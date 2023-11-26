Лопырева о Месси: «Главный футболист мира – он Богом поцелован. Радовалась, когда Лео выиграл ЧМ, слезы были на глазах»

Теги МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Виктория Лопырева девушки и спорт Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Виктория Лопырева назвала Лионеля Месси своим любимым футболистом.

– Кто, на твой взгляд, главный футболист мира прямо сейчас, и кто будет им к следующему чемпионату мира?

Месси, конечно, сейчас главный. Это мой любимый футболист – этот парень словно поцелован Богом!

– Ты знакома с ним лично?

– С женой знакома. Его команда выиграла чемпионат мира – для него это был последний шанс его выиграть, и он это сделал. Я очень радовалась – была на стадионе, и у меня даже слезы были на глазах.

Следующий – Мбаппе. Конечно, это будет звезда следующего чемпионата мира, я уверена. Очень сильный парень. Но я больше радовалась за Месси, потому что он очень ограничен по возрасту.

А Мбаппе еще будет выигрывать и радовать красивой игрой. И мы будем болеть [за него] и аплодировать его красивым голам, – сказала  телеведущая, «Мисс Россия-2003» и посол ЧМ-2018 Лопырева в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.

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54 комментария

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Total_90
Плакали все. И фанаты Месси, и фанаты Роналду😁
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shapor
Насколько я знаю, Ибра его не целовал
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Топлю за барсу 10 лет
Лопырева на этом сайте под ником Oleg сидит, если кто не знал
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The Best 20
Месси лучший игрок в истории футбола это факт.
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Игорь Климов
Ответ Total_90
Плакали все. И фанаты Месси, и фанаты Роналду😁
Да, но есть нюанс)
+18
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Мукунку хороший
Ответ Total_90
Плакали все. И фанаты Месси, и фанаты Роналду😁
Начал зинченко)
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rigobersong
Адекватно:) Вика шарит:))

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅

роналду
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых ПО ЧМ⛔
0 медалей ЧМ⛔
0 мвп турнира сборной ⛔
0 мвп финала сборной ⛔
0 треблов⛔
+32
-27
+5
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Oleg
Ответ Pushka Zotova
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https://twitter.com/MarinaGoryachk4/status/1726331829282611343?t=gRB5hjaK7fLE61fXOVLlXA&s=19
Мне жаль фанатов роналду, вы боретесь, страдаете, ненавидите, комплексуете.
Но для вас все закончилось 18.12.2022.
Месси ЧЕМПИОН МИРА, официально ФИФА признан величайшим.
+5
-1
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FOOTBALL Live
жена Лео главное чтобы не узнала!
+3
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Number_2
Давайте ещё Милохина про спорт спросим и других бездушных, кто лицом и жопой торгует в сети… а то мало тут экспертов как-то!
+8
-6
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leon01
Сравнивая Рона с Месси вы делаете огромное одолжение первому
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Oleg
Ответ Pushka Zotova
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Это факт ибо официально от ФИФА.
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Men77
Ой, знала бы Вика сколько гелевые тут слез пролили. До сих пор всхлипывают.
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VadimSM
Ну теперь точно спор закрыт😁
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EvertoniaMen
Ответ Всеволод Бобров
все плакали, кто шарит в футболе)
Шарить в футболе = радоваться победе Месси, лол)
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Oleg
Ответ KarLik
А есть вариант, просто любить своего кумира и перестать писать про других гадости? Или это какоето защемление пальцев руки и ноги )
А есть вариант не писать что тебя подташнивает?
Или в своем глазу бревна не видно?
+1
0
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Адекватно:) Вика шарит:)) 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅ 2 требла✅ Лучший в истории футбола✅ роналду 0 голов в ПО ЧМ⛔ 0 голевых ПО ЧМ⛔ 0 медалей ЧМ⛔ 0 мвп турнира сборной ⛔ 0 мвп финала сборной ⛔ 0 треблов⛔
Нужно уже всем согласиться с тем фактом, что Лео Месси стал лучшим футболистом в истории. 🐐🇦🇷
+10
-9
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Игорь М.
Ответ shapor
Насколько я знаю, Ибра его не целовал
Ибра целовал Пике))
+2
-1
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Леван Мкртчян
Ответ Всеволод Бобров
все плакали, кто шарит в футболе)
Да кто не шарит в футболе тоже плакали. Я про хейтеров Лео
+6
-5
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Дмитрий Новиков
Ответ Total_90
Плакали все. И фанаты Месси, и фанаты Роналду😁
Зинченко рыдал?
+2
-1
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Oleg
Ответ Tristan...
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У них от горя)
+3
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Oleg
18 Декабря плакали все, кто то о счастья, а кто то от горя)
+3
-2
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Денис Пашуткин
Ответ Sweet Little Sister
Кто такая Лопырева ???? я один здесь невежа ?????
невежДа
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Andreir888
Слушайте, кто-нибудь понимает, почему этот "посол" стала снова активно мелькать на спортсе??? Ох, чувствую, что-то недоброе она замыслила! За кем-то из наших футболёров в очередной поход собралась!
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fussballer
Ответ Sweet Little Sister
Кто такая Лопырева ???? я один здесь невежа ?????
Бывшая Смолова.
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Kivan1976
Ответ fussballer
Бывшая Смолова.
Сфигали Кокорина? Паненка у ней бывший!
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fussballer
Ответ Kivan1976
Сфигали Кокорина? Паненка у ней бывший!
Перепутал
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Oleg
Ответ VadimSM
Ну теперь точно спор закрыт😁
18.12.2022 закрыт навсегда.
+3
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Messi GOAT
Ответ Oleg
18.12.2022 закрыт навсегда.
раналда даже не в топ 10 за всю историю футбола! спора никогда и не было!
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Antivse-2
ну раз Лопырева сказала, то значит так оно и есть! она ведь главный эксперт в футболе! расходимся. споры о том, кто лучше, на этом завершены
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KarLik
Ответ Гибралтарду
Здесь нужно сказать другое, Роналду без НаниМодрича: 0 ЛЧ 0 титулов в сборной на крупных турнирах, статистический факт
А есть вариант, просто любить своего кумира и перестать писать про других гадости? Или это какоето защемление пальцев руки и ноги )
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Demyan Grachev
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Лопырева на этом сайте под ником Oleg сидит, если кто не знал
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Сибирский литовец
а где муж Мутко?
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юра георгиевский
Лопырёва постарела, уже не та, лицо изменилось, уже почти 41 год жизни. Время летит, как быстрая птица - сапсан.
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Sweet Little Sister
Погуглил! Свистки ЗАЧЕТНЫЕ! ей шарики надувать нужно и еще много чего полезного ими делать ))))
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Sweet Little Sister
Кто такая Лопырева ???? я один здесь невежа ?????
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Михаил
а когда Федя паненкой пробил в 2018, что делала?
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Tristan...
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Северный болельщик
Виктория, спасибо за Федю!
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