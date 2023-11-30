Аналитик ЦСКА Шевелев выступил перед Путиным на конференции по искусственному интеллекту
Глава аналитического отдела ЦСКА выступил перед Владимиром Путиным.
«Глава аналитического отдела ПФК ЦСКА Евгений Шевелев выступил перед Владимиром Путиным на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 и представил ему возможности технологий для аналитики футбольных матчей, которые помогут выявлять скрытый потенциал одаренных игроков с раннего возраста.
Помощник президента и болельщик ПФК ЦСКА Максим Орешкин также предложил внедрять данную технологию в региональные школы для помощи в работе тренерам и селекционерам», – сказано в сообщении ЦСКА.
Фото: t.me/pfccskamoscow/17556
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Не то, чтобы в любом случае это что-то меняло, конечно, но спасибо за оптимизм. Жираф большой и неглупый, ему виднее.
ну не по 8 ....это нужно ( с погрешностью) по16 детей на семью
Но увеличить кэф рождаемости каким либо методом (например запретом образования девочек, или изобретя искусственную матку) и устроить воспитание мальчиков таким образом, что они будут рваться в бой за Родину.. вполне реально.
Вопрос это настоящий ИИ или имитация.
- они очень глупые и говорят именно то, что думают
- они все такие
Причем, уверен, и то, и то - неправда)
Приятное впечатление произвел в большом интервью. Слуцкому, если не путаю.
Вот когда мы перейдем к модели «государство по подписке», когда это будет, тогда будет лучше)
2. Запрещаем им выезд из страны как национальному достоянию.
3. Когда возмужают, выставляем их на матч с Занзибаром.