«Вы позор для всего футбола». Баринов – резервному судье после 3:3 с «Крыльями»
Дмитрий Баринов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».
«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями» в матче 16-го тура Мир РПЛ (3:3). Самарцы сравняли счет на 102-й минуте – судья Василий Казарцев назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый.
После завершения игры полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов подошел к резервному арбитру Игорю Панину и сказал: «Для всего футбола вы позор».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Лол
А вы щас что делаете? Вы щас не визжите? Или это другое?
Ответил резервный арбитр Игорь.
Был там летом
Это всего лишь ваша маленькая ничья!
На которую вы честно наиграли.
А ещё эти движения в сторону трибун… Мерзость
Но благо карма сегодня восторжествовала в Самаре!
Паровозы мерзко себя вели в Самаре и постоянно давили на судей которые ошибались 50 на 50 в обе стороны
И откуда он 6 минут насчитал во втором тайме? Игра без пауз почти, какой-нибудь Карасёв или Безбородов вообще минуты 2 добавили бы только и это не выглядело бы неоправданным.
Так-то Баринов и сам не ангел, но в чём он не прав? Казарцев хороший судья что ли?