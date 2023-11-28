Каманцев о жестах Кордобы: «Первые 2 раза Иванов не увидел, увидел ассистент. Бригада судей сработала очень хорошо. Все было четко, честно и профессионально»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Урал КДК РФС Краснодар Милорад Мажич Сергей Сергеевич Иванов Джон Кордоба Матч ТВ Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев разобрал эпизод с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Колумбиец трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

«Изначально арбитр не увидел жеста, он был показан, по‑моему, три раза. Первые два раза арбитр не увидел, увидел ассистент, поскольку арбитр смотрел в другую сторону и был сфокусирован. Ассистент сразу произнес: «Красная карточка для Кордобы».

В этот момент Иванов смотрит в другую сторону. Ассистент проявляет отличные персональные качества, указывает на красную карточку. Иванов ускоряется за Кордобой, который убегает в раздевалку. В таком случае красная карточка не показывается, а вносится в протокол, поскольку отсутствует лицо, кому ее нужно выносить. Это было сразу же зафиксировано и опубликовано.

КДК был уведомлен, видео было передано. Бригада арбитров сработала очень хорошо и проявила персональные качества лучшим образом. Никаких наказаний не будет, а думаю, Милорад Мажич выдаст бонус в виде назначений, поскольку все было четко, честно и профессионально», – сказал председатель судейского комитета РФС.

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27 комментариев

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Caniball
Дважды не увидел, и Кордоба показывал до тех пор, пока судья точно не увидит, чтобы наверняка уехать в отпуск уже сейчас!
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lordblack
Ответ Caniball
Дважды не увидел, и Кордоба показывал до тех пор, пока судья точно не увидит, чтобы наверняка уехать в отпуск уже сейчас!
Очень в отпуск хочет, аж яйца сводит.
+31
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Дурачок
Если вы вечером прогуливаетесь в краснодарском парке и вам навстречу выбегает афроамериканец в плаще на голое тело и начинает трясти пахом, знайте - это Кордоба, которого дисквалификацией лишили права заниматься любимым делом - играть в футбол.
+23
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Owen_the_Simple
Ответ Чернокожий
Очень много невоспитанных чернокожих футболистов в РПЛ...
А вождь чернокожих Александр Соболев
+19
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arspurs9
Самое забавное во всем этом то, как Кордоба после этого пытался максимально быстро сбежать, будто нашкодивший школьник. Неужто надеялся, что тогда ему ничего не будет?)
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Stadjer
Ответ Дурачок
Если вы вечером прогуливаетесь в краснодарском парке и вам навстречу выбегает афроамериканец в плаще на голое тело и начинает трясти пахом, знайте - это Кордоба, которого дисквалификацией лишили права заниматься любимым делом - играть в футбол.
Причем тут вообще «афроамериканец»? Он колумбиец
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igls54
Когда не можешь сказать "нет", в запасе всегда есть жест Кордобы-Соболева
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Вадим Григорьев
Получается Кордоба каждому судье по карамельки предложил
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ arspurs9
Самое забавное во всем этом то, как Кордоба после этого пытался максимально быстро сбежать, будто нашкодивший школьник. Неужто надеялся, что тогда ему ничего не будет?)
Так перемена заканчивалась, а ему ещё нужно было успеть в столовку сосиску в тесте и крутые яйца взять
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Owen_the_Simple
А вождь чернокожих Александр Соболев
А вождь краснорожих Антон Заболотный
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playmaker
Теперь всегда можно соскочить, сказав, что это показал Соболев, а он для судей повторил.
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Arsiver
Ответ Stadjer
Причем тут вообще «афроамериканец»? Он колумбиец
А вам бы хотелось поточнее: он афросевероамериканец или афроюжноамериканец?
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Beckham7-23
Ответ Stadjer
Причем тут вообще «афроамериканец»? Он колумбиец
получается южноамериканец частично африканского происхождения
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Stadjer
Ответ Arsiver
А вам бы хотелось поточнее: он афросевероамериканец или афроюжноамериканец?
Тут вопрос самоидентификации: называют ли себя чернокожие жители Колумбии афроамериканцами? Сомневаюсь, если честно; существует термин «афролатиноамериканец», но он не очень-то используется.
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Santiago84
Ответ arspurs9
Самое забавное во всем этом то, как Кордоба после этого пытался максимально быстро сбежать, будто нашкодивший школьник. Неужто надеялся, что тогда ему ничего не будет?)
там видимо была очень очень горящая путевка)))
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Чернокожий
Очень много невоспитанных чернокожих футболистов в РПЛ...
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тот самый Кадрус
Ответ Owen_the_Simple
А вождь чернокожих Александр Соболев
Вы в корне не правы! Соболев вожак стаи дельфинов.
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Антинародная Команда
Ответ Owen_the_Simple
А вождь чернокожих Александр Соболев
А следом идёт Промес золотая финка
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prus_3
Ответ Чернокожий
Очень много невоспитанных чернокожих футболистов в РПЛ...
Черные соболя.
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Вячеслав Припузов
Значит будет тройной дисквал у Кордобы по логике вещей...
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interested
Соболю подражает. (
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qwaza
Джон просто испытывал там дискомфорт и просил судей посмотреть в чём причина. С подключением ВАР, при необходимости. Думаю, поэтому столько повторов было.
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Сибирский литовец
встал на скользкую тропинку Дзюбы, с другой стороны отличный лайфхак : почесал внизу несколько раз, получил 2-4 матча дисквалификации и вот он долгожданный отпуск)
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Ahtarisiti
Трудно теперь будет Краснодару бороться за первое место так как они его уже потеряли, теперь нужно догонять будет всегда Зенит и выигрывать почти все игры, Зенит должен при этом терять очки, Краснодар опять обделался , сколько можно уже 15 лет яйцемяловом заниматься…
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Всё знаю
Показал свои яйца и сразу убежал))) Это очень забавно.
Если уж что-то показываешь другому, то делай это до конца))
А не убегай сразу, как крыса.
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