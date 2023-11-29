Соболева признали лучшим игроком матча с «Оренбургом». Форвард «Спартака» передал приз Титкову

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Александр Соболев Николай Титков Футбол

Александр Соболев отказался от приза лучшему игроку матча.

«Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1). 

Болельщики признали лучшим игроком этого матча нападающего красно-белых Александра Соболева. Однако 26-летний футболист передал награду автору единственного гола – полузащитнику «Оренбурга» Николаю Титкову. 

Соболев получил желтую за симуляцию в добавленное время матча с «Оренбургом». Форвард «Спартака» упал в штрафной возле Хотулева – касания не было

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Народ жестко глумится и над Соболевым и над голосовалкой Матч ТВ
+86
-16
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
И всё таки Соболеву удалось отметиться результативной передачей.
+59
-4
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
достойный поступок. но, здесь в комментах привыкли просто критиковать Соболева, а не мыслить критически, обычно)
+62
-18
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bill Zapulil
Ну правильно! Он ждал за актерскую работу-то, надо полагать. Молодец, что отдал. Разобрался в эпизоде, так сказать.
+28
-10
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Достойный поступок, болельщикам нужно объективно оценивать игру, не по клубным пристрастиям. Если по Спартаку лучшим был Селихов, не Соболев точно.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barnauldiscovery
Сооблев?)))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MachineGunKelly
Соболев мужик💪💪
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Carlos
Ответ Михаил1970
И всё таки Соболеву удалось отметиться результативной передачей.
Хорош)🤣🤙🔥
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spartak_1988
ну что, дельфин, дельфин орали они...а ведь дельфины тоже благородными бывают
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ткаченко
Ответ Victor Pavlovuch
Если ползающего по полю Соболева признают лучшим , то о каком чемпионства можно мечтать! Или это было сделано ради прикола? Если так то респект голосующим!
Он тебя даже на четвереньках сделает, а по вашему на плавниках.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
За такое надо пол года пинка под зад от официальных матчей, дон с плавниками
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Уокер
Хоть и не особо уважаю Соболева но этот поступок хорош
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor Pavlovuch
Ответ Андрей Ткаченко
Он тебя даже на четвереньках сделает, а по вашему на плавниках.
Это ещё посмотреть надо кто кого сделает! Он просто не победит отбирать у меня мяч если ему за это лимон евро не дадут! А я побегу и бесплатно - так что ваш кумир даже по сравнению со мной полное дно и продолжайте носить его на руках и ругать тренера!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
очумели
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ткаченко
Можно относиться к Соболю как угодно, но то что он выкладывается на поле по полной это факт, где был захваченный Игнатов после одного тайма с Ростовом. Саня лучший в Спартаке нападающий и ассистент.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
coldwar
Саша молодец!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor Pavlovuch
Если ползающего по полю Соболева признают лучшим , то о каком чемпионства можно мечтать! Или это было сделано ради прикола? Если так то респект голосующим!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
У Спартака лучший был Селихов!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedushka
красавец. респект!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ткаченко
Ответ Sergio1964
Кто там сомневался, что у Динамо состав получше и тренер получше, чем в Спартаке!?
Не на много, всего на одно очко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergio1964
Ответ Victor Pavlovuch
Если ползающего по полю Соболева признают лучшим , то о каком чемпионства можно мечтать! Или это было сделано ради прикола? Если так то респект голосующим!
Не может полноценно играть Соболев через 2 дня на 3- й, через 3 на 4- й. Только раз в неделю, как и вся команда Спартак. И то, нужна накачка. А взбучка, похоже, не конек Абаскаля. К Спартаку надо применять тренерские методы Газмясочки, и это не шутка. Пинать их надо ногами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Giggs
неожиданно, однако.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergio1964
Ответ </c/>
достойно! не лучшая игра команды мягко сказано и в очередной раз, мы увидели насколько резерв уступает в уровне игры основе...Мартинса и Бонгонду на выход зимой + несколько паспортов, читал Маслова хочет Балтика...
У Динамо Карраскаль такой же придурок, как Бонгонда, однако Личка тоже часто рискует, ставя его в состав, но в том то и преимущество у Динамо, что при этом меньше фатальных последствий. Личка ставит в состав одного придурка, а Абаскаль трех- четырех. На выход зимой - Абаскаля!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Уколов
Вот все глумятся над Соболевым, а хоть убейте, он в разы лучше как всеми хвалённого Чалова, так и Заболотного
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Дзяворук
Надо иметь извращенное воображение , соболь - лучший, бред,,,!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Катиков
У него был только не результативный нырок. Что за идиоты голосовали?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AminO2
Эстонец Сооблев – дальний родственник Тони Крооса. Что за спешка, пишите грамотно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Андреевич
это не футбол. это ужас и бардак
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Очень годный троллинг!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий