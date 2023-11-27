КДК рассмотрит слова Баринова и Галактионова после матча с «Крыльями» и жест Кордобы арбитру в игре с «Уралом»

Теги Локомотив РФС судьи КДК РФС Краснодар Артур Григорьянц Дмитрий Баринов Джон Кордоба Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

КДК РФС рассмотрит несколько эпизодов.

Контрольно‑дисциплинарный комитет рассмотрит поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова после матча 16‑го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

В протоколе указано, что после матча при входе в подтрибунку Баринов, направившись к первому помощнику судьи, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады. Галактионов нецензурно оценил судейство во время флеш‑интервью.

«Два дисциплинарных нарушения было со стороны главного тренера «Локомотива»: первое – Галактионов опоздал на послематчевое интервью, второе – оскорбительное высказывание во время интервью.

По Баринову: оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады. Они все приглашены на заседание, будем все рассматривать», – заявил Григорьянц.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча» наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев.

КДК РФС также рассмотрит поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы после матча с «Уралом».

Кордоба получил красную карточку после финального свистка за оскорбительный жест в адрес ассистента главного арбитра.

«Оскорбительный жест в адрес второго ассистента со стороны Кордобы, приведший к удалению, будем рассматривать. Записи о входе в судейскую нет в рапорте, в повестке дня этого вопроса нет. Но будем оценивать данную ситуацию комплексно», – сказал Григорьянц.

«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

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30 комментариев

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viktorpavlov70
По 2-3 матча нарежут, а следующий матч у Локо с Зенитом. Вот где у них мозг? Никому ничего не доказали, выставили себя на посмешище и попросту подвели команду. Вот где самое настоящее блинство.
+26
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igls54
В случае аппеляции Баринову и Галактионову покажут жест Кордобы
+9
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Caniball
По Кордобе - записи о том, что врывался в судейскую - нет.
За жест от 2 до 4 матчей. Мой прогноз: дадут 3 или 4, Краснодар подаст апелляцию - один матч - скостят.
+4
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+3
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Михаил
Галактинов после заседания КДК должен повторить свой спич
+3
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Ninjah
Ответ Caniball
По Кордобе - записи о том, что врывался в судейскую - нет. За жест от 2 до 4 матчей. Мой прогноз: дадут 3 или 4, Краснодар подаст апелляцию - один матч - скостят.
Но люди то в судейской и около нее были наверное.
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igor.igorev
Ответ Сергей Гришин
Кордоба хороший игрок. жаль, что получит дисквалификацию, но надо думать головой!
Я бы его домой, на пальму отправил, причём навсегда.
+2
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viktorpavlov70
Ответ King_X
Просто в отпуск решили пойти пораньше + будет алиби для возгласов, мол, так выиграли бы, но...
Вполне себе версия)))
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Дмитрий9779
Ответ Caniball
По Кордобе - записи о том, что врывался в судейскую - нет. За жест от 2 до 4 матчей. Мой прогноз: дадут 3 или 4, Краснодар подаст апелляцию - один матч - скостят.
Кордоба рецидивист,минимум 4+неоднократное демонстрирование+покрутил боковому у виска.
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Сергей Нагорнов
Ответ Артём Кочешев
а поведение Казарцева кто-нибудь будет рассматривать?
К Казарцеву самая главная претензия это первый гол крыльев. Но там все не так очевидно. Можно конечно вменить просто низкий уровень судейства и то, что нити игры упускал. Но по добавленному времени и пенальти вопросов быть не может. Так что я с горяча и ругал его, но по факту его решения на счет не повлияли. Локомотив проиграл себе сам.
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Сергей Нагорнов
Ответ Ебздрогыч
Чую, всем дадут прилично!
И правильно сделают!
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viktorpavlov70
Ответ Filipp Gorski
Думаешь успеют отстранить до матча с Зенитом?
Однозначно.
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Andy Tucker
Ответ Filipp Gorski
Думаешь успеют отстранить до матча с Зенитом?
100%
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Filipp Gorski
Ответ viktorpavlov70
По 2-3 матча нарежут, а следующий матч у Локо с Зенитом. Вот где у них мозг? Никому ничего не доказали, выставили себя на посмешище и попросту подвели команду. Вот где самое настоящее блинство.
Думаешь успеют отстранить до матча с Зенитом?
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King_X
Ответ viktorpavlov70
По 2-3 матча нарежут, а следующий матч у Локо с Зенитом. Вот где у них мозг? Никому ничего не доказали, выставили себя на посмешище и попросту подвели команду. Вот где самое настоящее блинство.
Просто в отпуск решили пойти пораньше
+ будет алиби для возгласов, мол, так выиграли бы, но...
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LokoTen
Ответ Михаил
Галактинов после заседания КДК должен повторить свой спич
Не, спич Радимова :-)
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Лурц
Пусть рассмотрят отвратительную работу судей.
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*Василёк*
записи нет, свидетелей нет, но будем рассматривать комплексно. Вот жулики, лишь бы перед ответственным матчем дискву впаять.
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filippa
умиляет этот кдк игроков наказывает а что с судейстаом ?
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Andy Tucker
по срокам 3 месяца < 4 игры. напомнило, как Гинера также "наказали" на всю зиму, а по факту ни одного матча не попало
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Andy Tucker
а что там по Грише Иванову? Баринов дурак, но оно ничего особенного не наговорил.
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flash166
А слова Канчельскиса будет рассматривать или только Слуцкий у них жертва?
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