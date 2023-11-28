Каманцев о жестах Кордобы: «Первые 2 раза Иванов не увидел, увидел ассистент. Бригада судей сработала очень хорошо. Все было четко, честно и профессионально»

Павел Каманцев разобрал эпизод с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Колумбиец трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с « » (1:3) в 16-м туре Мир .

«Изначально арбитр не увидел жеста, он был показан, по‑моему, три раза. Первые два раза арбитр не увидел, увидел ассистент, поскольку арбитр смотрел в другую сторону и был сфокусирован. Ассистент сразу произнес: «Красная карточка для Кордобы».

В этот момент Иванов смотрит в другую сторону. Ассистент проявляет отличные персональные качества, указывает на красную карточку. ускоряется за , который убегает в раздевалку. В таком случае красная карточка не показывается, а вносится в протокол, поскольку отсутствует лицо, кому ее нужно выносить. Это было сразу же зафиксировано и опубликовано.

КДК был уведомлен, видео было передано. Бригада арбитров сработала очень хорошо и проявила персональные качества лучшим образом. Никаких наказаний не будет, а думаю, Милорад Мажич выдаст бонус в виде назначений, поскольку все было четко, честно и профессионально», – сказал председатель судейского комитета .

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