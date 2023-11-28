У «Атлетико» всего 2 поражения в сезоне. Против «Фейеноорда» идут аутсайдерами за 2.75

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«Фейеноорд» примет «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Мадридский клуб лишь дважды проиграл в этом сезоне – «Валенсии» (0:3) и «Лас-Пальмасу» (1:2) в чемпионате Испании.

В группе Е Лиги чемпионов мадридцы идут на первом месте. В случае победы в сегодняшнем матче они гарантируют себе выход в плей-офф турнира.

«Фейеноорд» – фаворит встречи за 2.60. На победу «Атлетико» дают 2.75, коэффициент на ничью – 3.60.

Матч пройдет 28 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Возобновляется ЛЧ – что у букмекеров? 2.30 – вылет «МЮ», 7.00 – провал «Атлетико», и 25.00 – невыход «Барселоны»

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