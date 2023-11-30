Тен Хаг, Хау, Ираола и Эдвардс из «Лутона» – претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ
Стало известно, кого могут признать лучшим тренером АПЛ в ноябре.
На награду претендуют:
Роб Эдвардс («Лутон») – 1 победа, 1 ничья и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – 0;
Эдди Хау («Ньюкасл») – 2 победы и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – +2;
Андони Ираола («Борнмут») – 2 победы и 1 поражение в 3 матчах, разница голов – -1;
Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 3 победы в 3 матчах, разница голов – +5.
В августе, сентябре и октябре лучшим тренером месяца в АПЛ становился Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»).
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Скорее Ираоле или чуваку из Лутона, которому всё пророчили последнее место в АПЛ( и не зря : с их то ресурсами сложно было предположить, что будет иначе), но мужик держится молодцом.
Испанец показывает свой уровень и в АПЛ. В прошлом сезоне пошумел в Ла Лиге, теперь взялся за АПЛ.
Ещё Атвелла лучшего рэфа месяца(за него лично проголосую)!