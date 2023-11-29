Сиваков – Абаскалю на итальянском: «Какого хрена ты хочешь? Ты что, сумасшедший?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Михаил Сиваков Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Стало известно, что Михаил Сиваков кричал Гильермо Абаскалю.

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально пообщались в перерыве первой игры 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

Футболист высказался о стычке: «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде».

В сети опубликовали видео, на котором Сиваков кричит Абаскалю на итальянском: «Какого хрена ты хочешь? Ты что, сумасшедший?»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Carver
Больше всего я офигел в этой новости, что футболист Оренбурга знает итальянский) у Андреа Чуканова научился?
+104
-6
+98
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vfrc14
После занятия майор возвращается и спрашивает прапорщика:
"Ну как, лекцию дочитали?" "Так точно!" "Вопросы были?" "Так
точно!" "Какие?" "Да вот курсант Иванов спросил, что ближе
Луна или Солнце?" "Ну а вы?" "Ну а я ответил уклончиво..."
"Это как?" "А пошел ты, говорю, на ...!!"
+73
-1
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DeltaForce
Ответ Carver
Больше всего я офигел в этой новости, что футболист Оренбурга знает итальянский) у Андреа Чуканова научился?
Он оказывается в Кальяри играл)
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Базу толкнул Сиваков
+34
-13
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Weim
Ответ kamazfan89
какого улио тебе надо?
Это на испанском))
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За наш футбол!
А дальше следует непереводимая игра слов, с использованием местных идеоматических выражений...🤣
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ответ Carver
Больше всего я офигел в этой новости, что футболист Оренбурга знает итальянский) у Андреа Чуканова научился?
Хотите ещё офигеть?)
Сиваков старше Абаскаля на год
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Мищенко
Ответ Carver
Больше всего я офигел в этой новости, что футболист Оренбурга знает итальянский) у Андреа Чуканова научился?
За Кальяри и Пьяченцу на заре карьеры играл 2 года
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kamazfan89
какого улио тебе надо?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dvin
Ответ Carver
Больше всего я офигел в этой новости, что футболист Оренбурга знает итальянский) у Андреа Чуканова научился?
Оренбургская губерния славится своими талантами))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
van der Saapr
Ответ Carver
Больше всего я офигел в этой новости, что футболист Оренбурга знает итальянский) у Андреа Чуканова научился?
у-у-у, ты, наверное, ещё ходил под стол, когда он играл в Лиге чемпионов за "БАТЭ" под руководством Вити Гончаренко, когда они с самим "Ювентусом" и "Зенитом" ничейки катали, собственно, после этого на него глаз клубы из Италии и положили.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andre_3000
Ответ garryking
Комментарий удален пользователем
В смысле? Абаскаль интервью в России на итальянском даёт
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Ну хоть как то засветился
А то бы и дальше никто не знал этого парня
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
van der Saapr
Ответ Martin Naceri
Ну хоть как то засветился А то бы и дальше никто не знал этого парня
ты, наверное, ещё ходил под стол, когда он играл в Лиге чемпионов за "БАТЭ" под руководством Вити Гончаренко, когда они с самим "Ювентусом" и "Зенитом" ничейки катали, собственно, после этого на него глаз клубы из Италии и положили.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Сиваков – Абаскалю на итальянском: "Гильермо, разве ты не видишь, что твоему
боевому товарищу за шиворот падают капли расплавленного олова?"
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
matush
Миша Сиваков постарше Абаскаля, вот и напихал ему.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За наш футбол!
Ни чё себе Сиваков попылил по футбольным просторам,пока искал свой Оренбург 😳
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Ответ Weim
Это на испанском))
На испанском Х было бы отчётливо слышно)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SPB Patriot
Приятно, что Сиваков знает итальянский. Неприятно, что Абаскаль не знает русский!!!
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
про симуляции говорить при наличии Соболева это смешно конечно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Breadslicer88
знать итальянский это круто вопросов нет, но тренер Абаскаль испанец)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Ответ Breadslicer88
знать итальянский это круто вопросов нет, но тренер Абаскаль испанец)
Испанец, но говорит на итальянском, даже интервью как-то давал, так что он все понял)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Громов
Ответ Alex1104
Самый армейский анекдот "а вас не ####, товарищ прапорщик".
И Никулин классный рассказывал:
Генерал стоит перед строем. Перекличка.
- Иванов? -Я!
- Петров? -Я!
- Сидоров? - Я!
Генерал смотрит на них:
- Братья что ли? - Никак нет!
- А-а-а.. однофамильцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jwbmwbqvih
Ответ vfrc14
После занятия майор возвращается и спрашивает прапорщика: "Ну как, лекцию дочитали?" "Так точно!" "Вопросы были?" "Так точно!" "Какие?" "Да вот курсант Иванов спросил, что ближе Луна или Солнце?" "Ну а вы?" "Ну а я ответил уклончиво..." "Это как?" "А пошел ты, говорю, на ...!!"
Надо иметь отношение к армии,что б орать с таких анекдотов))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AuroraBorealis
Ответ Циник Петербургский
Ну, зачем так жестко с интуристом? У человека и так драма - желтая карточка на девятой минуте встречи много матчей назад сломала игру его команды. И он до сих пор не может починить...
🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ну, зачем так жестко с интуристом? У человека и так драма - желтая карточка на девятой минуте встречи много матчей назад сломала игру его команды. И он до сих пор не может починить...
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Страна не может прийти в себя ....наш футболист оказывается может знать иностранный язык.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
В любой стране легионеров сразу материться учат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
K. Eropegov
https://youtu.be/EnSfq_lm9hg?t=29
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Betenya
Ай да Миша, есть ещё порох :) Помню, как мы с товарищем негодовали, что его не ставили в основу Кальяри, потому что конкурентом на его позицию был Даниэле Конти. У нас даже появился мини-мем про протекционизм - "сын Бруно Конти" - хотя на самом деле, конечно, выиграть конкуренцию у Даниэле было практически нереально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мой Спартак
Ответ За наш футбол!
А дальше следует непереводимая игра слов, с использованием местных идеоматических выражений...🤣
Плюсую комментарий, но с поправкой на идИома. 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Абаскаль часто неадекватен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За наш футбол!
Ответ van der Saapr
у-у-у, ты, наверное, ещё ходил под стол, когда он играл в Лиге чемпионов за "БАТЭ" под руководством Вити Гончаренко, когда они с самим "Ювентусом" и "Зенитом" ничейки катали, собственно, после этого на него глаз клубы из Италии и положили.
Я то ладно,у вас одна и та же умнейшая мысль подана три раза.
Запишите плж препарат "Мемория",говорят должен помочь.
Будьте здоровы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
forsp
Ответ За наш футбол!
Ни чё себе Сиваков попылил по футбольным просторам,пока искал свой Оренбург 😳
Так то он и в Лиге Чемпионов за БАТЭ попылил в 2008 :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EARLV
Ответ Мистер Громов
И Никулин классный рассказывал: Генерал стоит перед строем. Перекличка. - Иванов? -Я! - Петров? -Я! - Сидоров? - Я! Генерал смотрит на них: - Братья что ли? - Никак нет! - А-а-а.. однофамильцы
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федя-гол
интересно, а Алешка Миранчук уже может так или нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ jwbmwbqvih
Надо иметь отношение к армии,что б орать с таких анекдотов))
Самый армейский анекдот "а вас не ####, товарищ прапорщик".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Ответ Carver
Больше всего я офигел в этой новости, что футболист Оренбурга знает итальянский) у Андреа Чуканова научился?
2 года в Италии играл. С 2009 по 2011. Кальяри, Пьяченца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garryking
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
van der Saapr
Ответ Зверёк
В Кальяри оказывается он играл
у-у-у-у-у, ты, наверное, ещё ходил под стол, когда он играл в Лиге чемпионов за "БАТЭ" под руководством Вити Гончаренко, когда они с самим "Ювентусом" и "Зенитом" ничейки катали, собственно, после этого на него глаз клубы из Италии и положили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rtr_return
Ради такого стоило учить итальянский))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xoms
Ответ Andre_3000
В смысле? Абаскаль интервью в России на итальянском даёт
При чём тут интервью, просто Рыжий понимает итальянский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Ответ Carver
Больше всего я офигел в этой новости, что футболист Оренбурга знает итальянский) у Андреа Чуканова научился?
В Кальяри оказывается он играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий