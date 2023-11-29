Соболев получил желтую за симуляцию в добавленное время матча с «Оренбургом». Форвард «Спартака» упал в штрафной возле Хотулева – касания не было

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Оренбург Алексей Сухой Александр Соболев Данила Хотулев Футбол

Александр Соболев получил карточку за симуляцию в концовке матча с «Оренбургом».

«Спартак» уступил «Оренбургу» (0:1) на выезде в первом матче плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В добавленное ко 2-му тайму время Соболев с мячом вошел в штрафную площадь сбоку и упал у лицевой линии рядом с Данилой Хотулевым – при этом касания перед падением форварда «Спартака» не было.

Арбитр Алексей Сухой показал Соболеву желтую карточку за симуляцию.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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90 комментариев
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Ебздрогыч
Я хоть и болею за Спартак, но это же позор и стыдобище! А еще и глупость, абсолютная глупость при вар такое делать, вместо того чтобы попытаться забить. Мало его рыжий на лавке подержал, ой мало
+143
-11
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Циник Петербургский
Соболев нырнул? Никогда такого не было и вот опять...
+85
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ЛоуренсАравийский
самый мерзотный с отрывом игрок лиги, серьёзно
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Фёдор Кузнецов
Ждём очередной "очень смешной" самоиронии от Александра в соцсетях?
+55
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Sunnyboy
Главная Мерзость РПЛ!
Его перекошенное лицо войдет в историю, такого морального урода еще не видела эта лига и не увидит!
Гордость Заремы и ее "сынов"!
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paratruper17
🤡 🐬
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Beloded2007
Выбросился на берег
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Жалько Печалич
Было там касание, не верю что Саня такую дичь исполняет, так бы уже дельфином нарекли давно..
+25
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Мистер Ювентус
Ответ Ебздрогыч
Я хоть и болею за Спартак, но это же позор и стыдобище! А еще и глупость, абсолютная глупость при вар такое делать, вместо того чтобы попытаться забить. Мало его рыжий на лавке подержал, ой мало
у ПСЖ вчера прокатило даже с ВАР
+29
-9
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Ubik-city
Интересно было бы, если за это стали привлекать по статье за мошенничество. Проигранные матчи из-за симуляций - это ведь тоже иногда недополученная прибыль.
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napoli_14
Ответ Tpy6kaMerlina
Криштиану отучили симулировать в 19-20 - трибуны и САФ. Соболев дельфинит в 26 (или сколько ему, ну где-то так). Я не то чтобы их сравниваю, нет, просто любопытно почему такой игрок в топе элитного клуба, да еще и член сборной. Пример, так сказать, для молодёжи, ориентир будущих футболистов.
Много было футболистов, которые симулировали.
Но вот чтобы прям гордиться этим, как делают Соболев с Комличенко - это прям совсем дно.
+12
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Tpy6kaMerlina
Криштиану отучили симулировать в 19-20 - трибуны и САФ. Соболев дельфинит в 26 (или сколько ему, ну где-то так). Я не то чтобы их сравниваю, нет, просто любопытно почему такой игрок в топе элитного клуба, да еще и член сборной. Пример, так сказать, для молодёжи, ориентир будущих футболистов.
+12
-4
+8
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muradka66
Эх Саша, мог бы дальше пройти и момент создать, ну к чему такое поведение?
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Segden
Ответ Циник Петербургский
Соболев нырнул? Никогда такого не было и вот опять...
Дело даже не в этом, а в том что он даже в этом компоненте стал что то сдавать.
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And-Rover
Самый позорный трансфер Спартака в 21 веке.
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ Ебздрогыч
Я хоть и болею за Спартак, но это же позор и стыдобище! А еще и глупость, абсолютная глупость при вар такое делать, вместо того чтобы попытаться забить. Мало его рыжий на лавке подержал, ой мало
хз, я поржал ))
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Виктор Войнов
Компания хорошо посидела в ресторане. Приносят счёт.
Один более менее трезвый гость берет счет, изучает его, подзывает официанта и спрашивает:
- скажите, вот водку я помню что заказывали, шампанское помню, мясо помню, салат помню, запивку помню.
А вот что это за такое блюдо ПРОКАТИЛО за 1200 рублей? Я такого не помню.
Официант:
- НЕ ПРОКАТИЛО. Вычеркиваю
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Богдан Хабриев
Соболев думает, что можно нырять, ОЧЕНЬ СМЕШНО шутить про дельфина и все будет норм. Но нет, он даже из самоиронии сделал позор какой-то.

Болею за Спартак, если что.
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Мурманчанин37
Незадолго до этого картинно падал Полуяхтов в другой штрафной и ничего. И дело тут скорее не в предвзятости судьи, а в репутации Соболева - нырки плюс необоснованные грубые фолы - потому и спрос другой. И главное, он сам этого не понимает и даже не стремится исправиться
+6
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jdrk
Какой же он 🤡
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Сергей Молодых
Ответ Tpy6kaMerlina
Криштиану отучили симулировать в 19-20 - трибуны и САФ. Соболев дельфинит в 26 (или сколько ему, ну где-то так). Я не то чтобы их сравниваю, нет, просто любопытно почему такой игрок в топе элитного клуба, да еще и член сборной. Пример, так сказать, для молодёжи, ориентир будущих футболистов.
Ну вот только не надо про « в топе элитного клуба « Где тут топ и где элитный клуб? Не смешите народ
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разноцветный логотип
Ответ muradka66
Эх Саша, мог бы дальше пройти и момент создать, ну к чему такое поведение?
это напрягаться надо, момент может запороть и выяснится, что не так уж он и хорош на поле. а тут упал и 50/50.

вообще за симуляции пора жестче наказывать, особенно игроков с таким реноме
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svm199
Ответ Виктор Иванович
Посмотрите на Соболева. На его лицо, повадки и поведение. Это - квинтэссенция спартака.
ну, не гони... я всю жизнь за Спартак болею, но и у меня и у моих близких Соболев вызывает неоднозначные и противоречивые чувства.... когда борется до конца - уважение, а когда ходит пешком или откровенно симулирует - отторжение... а про квинтэссенцию ты загнул
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Cheldun
Лучший игрок матча,😂
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Gerald1
Дельфин опять опозорился
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Виктор Войнов
Ответ Ебздрогыч
Я хоть и болею за Спартак, но это же позор и стыдобище! А еще и глупость, абсолютная глупость при вар такое делать, вместо того чтобы попытаться забить. Мало его рыжий на лавке подержал, ой мало
я думал вы только за плюсики в комментариях болеете
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fil_spb
Симуляция абсолютно позорная. Но это Соболев, как верно писали в ветке матча, самый неприятный персонаж РПЛ.

Но у меня другой вопрос - а с чего Спартаку вдруг подарили угловой в этом моменте? Ведь была симуляции и должен был быть назначен свободный в пользу Оренбурга. А в итоге судья дал кб клубу левый опасный стандарт в концовке.
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LaffyTaffy
интересно, что бы сказал Николай Петрович Старостин, глядя на такого игрока в Спартаке?
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RWMen
Вообще это позор конечно, мне стыдно за него.
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Денис
Вот везде эта Московская подоплека, "Спартак уступил" как будто он дома играл. А почему не "Оренбург победил"?
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Palich86
Ответ Мистер Ювентус
у ПСЖ вчера прокатило даже с ВАР
Руку хоть как то можно трактовать, а тут если касания совсем нет, какие трактовки могут быть
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Yaroslove
Горбатого могила исправит...
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sahnov.andrei@yandex.ru
Александр Дельфин Собалев
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Skip
Дельфинарий...
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Доктор Верховцев
Можно вывезти Соболева из дельфинария, но нельзя вывезти дельфинарий из Соболева.
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Всё знаю
А потом обижается на дельфина.
Ему самому не стыдно такое исполнять?
Ну не уважаешь ты себя, как игрока. Хотя бы к команде и болельщикам так не относись.
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Роман
Ответ Segden
Дело даже не в этом, а в том что он даже в этом компоненте стал что то сдавать.
Мало практики в нырках последнее время
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bedLaM
Ответ Мурманчанин37
Незадолго до этого картинно падал Полуяхтов в другой штрафной и ничего. И дело тут скорее не в предвзятости судьи, а в репутации Соболева - нырки плюс необоснованные грубые фолы - потому и спрос другой. И главное, он сам этого не понимает и даже не стремится исправиться
Поменять игроков местами, резонанс был бы такой же) дело не только в Соболеве, но и в клубе за который он играет
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natetinain
Ответ LaffyTaffy
интересно, что бы сказал Николай Петрович Старостин, глядя на такого игрока в Спартаке?
сказал бы николай петрович: да по лафи тафи мне эти моменты. пусть голы забивает - и ок.
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damondiamond
просто у него периферическое зрение немного увеличивает предметы
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Вова Пупкин
Ответ Сергей Молодых
Ну вот только не надо про « в топе элитного клуба « Где тут топ и где элитный клуб? Не смешите народ
КБ давно уже середняк РПЛ. Его левая элитность утонула в начале нулевых, когда все клубы стали играть в равных условиях...
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Сергей
Ответ Спартак Уокер
В Соболеве проснулся дельфин
Даже дельфинам стало стыдно
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Don Merzavez
Ну как против природы попрешь? Дельфины не могут не нырять!
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AlexZhano__
А вот на что он рассчитывал? Тем более, в эпоху видеоповторов.
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Борис Громов
это был нереально явный нырок, ещё и исполненный бездарно
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Всё знаю
Ответ Жалько Печалич
Было там касание, не верю что Саня такую дичь исполняет, так бы уже дельфином нарекли давно..
Согласен!)
Вообще за такое надо технарь Оренбургу давать.
Причем не только городу, но и всей области!
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Доктор Верховцев
Ответ Caniball
Для чего и зачем?! Ну все же видят. Зачем этот нырок?! 🙄
Он как Балаганов, по привычке.
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K. Eropegov
не прокатило
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Циник Петербургский
Ответ Segden
Дело даже не в этом, а в том что он даже в этом компоненте стал что то сдавать.
Возможно, он прочитает Вашу критику и начнет нырять изящнее ;)
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Игорь Новиков
этот клоун,уже достал
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