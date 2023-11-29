Защитник «Оренбурга» Сиваков о стычке с Абаскалем: «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде»

Игрок «Оренбурга» высказался о стычке с тренером «Спартака» в перерыве матча.

Защитник « » и главный тренером « » эмоционально пообщались в перерыве игры 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

– Что произошло в перерыве между вами и Абаскалем?

– Ничего. Это эмоции. Мне не совсем понравилось то, как он высказывался о нашей команде, что мы симулируем. Я не считаю, что сегодня кто‑то симулировал, была хорошая мужская игра.

Я говорю по‑итальянски, понимал, что он говорит, и мне это не понравилось. И я ему просто ответил, что не надо так говорить о нашей команде, – сказал Сиваков после игры.

Также он высказался о ходе и итоге встречи.

– Как вам игра со «Спартаком»?

– Для нас победа важна с психологической точки зрения, потому что в последнее время нас преследовала серия неудач. Хоть игра и кубковая, но «Спартак» есть «Спартак».

Понятно, они больше тайма играли вдесятером, но были случаи, когда и в меньшинстве команды одерживали победы. Мы рады результату, двигаемся дальше.

– Что скажете об удалении ?

– Я не видел повтора. Судья смотрел повтор на мониторе, мне показалось, что сзади был удар по ногам.

Сейчас столько много трактовок, что я иногда не могу объяснить сыну, за что ставят пенальти, а за что не ставят, – сказал Михаил.

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