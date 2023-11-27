КДК рассмотрит слова Баринова и Галактионова после матча с «Крыльями» и жест Кордобы арбитру в игре с «Уралом»
КДК РФС рассмотрит несколько эпизодов.
Контрольно‑дисциплинарный комитет рассмотрит поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова после матча 16‑го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
В протоколе указано, что после матча при входе в подтрибунку Баринов, направившись к первому помощнику судьи, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады. Галактионов нецензурно оценил судейство во время флеш‑интервью.
«Два дисциплинарных нарушения было со стороны главного тренера «Локомотива»: первое – Галактионов опоздал на послематчевое интервью, второе – оскорбительное высказывание во время интервью.
По Баринову: оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады. Они все приглашены на заседание, будем все рассматривать», – заявил Григорьянц.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча» наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев.
КДК РФС также рассмотрит поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы после матча с «Уралом».
Кордоба получил красную карточку после финального свистка за оскорбительный жест в адрес ассистента главного арбитра.
«Оскорбительный жест в адрес второго ассистента со стороны Кордобы, приведший к удалению, будем рассматривать. Записи о входе в судейскую нет в рапорте, в повестке дня этого вопроса нет. Но будем оценивать данную ситуацию комплексно», – сказал Григорьянц.
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За жест от 2 до 4 матчей. Мой прогноз: дадут 3 или 4, Краснодар подаст апелляцию - один матч - скостят.
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