Лопырева о Месси: «Главный футболист мира – он Богом поцелован. Радовалась, когда Лео выиграл ЧМ, слезы были на глазах»

Виктория Лопырева назвала Лионеля Месси своим любимым футболистом.

– Кто, на твой взгляд, главный футболист мира прямо сейчас, и кто будет им к следующему чемпионату мира?

– , конечно, сейчас главный. Это мой любимый футболист – этот парень словно поцелован Богом!

– Ты знакома с ним лично?

– С женой знакома. Его команда выиграла чемпионат мира – для него это был последний шанс его выиграть, и он это сделал. Я очень радовалась – была на стадионе, и у меня даже слезы были на глазах.

Следующий – Мбаппе. Конечно, это будет звезда следующего чемпионата мира, я уверена. Очень сильный парень. Но я больше радовалась за Месси, потому что он очень ограничен по возрасту.

А Мбаппе еще будет выигрывать и радовать красивой игрой. И мы будем болеть [за него] и аплодировать его красивым голам, – сказала телеведущая, «Мисс Россия-2003» и посол ЧМ-2018 Лопырева в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.

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