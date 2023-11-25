«Вы позор для всего футбола». Баринов – резервному судье после 3:3 с «Крыльями»

Дмитрий Баринов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».

« » сыграл вничью с «Крыльями» в матче 16-го тура Мир (3:3). Самарцы сравняли счет на 102-й минуте – судья Василий Казарцев назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый.

После завершения игры полузащитник железнодорожников подошел к резервному арбитру Игорю Панину и сказал: «Для всего футбола вы позор».

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