Титков о том, что Соболев отдал ему приз игроку матча: «Матч-менеджер зашел и извинился. Главное, что «Оренбург» выиграл – у «Спартака» даже моментов не было»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Матч ТВ Александр Соболев Николай Титков Футбол

Николай Титков высказался об отданном призе лучшему игроку матча со «Спартаком».

Вчера «Оренбург» обыграл «Спартак» (1:0) в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Изначально игроком матча признали Александра Соболева, но форвард «Спартака» передал награду Титкову, забившему единственный гол в матче.

– Матч‑менеджер зашел и извинился. Сначала отдали награду Соболеву, а потом мне.

– Извинения приняты?

– Да, конечно (смеется). Но даже если было бы по‑другому – ничего страшного. Главное, что команда выиграла, а остальное не важно.

– Хочется, чтобы вы как‑то оценили свою игру.

– Сложно, нужно пересмотреть. Когда со стороны ее не видел – сложно.

– Деограсия что‑то сказал тебе лично?

– Похвалил всю команду. Мы выиграли заслуженно. У «Спартака» даже и моментов не было, если честно, – сказал полузащитник «Оренбурга».

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25 комментариев
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Ну, на счёт моментов он погорячился. Как минимум, дважды, мяч должен был оказаться в воротах Оренбурга. Однако, в целом, Спартак проиграл по делу.
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В конце матча момент, все же, был. Соболев отдал Чернову. Шикарный момент! Чернов бил головой в упор, но промахнулся.
+12
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Ответ Вячеслав Припузов
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Вы просто матч не смотрели, он вообще играл очень ярко
+11
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Ха-ха, если сказать прямо, то это значит, что матч-менеджер сам решил кому отдать приз, вопреки решению голосования.))))
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Ответ Ринат Якупов
В конце матча момент, все же, был. Соболев отдал Чернову. Шикарный момент! Чернов бил головой в упор, но промахнулся.
Бабич
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если Соболев отдал приз,то почему менеджер " извинялся"??
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Ошибается Титков . Момент у Спартака был 100% в конце матча - Чернов с метра головой выше ворот пробил . Честно говоря ...
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Как обычно,со Спартаком выпрыгивают из штанов,играя матч жизни ,а перед зенитом ноги раздвинут!)).
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По рассуждениям видно, что Титкова недавно от титьки с молоком оторвали. Лучшим был тот, кто пенальти заработал и удаление на себе.
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Ответ AFRIKAN
Ха-ха, если сказать прямо, то это значит, что матч-менеджер сам решил кому отдать приз, вопреки решению голосования.))))
Посмотрел итоги в телетрам FONBETКубокРоссии. Там Титков с 23% просто был второй после Соболева с 29%, третий Селихов с 20%. Журналистам нужно было сразу пояснить, если бы знали....понятно что болельщики голосовали больше по клубным предпочтениям, а не по игре и те кто в теме где голосовать
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Моменты всё же были. Тут он немного ошибается.
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Сашка поступил правильно. Респект.
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Да,Чернов пожалел вас.... Даже не Титов....
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Странно что еще момент с пенальти не смотрела. Там рука была и не в самом естественном положении.
За такое в большинстве случаев сейчас дают пенальти.
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Ответ Ринат Якупов
В конце матча момент, все же, был. Соболев отдал Чернову. Шикарный момент! Чернов бил головой в упор, но промахнулся.
Или Бабич отдал? Точнее криво ударил на голову Чернову
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Пару моментов было. Титков возможно не придал им значения. Но Спартак выглядел беспомощно.
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Ответ Ринат Якупов
В конце матча момент, все же, был. Соболев отдал Чернову. Шикарный момент! Чернов бил головой в упор, но промахнулся.
Просто Чернов - дерево. Таких как он, а еще Денисов, Дуарте, Мартинс, Классен - вообще в СМ не должно быть. Классный пример - купите Волкова в Краснодаре, и про правый фланг обороны можно забыть.
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Ответ Ринат Якупов
В конце матча момент, все же, был. Соболев отдал Чернову. Шикарный момент! Чернов бил головой в упор, но промахнулся.
Бабич навешивал на Чернова
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Ответ dedulya-80
Просто Чернов - дерево. Таких как он, а еще Денисов, Дуарте, Мартинс, Классен - вообще в СМ не должно быть. Классный пример - купите Волкова в Краснодаре, и про правый фланг обороны можно забыть.
Мартинс в этом списке лишний
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