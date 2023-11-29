Защитник «Оренбурга» Сиваков о стычке с Абаскалем: «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде»
Игрок «Оренбурга» высказался о стычке с тренером «Спартака» в перерыве матча.
Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков и главный тренером «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально пообщались в перерыве игры 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).
– Что произошло в перерыве между вами и Абаскалем?
– Ничего. Это эмоции. Мне не совсем понравилось то, как он высказывался о нашей команде, что мы симулируем. Я не считаю, что сегодня кто‑то симулировал, была хорошая мужская игра.
Я говорю по‑итальянски, понимал, что он говорит, и мне это не понравилось. И я ему просто ответил, что не надо так говорить о нашей команде, – сказал Сиваков после игры.
Также он высказался о ходе и итоге встречи.
– Как вам игра со «Спартаком»?
– Для нас победа важна с психологической точки зрения, потому что в последнее время нас преследовала серия неудач. Хоть игра и кубковая, но «Спартак» есть «Спартак».
Понятно, они больше тайма играли вдесятером, но были случаи, когда и в меньшинстве команды одерживали победы. Мы рады результату, двигаемся дальше.
– Что скажете об удалении Рябчука?
– Я не видел повтора. Судья смотрел повтор на мониторе, мне показалось, что сзади был удар по ногам.
Сейчас столько много трактовок, что я иногда не могу объяснить сыну, за что ставят пенальти, а за что не ставят, – сказал Михаил.
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