Хави о 2:1 с «Порту»: «Барселона» обязана была выйти в 1/8 финала. Здесь не бывает такого, что все проблемы решены, но сегодня клуб можно поздравить»

Хави остался доволен выходом «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень рад за команду и клуб. Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы. Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол. При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором же тайме мы превосходили «Порту».

Я сказал игрокам, что нужно больше рисковать, отправлять мяч вперед. Канселу оставался свободным, и мы нашли его передачей. провел отличный матч, проявил потрясающий характер. Он не только помог нам сэйвами, но и в розыгрыше.

В «Барселоне» не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить», – сказал главный тренер «блауграны» после 2:1 с «Порту».

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