«Вы позор для всего футбола». Баринов – резервному судье после 3:3 с «Крыльями»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Дмитрий Баринов Чемпионат.com Игорь Панин Футбол

Дмитрий Баринов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями» в матче 16-го тура Мир РПЛ (3:3). Самарцы сравняли счет на 102-й минуте – судья Василий Казарцев назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый. 

После завершения игры полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов подошел к резервному арбитру Игорю Панину и сказал: «Для всего футбола вы позор».

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110 комментариев

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E.V.P.
Провокатор, подходил при 3:1 с улыбкой к трибунам и взмахивал руками. Аукнулось такое поведение, судья не причём. Спокойно могли удалять за костоломство
+241
-32
+209
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Андрей Катиков
А себя позором не считают, выигрывать в два мяча на 90 минуте, и слить матч.
+154
-13
+141
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E.V.P.
Ответ Tolut
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Был на трибуне к которой он подходил, пьяных не было, обстановка была приятная, доброжелательная. Не понимаю о чем вы
+98
-4
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Stadjer
Если он про пенальти, то там чистая игра рукой. А вот в целом по игре у обоих команд вопросы к судье должны быть, это да.
+47
-8
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Всеволод Бобров
так он сыграл рукой, в чем вопрос?
+42
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+37
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Всеволод Бобров
Ответ Денис Давыдов
Вероятно к тому, что шибко много времени добавили
ну смотрели вар, плюс гол в дополнительное время был как я понимаю. Играть надо было, а не минуты считать до конца.
+32
-2
+30
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King_X
Судьям, благодаря которым он доиграл матч вообще)) и был без ЖК даже за шипы в голень Шитову
Лол
+28
-5
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Игорь Ерин
Я один видел в этом матче такие нарушения Баринова , за которые ему надо было горчичники ( в лучшем случае !) давать , но судья его почему-то " жалел " ? А тут - " позор" он где - то увидел ... В зеркало пусть поглядит ...
+33
-11
+22
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Spartak1970
Ответ Tolut
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Не надо всякую ерись писать, сам болельщик Спартак, не раз ездил в Самару на выездные матчи, сам рядом живу в Ульяновске, всегда обстановка на трибунах оставляет приятное впечатление, в Самару на футбол всегда приятно ездить. 👍
+21
-2
+19
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Мукунку хороший
Надеюсь гопнику Баринову выпишут 3-х матчевый отпуск..)
+20
-4
+16
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Игорь Колупанов
Согласен позор,лично Баринова надо было удалять
+14
-2
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adamx
Ответ Loko67
Казарцев тащил самару как мог, особенно эти проявления были видны в моменте гола кс с нарушением на Пуксе.Про концовку матча вообще промолчу-это судейское дно!
А по поводу неудаления Глушенкова ничего не хочешь сказать?
+14
-3
+11
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seka@
Позор - это Локо: 3:1 прошлёпать за пару минут! И виноваты конечно судьи, особенно резервный
+13
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Say Hello to the Robots
Ответ Денис Давыдов
Вероятно к тому, что шибко много времени добавили
В доп время был забит гол. Естественно, что к шести минутам накинули еще, какие претензии?
+9
-2
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E.V.P.
Ответ Tolut
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Вы наверно давно там не были, да и не помню что бы кресла летали, если никто не провоцировал. На футбол хожу довольно давно
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Айнур Гайсин
Ответ Tolut
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Часто вижу как пишут, вот если Спартаку так сделали, то визжали бы
А вы щас что делаете? Вы щас не визжите? Или это другое?
+9
-2
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Артем Чернов
Грубиян и быдло ведет себя вызывающе - ничего нового. К судейству действительно вопросы с обеих сторон, просто адекватные люди так себе не позволяют выражаться. В чем новость? Для меня скорее удивительно, как такого игрока могут назначить капитаном команды…
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madjer163
Баринов бычара, на оранжевую наиграл , а Глушенкова надо было удалять , наступ в голеностоп , истерика и симуляции
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Romano1985
Игрок нулевой ) поэтому и злится
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seka@
Такие как Баринов - это позор! С чего это он решил что имеет право рассуждать про весь футбол и с чего он решил, что он футболист
+8
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Tille
Ответ Tolut
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Ого, притягивание Спартака уровня бог:) и до чего же визгливое!
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Karamazoff
Крылья, вы молодцы!
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За наш футбол!
- А ты Дмитрий ум,честь и совесть этого же футбола.,и пример для подражания!
Ответил резервный арбитр Игорь.
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Ron Weasley
Баринов и есть позор российского футбола
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fireball1985
Ответ Tolut
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Бар Дно в Самаре, шикарное место
Был там летом
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Fintt
Ну зачем такие обобщения, Дмитрий!
Это всего лишь ваша маленькая ничья!
На которую вы честно наиграли.
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И. Сергей
Ответ Игорь Ерин
Я один видел в этом матче такие нарушения Баринова , за которые ему надо было горчичники ( в лучшем случае !) давать , но судья его почему-то " жалел " ? А тут - " позор" он где - то увидел ... В зеркало пусть поглядит ...
Он из-за этих неполученных им жёлтых и назвал позором. Реф, грублю, глуплю -- а ты не показываешь карточку за это. Трус! Вы -- позорите этим нас, вы -- позор российского футбола.
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Денис Давыдов
Ответ Всеволод Бобров
так он сыграл рукой, в чем вопрос?
Вероятно к тому, что шибко много времени добавили
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Liubimov
Футболистишка ошибся, скорее он позор футбола, со своими ударами исподтишка, провокациями и бесконечными разговорами с судьями

А ещё эти движения в сторону трибун… Мерзость

Но благо карма сегодня восторжествовала в Самаре!
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Сергей Анохин
Ответ Tolut
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У тебя ещё и с глазками проблемы? Он написал "не раз был", то есть не редко посещает стадион. Где ты увидел то, что взял в скобки?
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Кирилл Шарапов
Ответ Михаил Блинов
за забитые мячи не добавляют. Добавляют за празднование, его не было они сразу побежали разыгрывать. Добавлено было 6 минут, а эпизод с пенальти произошел уже на 99 (что за празднование и заварушку) 3 минуты накинули ещё??? Судья ждал момент в ситуации, что бы поставить на точку.
Эпизод случился на 97:03 - это уже 99 минутой стало?
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FromRostov
Димон давно звёздочку поймал! В своём глазу бревно не видит! Согласен, обидно терять очки, я как болельщик Ростова знаю это. Но вести себя так нельзя, Дима, ты же профессионал али нет?
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Дмитрий9779
Семака за кофронтационную походку дисквалифицировали,а здесь прямое оскорбление.Пенка чистейшая,если что.Да и по ходу матча Баринову простил Казарцев хамство.
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XBB
Ответ Денис Давыдов
Вероятно к тому, что шибко много времени добавили
Воды попить всей командой после 3 гола это нормально, за это и добавили
Паровозы мерзко себя вели в Самаре и постоянно давили на судей которые ошибались 50 на 50 в обе стороны
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Ezhik_Manu
Ну судейство и впрямь было днище, просто позор в обе стороны. И первый гол Самары после фола на Карпукасе и просто по мелочи много ошибок, то он даёт бороться и не свистит толчки и удары по голове Дзюбы, то свистит малейшее падение... Какая-то дичь с аутами и угловыми, такое ощущение, что он рандомайзер включал просто, когда мяч из игры выходил, чтобы решить кому его отдать, абсолютно игнорируя непосредственно эпизод и от кого действительно ушёл мяч.
И откуда он 6 минут насчитал во втором тайме? Игра без пауз почти, какой-нибудь Карасёв или Безбородов вообще минуты 2 добавили бы только и это не выглядело бы неоправданным.
Так-то Баринов и сам не ангел, но в чём он не прав? Казарцев хороший судья что ли?
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Контрольный выстрел
Дрезине возвращается. Хе хе.
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tam005
позор это когда миллионы из бюджета налогопладильщиков платят таким как баринов и тп.
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Один живой
баринов омерзителен, как всегда впрочем. Твоя задача играть, а не давать оценки. Гнилой субъект.
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Михаил Блинов
Ответ Мукунку хороший
Надеюсь гопнику Баринову выпишут 3-х матчевый отпуск..)
Бразильцу нужно матчей 6 за такой наступ давать
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red hikkikomori
Позор футбола - это бревенчатый держатель Клаудиньо)
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я капитан команды, ### (блин)...
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Александр Андреев
Всю игру трындел ходил и ни одной жк не получил. А наиграл на две и натрындел на три....
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Александр Андреев
Ответ Tolut
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Напомнить, что это было на Металлурге. И летящие кресла спровоцировали фанаты Локо своим хамским поведением и песнями непристойного содержания в сторону восточных трибун Металлурга?
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fil_spb
Ответ E.V.P.
Провокатор, подходил при 3:1 с улыбкой к трибунам и взмахивал руками. Аукнулось такое поведение, судья не причём. Спокойно могли удалять за костоломство
Провокатор и быдлан, да. На судей кидался, к трибунам апеллировал, Гарре перед пенальти что-то в ухо сказал. Но в одном он прав. То что Баринов матч доиграл, а не был удален за многократное неспортивное поведение это позор судьи.
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elninjo_3
Баринов - вот настоящий позор нашего футбола!
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King_X
Ответ Всеволод Бобров
ну смотрели вар, плюс гол в дополнительное время был как я понимаю. Играть надо было, а не минуты считать до конца.
Плюс заварушка с Лантратовым
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Liubimov
Ответ trashbox
В Самаре сегодня торжествовал только Казарцев.
Согласен, не свиснуть столько фолов на Самарских игроках, так ещё и не удалить несколько раз Глушенкова и Карпукаса за откровенную грубость (второй жёлтой)- это сильно
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trashbox
Ответ Михаил Блинов
А я один увидел КК для бразильца, хотя дали ЖЖ???
Не один. Но ни Казарцев, ни ВАР не увидели.
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lnm1956@ya.ru
Ответ Arty Novikoff
Люди, которые тут пишут про 100% пенальти или фанаты-невменяшки или сами никогда в футбол не играли. Не болею ни за кого, Крыльям симпатизирую больше, чем Локо, но назначать за такое пенальти - абсурд. Все, кто говорят, что это "игра рукой" - просто не понимают, что такое - игра рукой.
да понятно : он ушами мяч держал, и прижимал к телу чем-то третьим
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Гаврила Подгоренский
Ну этот сказочный ..... персонаж ни когда не отличался умом и сообразительностью. Не удивлюсь если его дисквалифицируют на пару матчей
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