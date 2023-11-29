Сиваков – Абаскалю на итальянском: «Какого хрена ты хочешь? Ты что, сумасшедший?»
Стало известно, что Михаил Сиваков кричал Гильермо Абаскалю.
Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально пообщались в перерыве первой игры 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).
Футболист высказался о стычке: «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде».
В сети опубликовали видео, на котором Сиваков кричит Абаскалю на итальянском: «Какого хрена ты хочешь? Ты что, сумасшедший?»
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"Ну как, лекцию дочитали?" "Так точно!" "Вопросы были?" "Так
точно!" "Какие?" "Да вот курсант Иванов спросил, что ближе
Луна или Солнце?" "Ну а вы?" "Ну а я ответил уклончиво..."
"Это как?" "А пошел ты, говорю, на ...!!"
Сиваков старше Абаскаля на год
А то бы и дальше никто не знал этого парня
боевому товарищу за шиворот падают капли расплавленного олова?"
Генерал стоит перед строем. Перекличка.
- Иванов? -Я!
- Петров? -Я!
- Сидоров? - Я!
Генерал смотрит на них:
- Братья что ли? - Никак нет!
- А-а-а.. однофамильцы
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