КДК рассмотрит слова Баринова и Галактионова после матча с «Крыльями» и жест Кордобы арбитру в игре с «Уралом»

КДК РФС рассмотрит несколько эпизодов.

Контрольно‑дисциплинарный комитет рассмотрит поведение главного тренера «Локомотива» и капитана команды после матча 16‑го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

В протоколе указано, что после матча при входе в подтрибунку Баринов, направившись к первому помощнику судьи, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады. Галактионов нецензурно оценил судейство во время флеш‑интервью.

«Два дисциплинарных нарушения было со стороны главного тренера « »: первое – Галактионов опоздал на послематчевое интервью, второе – оскорбительное высказывание во время интервью.

По Баринову: оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады. Они все приглашены на заседание, будем все рассматривать», – заявил Григорьянц.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча» наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев.

КДК РФС также рассмотрит поведение форварда « » Джона Кордобы после матча с «Уралом».

Кордоба получил красную карточку после финального свистка за оскорбительный жест в адрес ассистента главного арбитра.

«Оскорбительный жест в адрес второго ассистента со стороны Кордобы, приведший к удалению, будем рассматривать. Записи о входе в судейскую нет в рапорте, в повестке дня этого вопроса нет. Но будем оценивать данную ситуацию комплексно», – сказал Григорьянц.

«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

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