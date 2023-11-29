Сиваков – Абаскалю на итальянском: «Какого хрена ты хочешь? Ты что, сумасшедший?»

Стало известно, что Михаил Сиваков кричал Гильермо Абаскалю.

Защитник « » и главный тренер « » эмоционально пообщались в перерыве первой игры 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

Футболист высказался о стычке: «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде».

В сети опубликовали видео, на котором Сиваков кричит Абаскалю на итальянском: «Какого хрена ты хочешь? Ты что, сумасшедший?»

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