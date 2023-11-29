Барселона – Атлетико прогноз на матч 3 декабря 2023, Ла Лига

Пятый тур еврокубков завершён, и мы снова обращаемся к национальным чемпионатам. В предстоящем туре чемпионата Испании центральным матчем будет противостояние «Барселоны» и «Атлетико». Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов и могут сейчас сосредоточиться на решении задач в Ла Лиге. Отставание обеих команд от первых двух мест составляет 4 очка: кто же приблизится к парочке лидеров?

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Барселона

Хави сумел впервые, будучи тренером «Барселоны», преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Это действительно значимое достижение после того, что натворил с командой Куман (все же помнят два подряд третьих места и уход в Лигу Европы?). В пятом туре «Барса» взяла верх над «Порту» со счётом 2:1: счёт открыл «заклятый друг» каталонцев по имени Пепе, но Жоау Канселу счёт сравнял. А во втором тайме Жоау Феликс забил второй: далее каталонцы держали в своих руках нити игры до самого финального свистка и выбили себе место в плей-офф. Оценивая игру, Пепе отметил, что команда Хави действительно прибавила во втором тайме и наказала «Порту» за ошибки: шансы сравнять счёт предоставлялись, но ими португальский клуб не воспользовался.

В последнем туре глобально для каталонцев ничего не решается: разве что определится второй участник в лице «Порту» или «Шахтёра». Поэтому «Барса» возвращается к матчам Ла Лиги: она отстаёт на 4 очка и от «Реала», и от «Жироны». Отчасти ей осложнила жизнь ничья в предыдущем туре с «Райо Вальекано» 1:1. Та самая очковая потеря, из-за которой даже в случае победы над «Атлетико» каталонцы в этом туре не сравняются по очкам ни с «Жироной», ни с Реалом». О том, что им весь оставшийся сезон придётся играть без Гави, уже всем известно. Впрочем, не стоит загадывать, что будет во второй половине сезона.

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Атлетико

В игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Фейеноордом» три мяча забили игроки нидерландского клуба, а один мяч игроки команды Диего Симеоне. Но, как говорится, есть один нюанс: дважды игроки «Фейеноорда» сами себе и забили. Поэтому итоговый счёт на табло 3:1 в пользу «Атлетико», и поэтому команда Симеоне уже в плей-офф. А ведь перед началом игры фаворитом с небольшим преимуществом значился всё-таки «Фейеноорд». Но игра есть игра, и Диего Симеоне установил ещё и персональный рекорд, проведя со своими подопечными 100-й матч в Лиге чемпионов: до достижений Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона ему ещё далеко. Хотя кто знает: может быть, «индейцы» в этом сезоне повторят чудо 2016 года?

В последнем туре определится только одно: не уступит ли «Атлетико» римскому «Лацио» лидерство в группе. А пока «индейцы» возвращаются в Ла Лигу и готовятся к схватке с «Барсой»: они находятся в той же ситуации, что и клуб Хави. И победа в очной схватке обозначит их намерения ввязаться в борьбу лидеров, хотя даже в теории догнать их за один тур не получится. Победа над «Мальоркой» 1:0 стала одним из тех шагов к вершине Ла Лиги, и их ещё предстоит сделать немало.

Прогноз

Исходные данные для встречи предоставил Google. Итак, 3 декабря, 23:00 по московскому времени, Олимпийский стадион. В пяти минувших турах Ла Лиги у команд было по одному поражению (у «Атлетико» их за текущий сезон чемпионата Испании всего два, а «Барса» вообще первый раз проиграла в Ла Лиге розыгрыша 2023/2024). 50% шансов предлагается на «Барсу», а остальные 50% на двойной исход (ничья или победа «Атлетико»), из которых 26% на ничью и 24 на триумф Симеоне. Посмотрим, что думают букмекеры?

Обратимся к букмекерской конторе BetBoom. Она предлагает следующий расклад сил: коэффициент на победу «Барселоны» составляет 1.96, на ничью 3.81, а на победу «Атлетико» 3.71. Уже видно, что небольшое расхождение в прогнозах есть с Google: у BetBoom вероятность успеха «Атлетико» выше вероятности ничейного результата, а не наоборот! Заодно давайте сравним с двойным исходом: кэф 1.86 на победу «Атлетико» или ничью против кэфа 1.96 на победу «Барсы». Есть мысли, что преимущество «Барсы» не является бесспорным.

Перейдём к обсуждению тоталов. Букмекеры ждут события под названием «обе забьют»: кэф 1.69 на голы в исполнении обеих команд против 2.19 на нулевую ничью или чью-либо «сухую» победу. Кстати, в минувшем 13-м туре это событие сработало во всех матчах тура Ла Лиги, чего не было аж с 1960 года. Что касается тотала на матч, то здесь можно делать выбор между тоталом больше 2.5 за 1.78 или меньше 2.5 за 2.08. Для большей конкретики давайте взглянем на результаты пяти предыдущих встреч каждой из команд во всех турнирах и начнём с хозяев, то есть с «Барсы».

4 ноября. Ла Лига. Реал Сосьедад 0:1 Барселона.

7 ноября. Лига чемпионов. Шахтёр 1:0 Барселона.

12 ноября. Ла Лига. Барселона 2:1 Алавес.

25 ноября. Ла Лига. Райо Вальекано 1:1 Барселона.

28 ноября. Лига чемпионов. Барселона 2:1 Порту.

Как видим, стопроцентную статистику «Барсе» за этот месяц запороли и «Шахтёр», и «Райо Вальекано». В конце октября «Барса» проиграла «Реалу» в Эль-Класико со счётом 1:2, что является ещё одним бременем для Хави. И во всех случаях тотал максимум три мяча (то есть меньше 3.5, который предлагается за кэф 1.4). Тотал больше 3 сейчас предлагается за 2.31, тотал меньше 3 – за 1.63. То есть тотал может оказаться в предстоящем матче ещё меньше.

Ну а теперь давайте проанализируем аналогично пять матчей у «Атлетико»: здесь опять и Лига чемпионов, и чемпионат Испании. К слову, все свои пять встреч и «Барса», и «Атлетико» провели в течение ноября.

3 ноября. Ла Лига. Лас-Пальмас 2:1 Атлетико.

7 ноября. Лига чемпионов. Атлетико 6:0 Селтик.

12 ноября. Ла Лига. Атлетико 3:1 Вильярреал.

25 ноября. Ла Лига. Атлетико 1:0 Мальорка.

28 ноября. Лига чемпионов. Фейеноорд 1:3 Атлетико.

Итак, у «Атлетико» два поражения в Ла Лиге: второе как раз нанёс неожиданно «Лас-Пальмас». Впрочем, после этого во всех турнирах «матрасники» выдали серию из четырёх побед подряд (две победы в ЛЧ, две в Ла Лиге). И тоталы получаются побольше: трижды зафиксирован тотал больше 3.5 (за него предлагается 3.05).

Если говорить о конкретных тоталах команд, то у «Барсы» примерно равные шансы добиться тотала больше 1.5 (за 1.89), равно как и не пробить его (1.93). У «Атлетико» шансов на тотал больше этой отметки не так уж и много: кэф 2.96 против кэфа 1.4. А если говорить о возможности нуля в графе забитых мячей, то у «Барсы» это представить сложно (кэф 5.15), а вот «Атлетико» очень даже рискует (кэф 2.96 против кэфа 1.4 на тотал меньше 0.5). Заметьте, что если взять кэфы на тотал больше 0.5 и тотал больше 1.5 у «Атлетико», то они всего лишь поменяются местами при смене тотала.

Из предпочтительных фор предлагаются минусовая (-0.5) на «Барсу» за 1.98 и плюсовая (+0.5) на «Атлетико» за 1.86. Исходя из этих цифры, у «Атлетико» тут даже побольше шансов не проиграть, чем шансов у «Барсы» на победу. Также ожидается, что счёт откроет именно «Барселона» (1.73), а не «Атлетико» (2.34): шансы нулевой ничьи всё-таки маловаты (14). Из фаворитов в списке голеодоров значатся Рафинья и По Виктор: кэф 3.75 на гол любого из них.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.78.

От таких команд можно дождаться условного счёта 2:1 или 3:1, потому что классные команды должны выдавать классный футбол. Конечно, это не Эль-Класико по накалу, но всё же интерес со стороны зрителей будет. А вот с исходом не хочется пока ничего гадать: коэффициент на победу «Атлетико» чуть пониже, чем на ничью. А с учётом того, что коэффициент на сугубо победу «Барсы» ниже, чем двойной кэф на ничью или победу «Атлетико», что-то здесь не то. Аукается ли травма Гави? Или же Диего Симеоне сам готовит какой-то неприятный сюрприз? Это покажет сама игра.

Где смотреть матч Барселона – Атлетико

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