Соболев получил желтую за симуляцию в добавленное время матча с «Оренбургом». Форвард «Спартака» упал в штрафной возле Хотулева – касания не было

Александр Соболев получил карточку за симуляцию в концовке матча с «Оренбургом».

« » уступил « » (0:1) на выезде в первом матче плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В добавленное ко 2-му тайму время с мячом вошел в штрафную площадь сбоку и упал у лицевой линии рядом с – при этом касания перед падением форварда «Спартака» не было.

Арбитр Алексей показал Соболеву желтую карточку за симуляцию.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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