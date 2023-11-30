Тен Хаг, Хау, Ираола и Эдвардс из «Лутона» – претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

Стало известно, кого могут признать лучшим тренером АПЛ в ноябре.

На награду претендуют:

Роб Эдвардс (« ») – 1 победа, 1 ничья и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – 0;

(« ») – 2 победы и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – +2;

(«Борнмут») – 2 победы и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – -1;

Эрик тен Хаг (« ») – 3 победы в 3 матчах, разница голов – +5.

В августе, сентябре и октябре лучшим тренером месяца в АПЛ становился Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»).

Магуайр, Стерлинг и Доку – среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в ноябре

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