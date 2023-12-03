Ахмат – Спартак: прогноз на матч 03.12.2023, российская Премьер-Лига

В ближайшее воскресенье, 3 декабря, в Грозном состоится очередной поединок 17 тура российской Премьер-Лиги. Местный Ахмат будет принимать гостей из столицы – Спартак. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: обе команды забьют гол (1,6).

Ахмат

Грозненцы продолжают проводить крайне неубедительный сезон. На прошлой неделе Ахмат сумел увезти ничью из Оренбурга (1:1), но это пока не особо помогает в турнирной таблице. После 16 игр подопечные Мирослава Ромащенко занимают 14 место (так называемая «зона стыков»).

В прессе периодически начинают циркулировать слухи о скорой смене наставника команды из Грозного. К слову, Ромащенко – второй рулевой Ахмата в текущем сезоне. Ранее клуб уволил Сергея Ташуева за провальный старт кампании.

Сам Ромащенко не унывает. Специалист видит положительные сдвиги в игре своей команды и утверждает, что результат придет.

«Необходимое старание и качество Ахмат проявил, было огромное желание, но не хватило концовки. Сейчас нет смысла рассуждать, у кого было больше шансов. Как реализовали свои моменты, на то и наиграли. Ответственность всегда несет главный тренер. Хотел бы поблагодарить своих игроков», – отмечает Ромащенко после поездки в Оренбург.

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Спартак

Спартак, в отличие от своего ближайшего оппонента, продолжает выступать и в Кубке России. В среду «красно-белые» без особого успеха начали свой путь в верхней сетке плей-офф, уступив на выезде Оренбургу.

«У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Естественно, мы недовольны поражением, потому что Спартак всегда играет на победу, невзирая на обстоятельства. Кого можно упрекнуть в результате? Я этого не обсуждаю», – заявил главный тренер «народной команды» Гильермо Абаскаль.

В Оренбурге не выходил на поле лидер Спартака Квинси Промес. Ему предоставили дополнительный отдых. Голландец должен со свежими силами подойти к встрече с Ахматом.

Заметим, что после 16 туров сезона в РПЛ Спартак занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего Зенита составляет пять очков.

Ахмат – Спартак: история личных встреч

Суммарно соперники провели 33 очных матча в рамках чемпионатов России. Серьезное превосходство на стороне «красно-белых» – 18 побед при 8 поражениях. Еще 7 встреч завершились ничейным исходом.

Последняя игра в Грозном состоялась 17 июля 2022 года. Тогда оппоненты разошлись миром – 1:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ахмат – Спартак

Аналитики считают фаворитом противостояния гостей из Москвы. БК BetBoom предлагает поставить на победу Спартака с коэффициентом 2,34. При этом успех Ахмата оценивается цифрой 2,95. Ничья идет за 3,61.

Также букмекеры ждут веселого матча. BetBoom дает на тотал больше 2,5 мячей кеф 1,69. Тотал меньше идет за 2,2.

Спартаку как правило не просто даются матчи против Ахмата. «Красно-белые» не побеждают три игры кряду. Считаем, что и в этот раз лезть в исход не стоит. Зато вполне можно ожидать, что команды обменяются голами. Грозненцам нужно идти вперед и добывать очки. Спартак и сам любит атаковать и хочет ворваться в топ-3 РПЛ. К тому же стоит обратить внимание на то, что оборону «зеленых» и «красно-белых» не критикует только ленивый. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на обмен голами с коэффициентом 1,6.

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