Защитник «Порту» Пепе об 1:2 от «Барсы»: «Обидно, мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили»

Защитник «Порту» Пепе оценил поражение от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Мы начали не так хорошо, как хотелось бы, но по ходу матча обрели уверенность. Мы забили первыми, знали, что они будут играть очень широко, и они сравняли.

Мы хорошо отреагировали на этот гол, команда очень грамотно управляла игрой. Но во втором тайме они прибавили. Мы искали возможность сравнять счет и могли забить. Тренеру пришлось пойти на риск, мы хорошо переходили из обороны в атаку.

Обидно, потому что мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили», – сказал .

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