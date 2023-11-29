Защитник «Оренбурга» Сиваков о стычке с Абаскалем: «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Михаил Сиваков Матч ТВ Олег Рябчук Гильермо Абаскаль Футбол

Игрок «Оренбурга» высказался о стычке с тренером «Спартака» в перерыве матча.

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков и главный тренером «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально пообщались в перерыве игры 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

– Что произошло в перерыве между вами и Абаскалем?

– Ничего. Это эмоции. Мне не совсем понравилось то, как он высказывался о нашей команде, что мы симулируем. Я не считаю, что сегодня кто‑то симулировал, была хорошая мужская игра.

Я говорю по‑итальянски, понимал, что он говорит, и мне это не понравилось. И я ему просто ответил, что не надо так говорить о нашей команде, – сказал Сиваков после игры.

Также он высказался о ходе и итоге встречи.

– Как вам игра со «Спартаком»?

– Для нас победа важна с психологической точки зрения, потому что в последнее время нас преследовала серия неудач. Хоть игра и кубковая, но «Спартак» есть «Спартак».

Понятно, они больше тайма играли вдесятером, но были случаи, когда и в меньшинстве команды одерживали победы. Мы рады результату, двигаемся дальше.

– Что скажете об удалении Рябчука?

– Я не видел повтора. Судья смотрел повтор на мониторе, мне показалось, что сзади был удар по ногам.

Сейчас столько много трактовок, что я иногда не могу объяснить сыну, за что ставят пенальти, а за что не ставят, – сказал Михаил.

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27 комментариев
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Hitgoe Himgob
Ну человек в Италии три года поиграл поэтому охотно верю

Проверил, извиняюсь, два года
+33
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+26
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utsh44psmr
Ответ Tpy6kaMerlina
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Абаскаль знает 4 языка плюс родной испанский. Русский тоже учит и интервью давал.
+28
-3
+25
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Михаил Рыбкин
Без итальянских жестов не обошлось🤌🤌🤌
+17
-2
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fil_spb
"Он сказал, что мы симулируем"

Хах. Пусть этот смешной рыжий нытик на Соболева посмотрит. Лицемер. Может узнает что такое симуляция.
+29
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+12
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Spaten
Мы стрелянто, убиванто,
Никогда не симулянто , o yes!
+5
0
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Serge Vendino
Ответ FilinMD
Интересно, почему Абаскаль говорил на итальянском (если он первый начал говорить), а не на испанском Если в ответ, тогда понятно
Скорее всего на испанском говорил, просто Спиваков понял и ответил на итальянском. Всё-таки близкие языки, а "симуляция" - вообще интернациональное слово
+3
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+3
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AminO2
Как будет по-итальянски фарм-клуб?
+4
-2
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FilinMD
Интересно, почему Абаскаль говорил на итальянском (если он первый начал говорить), а не на испанском

Если в ответ, тогда понятно
+2
0
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Карл_Иваныч
Парад полиглотов...
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Доктор Верховцев
Оренбург симулирует, а жёлтые за симуляции дают Спартаку. Заговор.
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AminO2
Ответ Доктор Верховцев
Spartak
Садитесь, 2. Вот что значит надолго остаться без итальянского тренера) А еще Северная Венеция...
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andr d
Ответ Serge Vendino
Итальянский и испанский - романские языки, одна группа
Румынский тоже к романским относится, сильно они похожи
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Serge Vendino
Ответ andr d
Такие же близкие как русский с английским
Итальянский и испанский - романские языки, одна группа
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FilinMD
Ответ Serge Vendino
Скорее всего на испанском говорил, просто Спиваков понял и ответил на итальянском. Всё-таки близкие языки, а "симуляция" - вообще интернациональное слово
Да, возможно
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andr d
Ответ Tpy6kaMerlina
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А он разве в гос структурах работает
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lavrusha87
вот для чего язык учил)
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Роман Цурканов
ты кто такой
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tuhkan358@gmail.com
Молодец хорошо сказал про трактовки пенальтей. Тут никто не может это объяснить ( но не про этот конечно— вообще)
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bedLaM
Отрадно видеть как питерские впрягаются за свой фарм клуб.
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