Титков о том, что Соболев отдал ему приз игроку матча: «Матч-менеджер зашел и извинился. Главное, что «Оренбург» выиграл – у «Спартака» даже моментов не было»

Николай Титков высказался об отданном призе лучшему игроку матча со «Спартаком».

Вчера « » обыграл «Спартак» (1:0) в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Изначально игроком матча признали , но форвард «Спартака» передал награду , забившему единственный гол в матче.

– Матч‑менеджер зашел и извинился. Сначала отдали награду Соболеву, а потом мне.

– Извинения приняты?

– Да, конечно (смеется). Но даже если было бы по‑другому – ничего страшного. Главное, что команда выиграла, а остальное не важно.

– Хочется, чтобы вы как‑то оценили свою игру.

– Сложно, нужно пересмотреть. Когда со стороны ее не видел – сложно.

– Деограсия что‑то сказал тебе лично?

– Похвалил всю команду. Мы выиграли заслуженно. У « » даже и моментов не было, если честно, – сказал полузащитник «Оренбурга».

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