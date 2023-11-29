Хави о 2:1 с «Порту»: «Барселона» обязана была выйти в 1/8 финала. Здесь не бывает такого, что все проблемы решены, но сегодня клуб можно поздравить»
Хави остался доволен выходом «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.
«Я очень рад за команду и клуб. Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы. Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол. При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором же тайме мы превосходили «Порту».
Я сказал игрокам, что нужно больше рисковать, отправлять мяч вперед. Канселу оставался свободным, и мы нашли его передачей. Иньяки Пенья провел отличный матч, проявил потрясающий характер. Он не только помог нам сэйвами, но и в розыгрыше.
В «Барселоне» не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить», – сказал главный тренер «блауграны» после 2:1 с «Порту».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Надеюсь, у клуба получится подписать хорошего опорника зимой и правого латераля. Иначе все эти волевые победы ничем не увенчаются, кроме хэйта глорихантеров, у которых все проблемы решает отставка.
Вот это конечно человек стоит на коленях перед плакатом Месси
Неужели есть такие неадекваты
Честно говоря я даже в шоке
Так то 2021-2022 безусловно самое дно дна было.
Потом поднакачали, но это всё равно по меркам Барселоны не серьезно и даже солиста уровня Гризманна сейчас нет т.е. у АТМ состав индивидуально в целом интереснее даже третий сезон кряду, что само по себе диковато.
Из линии атаки Левандовски, Ферран и Рафинья на 100% завязаны на физику(техникой не обладали никогда в принципе) и в футбол полезный могут играть только на пике формы. Ну, пару месяцев т.е. выдадут рано или поздно, там будет несколько разгромов. Остальное время чисто минималочки Хави надо рисовать и он в целом рисует.)
Состав в принципе однозначно самый хилый со времен первого пришествия Кройффа как игрока в 1973.
Не помню, чтобы в Барселоне с тех пор прям вообще ни одного соло-тащера не было классного, способного обеспечивать победы в пограничных матчах стабильно.
Всегда были такие.
Сейчас кого-то один в один обыграть наверное в атаке может только Ямал 16-летний лол.)
Ну и без опз да, на удивление еще ровные результаты.
Ну можно же просто порадоваться, без всей этой нелепой чепухи типа тяжелой футболки