МЮ и их соперников и возмоножсти и соперников других претендентов на приз, то разница всё-таки есть.
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7хаг однозначно должен выиграть, надо поддержать этого гения, как-никак столько рекордов за эти месяцы при нём МЮ во главе с Онаной переписали
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Если на данном ресурсе стали извращаться и голосовать за Магуайра, то давайте и награду лучшему тренеру вручим Тен Хаага. Пусть будет комбо.
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В начале ноября была новость, что Тен Хаг фаворит у буков на увольнение, а Ираола в тройке. Теперь оба претендуют на тренера месяца.
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Давайте Хагу тренера, Хари игрока!
Ещё Атвелла лучшего рэфа месяца(за него лично проголосую)!
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