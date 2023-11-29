Защитник «Порту» Пепе об 1:2 от «Барсы»: «Обидно, мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили»

Теги Порту Пепе Барселона Лига чемпионов УЕФА Футбол

Защитник «Порту» Пепе оценил поражение от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Мы начали не так хорошо, как хотелось бы, но по ходу матча обрели уверенность. Мы забили первыми, знали, что они будут играть очень широко, и они сравняли.

Мы хорошо отреагировали на этот гол, команда очень грамотно управляла игрой. Но во втором тайме они прибавили. Мы искали возможность сравнять счет и могли забить. Тренеру пришлось пойти на риск, мы хорошо переходили из обороны в атаку.

Обидно, потому что мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили», – сказал Пепе.

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6 комментариев
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We_ll
Поражения скорее не заслуживали в первом матче, вчера у Барсы все-таки моментов побольше было (несмотря на отсутствующего Левандовского…)
+38
-1
+37
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Ansu Fati
Ну тут явно и Барселона не заслуживала поражения. Могли поставить точку еще в 1 тайме, реализуй свои 100% моменты Феликс и Педри.
+16
0
+16
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pudic06
После ошибок барса как раз таки и не забивала
+7
-1
+6
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usman703
По факту Барса могла забивать заметно больше и какой-то реальной борьбы не было
+3
0
+3
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Blaugranaz
Ждём ответа от Пике😃
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