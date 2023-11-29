Хави о 2:1 с «Порту»: «Барселона» обязана была выйти в 1/8 финала. Здесь не бывает такого, что все проблемы решены, но сегодня клуб можно поздравить»

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоау Канселу Иньяки Пенья Футбол

Хави остался доволен выходом «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень рад за команду и клуб. Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы. Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол. При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором же тайме мы превосходили «Порту».

Я сказал игрокам, что нужно больше рисковать, отправлять мяч вперед. Канселу оставался свободным, и мы нашли его передачей. Иньяки Пенья провел отличный матч, проявил потрясающий характер. Он не только помог нам сэйвами, но и в розыгрыше.

В «Барселоне» не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить», – сказал главный тренер «блауграны» после 2:1 с «Порту».

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27 комментариев

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Evangelion
Те, кто критикует Хави, просто помните, что Барселона играет три месяца без опорника. Не без Бутскетса даже (было очевидно, что он незаменим), а вообще без топового опорника. Часть функций в прессинге компенсировал Гави, но выбыл до конца года. Альтернатив Бальде и Канселу на флангах нет вообще - 0 игроков профильных. Как и чистой девятки кроме старика Левандовского. Педри и Френки только вернулись после травм, и еще не в оптимальной форме. Я вообще диву даюсь, как Хави справляется в таких условиях. Без читеров, без баланса в составе. Не только по позициям, но и элементарно по возрасту - на юниоров ложится колоссальная нагрузка и ответственность.
Надеюсь, у клуба получится подписать хорошего опорника зимой и правого латераля. Иначе все эти волевые победы ничем не увенчаются, кроме хэйта глорихантеров, у которых все проблемы решает отставка.
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-10
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celebrity
Канселу конечно уникальный игрок. Экстраординарный. Жаль характер не оч.
+14
-4
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курский вокзал. стою
Это всё хорошо. Но Лева это ужас, гнать его надо в Аравию и искать молодого. У чела за 4 игры ЛЧ 1+1 против Антервепена и все🤝🤝
+8
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+7
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Potapson
Всё-таки надо помнить в каком виде была Барселона, когда её возглавил Хави. Это была команда уровня середняка Ла лиги и находящаяся в жесточайшем кризисе. А критиковать может каждый.
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ЧИКО
1. Поздравляю команду с выходом в плей-офф; 2. Пенья сыграл отлично, полностью компенсировал пропущенный в прошлом матче гол; 3. Очень много нереализованных моментов. 4. В плей-офф вышли, но такой игрой дальше будет очень сложно; 5. Команда к сожалению играет без центрального нападающего. Левандовского просто нет. Если кто не согласен, пусть пересмотрит хотя-бы сегодняшний матч и увидит. Команда атакует и забивает голы, а он находиться возле верхней линии штрафной площади, и вес матч просто бродит неизвестно где. Два раза получил мяч и оба момента запорол. Чави надо подумать о целесообразности его неприкосновенности.
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Азамат
Ответ Evangelion
Те, кто критикует Хави, просто помните, что Барселона играет три месяца без опорника. Не без Бутскетса даже (было очевидно, что он незаменим), а вообще без топового опорника. Часть функций в прессинге компенсировал Гави, но выбыл до конца года. Альтернатив Бальде и Канселу на флангах нет вообще - 0 игроков профильных. Как и чистой девятки кроме старика Левандовского. Педри и Френки только вернулись после травм, и еще не в оптимальной форме. Я вообще диву даюсь, как Хави справляется в таких условиях. Без читеров, без баланса в составе. Не только по позициям, но и элементарно по возрасту - на юниоров ложится колоссальная нагрузка и ответственность. Надеюсь, у клуба получится подписать хорошего опорника зимой и правого латераля. Иначе все эти волевые победы ничем не увенчаются, кроме хэйта глорихантеров, у которых все проблемы решает отставка.
И что?У Реала нету нападающих Джуниор ещё травмирован,Диас тоже похоже получил травму.Хоселу старик и игрок запаса.Родриго и Белингем в нападении.Бразилец фланговый игрок . Белингем полу защитник а не игрок нападении самом деле.Камавинга травмирован.Себальос всегда травмирован.У Реала нету нормального ЛЗ.Менди просто слабак
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АланПардью
Считаю драконы набирали как минимум на одно очко в матчах с каталонцами.Да,сегодня играли похуже,но моменты все равно были. На Драгау тоже имели все шансы даже на победу.Ну ладно,пусть и не с первого места,но обязаны выйти в 1/8
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rtkcdgzt86
Ответ Tristan...
Барса и Сити закамбэчили Месси двукратный МВП ЧМ, победитель ЧМ, рекордсмен по гол + пас в истории ЧМ, рекордсмен по голам в Класико, рекордсмен по хэт трикам в Класико, хозяин Реала, абсолютное величие Криш - абсолютный Кринж в истории Тяжёлая ночь у хэйтеров Зима близко...
Вау
Вот это конечно человек стоит на коленях перед плакатом Месси
Неужели есть такие неадекваты
Честно говоря я даже в шоке
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Universal1000
Ответ WhoReadThisWillDie
Ну всё же в сезоне 21/22 ситуация с составом ещё хуже была, ну а так полностью согласен. Да и к тому же в том сезоне команду из дна именно Хави и вытащил
Ну там и имелось ввиду пост-Месси период с 2021, да.
Так то 2021-2022 безусловно самое дно дна было.
Потом поднакачали, но это всё равно по меркам Барселоны не серьезно и даже солиста уровня Гризманна сейчас нет т.е. у АТМ состав индивидуально в целом интереснее даже третий сезон кряду, что само по себе диковато.

Из линии атаки Левандовски, Ферран и Рафинья на 100% завязаны на физику(техникой не обладали никогда в принципе) и в футбол полезный могут играть только на пике формы. Ну, пару месяцев т.е. выдадут рано или поздно, там будет несколько разгромов. Остальное время чисто минималочки Хави надо рисовать и он в целом рисует.)
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kelevro1989
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ЧИКО
Ответ Виталий Кляус
А кем менять Левандовского? Пока не заявят Роке, альтернатив нет. ну не 17 летнего Гиу же ставить. Роке не сильно старше. но уже готов рубиться в взрослый футбол, по Гиу так не скажешь
Абсолютно согласен, нет замены, наверное потому и играет. НО!!! неужели только я вижу? или может быть я не правильно вижу? человека просто нет в штрафной. Останавливается у верхней штрафной линии и теряется. Потому на него и не играют. Посмотрите, стоит ему зайти в свою зону, сразу пасуют на него, но его просто нет на месте…. еле поворачивается и портит очень много атак. Неужели никто не говорит ему об этом? неужели Чави одобряет его такую игру? В этом сезоне постоянно так… в десятером играем…
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Виталий Кляус
Ответ ЧИКО
1. Поздравляю команду с выходом в плей-офф; 2. Пенья сыграл отлично, полностью компенсировал пропущенный в прошлом матче гол; 3. Очень много нереализованных моментов. 4. В плей-офф вышли, но такой игрой дальше будет очень сложно; 5. Команда к сожалению играет без центрального нападающего. Левандовского просто нет. Если кто не согласен, пусть пересмотрит хотя-бы сегодняшний матч и увидит. Команда атакует и забивает голы, а он находиться возле верхней линии штрафной площади, и вес матч просто бродит неизвестно где. Два раза получил мяч и оба момента запорол. Чави надо подумать о целесообразности его неприкосновенности.
А кем менять Левандовского? Пока не заявят Роке, альтернатив нет. ну не 17 летнего Гиу же ставить. Роке не сильно старше. но уже готов рубиться в взрослый футбол, по Гиу так не скажешь
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Vinnipukh Vinni
Ответ курский вокзал. стою
Это всё хорошо. Но Лева это ужас, гнать его надо в Аравию и искать молодого. У чела за 4 игры ЛЧ 1+1 против Антервепена и все🤝🤝
Чего искать? Они его уже купили. Ждут то ли лета, то ли зимы.
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WhoReadThisWillDie
Ответ Universal1000
Так и есть. Состав в принципе однозначно самый хилый со времен первого пришествия Кройффа как игрока в 1973. Не помню, чтобы в Барселоне с тех пор прям вообще ни одного соло-тащера не было классного, способного обеспечивать победы в пограничных матчах стабильно. Всегда были такие. Сейчас кого-то один в один обыграть наверное в атаке может только Ямал 16-летний лол.) Ну и без опз да, на удивление еще ровные результаты.
Ну всё же в сезоне 21/22 ситуация с составом ещё хуже была, ну а так полностью согласен. Да и к тому же в том сезоне команду из дна именно Хави и вытащил
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Universal1000
Ответ Evangelion
Те, кто критикует Хави, просто помните, что Барселона играет три месяца без опорника. Не без Бутскетса даже (было очевидно, что он незаменим), а вообще без топового опорника. Часть функций в прессинге компенсировал Гави, но выбыл до конца года. Альтернатив Бальде и Канселу на флангах нет вообще - 0 игроков профильных. Как и чистой девятки кроме старика Левандовского. Педри и Френки только вернулись после травм, и еще не в оптимальной форме. Я вообще диву даюсь, как Хави справляется в таких условиях. Без читеров, без баланса в составе. Не только по позициям, но и элементарно по возрасту - на юниоров ложится колоссальная нагрузка и ответственность. Надеюсь, у клуба получится подписать хорошего опорника зимой и правого латераля. Иначе все эти волевые победы ничем не увенчаются, кроме хэйта глорихантеров, у которых все проблемы решает отставка.
Так и есть.
Состав в принципе однозначно самый хилый со времен первого пришествия Кройффа как игрока в 1973.
Не помню, чтобы в Барселоне с тех пор прям вообще ни одного соло-тащера не было классного, способного обеспечивать победы в пограничных матчах стабильно.
Всегда были такие.
Сейчас кого-то один в один обыграть наверное в атаке может только Ямал 16-летний лол.)

Ну и без опз да, на удивление еще ровные результаты.
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usman703
Ответ Evangelion
Те, кто критикует Хави, просто помните, что Барселона играет три месяца без опорника. Не без Бутскетса даже (было очевидно, что он незаменим), а вообще без топового опорника. Часть функций в прессинге компенсировал Гави, но выбыл до конца года. Альтернатив Бальде и Канселу на флангах нет вообще - 0 игроков профильных. Как и чистой девятки кроме старика Левандовского. Педри и Френки только вернулись после травм, и еще не в оптимальной форме. Я вообще диву даюсь, как Хави справляется в таких условиях. Без читеров, без баланса в составе. Не только по позициям, но и элементарно по возрасту - на юниоров ложится колоссальная нагрузка и ответственность. Надеюсь, у клуба получится подписать хорошего опорника зимой и правого латераля. Иначе все эти волевые победы ничем не увенчаются, кроме хэйта глорихантеров, у которых все проблемы решает отставка.
+. Тоже хотел об этом написать. У Барсы по факту нет реального опорника
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Rachid
Хави - лучший тренер для новой Барселоны!!
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rigobersong
Молодец Маэстро!:) Маленькими шагами, к большому величию!:))
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sd4fmwrvz8
Поздравляю всех поклонников Барсы с выходом из группы,впереди новые вершины надеюсь пошумит Барселона в плей офф 🙏
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Rus Donskoy
все бы хорошо, но есть немало *Но*
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usman703
Команде очень не хватает хорошего опорника, именно привязанного к позиции
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Дмитрий Снегирёв
Как же достал уже этот пафос. А в других клубах наверное можно одним матчем все проблемы решить.
Ну можно же просто порадоваться, без всей этой нелепой чепухи типа тяжелой футболки
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