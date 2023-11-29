Соболев получил желтую за симуляцию в добавленное время матча с «Оренбургом». Форвард «Спартака» упал в штрафной возле Хотулева – касания не было
Александр Соболев получил карточку за симуляцию в концовке матча с «Оренбургом».
«Спартак» уступил «Оренбургу» (0:1) на выезде в первом матче плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В добавленное ко 2-му тайму время Соболев с мячом вошел в штрафную площадь сбоку и упал у лицевой линии рядом с Данилой Хотулевым – при этом касания перед падением форварда «Спартака» не было.
Арбитр Алексей Сухой показал Соболеву желтую карточку за симуляцию.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Его перекошенное лицо войдет в историю, такого морального урода еще не видела эта лига и не увидит!
Гордость Заремы и ее "сынов"!
Но вот чтобы прям гордиться этим, как делают Соболев с Комличенко - это прям совсем дно.
Один более менее трезвый гость берет счет, изучает его, подзывает официанта и спрашивает:
- скажите, вот водку я помню что заказывали, шампанское помню, мясо помню, салат помню, запивку помню.
А вот что это за такое блюдо ПРОКАТИЛО за 1200 рублей? Я такого не помню.
Официант:
- НЕ ПРОКАТИЛО. Вычеркиваю
Болею за Спартак, если что.
вообще за симуляции пора жестче наказывать, особенно игроков с таким реноме
Но у меня другой вопрос - а с чего Спартаку вдруг подарили угловой в этом моменте? Ведь была симуляции и должен был быть назначен свободный в пользу Оренбурга. А в итоге судья дал кб клубу левый опасный стандарт в концовке.
Ему самому не стыдно такое исполнять?
Ну не уважаешь ты себя, как игрока. Хотя бы к команде и болельщикам так не относись.
Вообще за такое надо технарь Оренбургу давать.
Причем не только городу, но и всей области!