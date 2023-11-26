Лопырева о Месси: «Главный футболист мира – он Богом поцелован. Радовалась, когда Лео выиграл ЧМ, слезы были на глазах»
Виктория Лопырева назвала Лионеля Месси своим любимым футболистом.
– Кто, на твой взгляд, главный футболист мира прямо сейчас, и кто будет им к следующему чемпионату мира?
– Месси, конечно, сейчас главный. Это мой любимый футболист – этот парень словно поцелован Богом!
– Ты знакома с ним лично?
– С женой знакома. Его команда выиграла чемпионат мира – для него это был последний шанс его выиграть, и он это сделал. Я очень радовалась – была на стадионе, и у меня даже слезы были на глазах.
Следующий – Мбаппе. Конечно, это будет звезда следующего чемпионата мира, я уверена. Очень сильный парень. Но я больше радовалась за Месси, потому что он очень ограничен по возрасту.
А Мбаппе еще будет выигрывать и радовать красивой игрой. И мы будем болеть [за него] и аплодировать его красивым голам, – сказала телеведущая, «Мисс Россия-2003» и посол ЧМ-2018 Лопырева в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.
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8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅
роналду
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых ПО ЧМ⛔
0 медалей ЧМ⛔
0 мвп турнира сборной ⛔
0 мвп финала сборной ⛔
0 треблов⛔
Мне жаль фанатов роналду, вы боретесь, страдаете, ненавидите, комплексуете.
Но для вас все закончилось 18.12.2022.
Месси ЧЕМПИОН МИРА, официально ФИФА признан величайшим.
Или в своем глазу бревна не видно?