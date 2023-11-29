Соболева признали лучшим игроком матча с «Оренбургом». Форвард «Спартака» передал приз Титкову
Александр Соболев отказался от приза лучшему игроку матча.
«Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).
Болельщики признали лучшим игроком этого матча нападающего красно-белых Александра Соболева. Однако 26-летний футболист передал награду автору единственного гола – полузащитнику «Оренбурга» Николаю Титкову.
Соболев получил желтую за симуляцию в добавленное время матча с «Оренбургом». Форвард «Спартака» упал в штрафной возле Хотулева – касания не было
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