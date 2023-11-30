Аналитик ЦСКА Шевелев выступил перед Путиным на конференции по искусственному интеллекту

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Путин Евгений Шевелев технологии Максим Орешкин Футбол

Глава аналитического отдела ЦСКА выступил перед Владимиром Путиным.

«Глава аналитического отдела ПФК ЦСКА Евгений Шевелев выступил перед Владимиром Путиным на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 и представил ему возможности технологий для аналитики футбольных матчей, которые помогут выявлять скрытый потенциал одаренных игроков с раннего возраста. 

Помощник президента и болельщик ПФК ЦСКА Максим Орешкин также предложил внедрять данную технологию в региональные школы для помощи в работе тренерам и селекционерам», – сказано в сообщении ЦСКА.

Фото: t.me/pfccskamoscow/17556

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35 комментариев
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Первую профессию которую должен заменить ии, это депутат
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А этот ваш ИИ может сделать по 8 штук воинов от каждой семьи?
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Разговаривать об ИИ с человеком, который до 2023 года не пользуется компьютером, интернетом, считает продвинутых пользователей бандерлогами? Забавно конечно))
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Ответ FilinMD
Далеко не каждый депутат страдает нехваткой интеллекта, скорее абсолютное меньшинство. Просто когда тиражируют интервью одних и тех же 4-5 людей (все знают эти фамилии), создается впечатление, что: - они очень глупые и говорят именно то, что думают - они все такие Причем, уверен, и то, и то - неправда)
При чем тут их интеллект? Они бесполезные головы.
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Ответ SMART789
а где легендарный робот Алеша?
Алешенька Терминатор? Где-то здесь неподалеку, думаю.
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Что-то эти технологии на примере ЦСКА не работают, увы🤷‍♂️
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Повысить его до старшего сержанта, приказал государь.
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Ответ FilinMD
Далеко не каждый депутат страдает нехваткой интеллекта, скорее абсолютное меньшинство. Просто когда тиражируют интервью одних и тех же 4-5 людей (все знают эти фамилии), создается впечатление, что: - они очень глупые и говорят именно то, что думают - они все такие Причем, уверен, и то, и то - неправда)
Они все такие и говорят то, что спустят сверху. Места в Госдуме спокойно покупаться за пол-ярда, нажимать на кнопку ЗА много ума не надо
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Забыл костюм робота Фёдора🤡
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Ответ FilinMD
Далеко не каждый депутат страдает нехваткой интеллекта, скорее абсолютное меньшинство. Просто когда тиражируют интервью одних и тех же 4-5 людей (все знают эти фамилии), создается впечатление, что: - они очень глупые и говорят именно то, что думают - они все такие Причем, уверен, и то, и то - неправда)
Скорее всего абсолютное меньшинство бывшие члены партии (не ЕР), экс-комсомольцы, экс-нашисты, экс-охранники VIP-персон, бывшие спортсмены, "экс"-владельцы крупных региональных бизнесов из 90-х, etc...

Не то, чтобы в любом случае это что-то меняло, конечно, но спасибо за оптимизм. Жираф большой и неглупый, ему виднее.
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Ответ FilinMD
Далеко не каждый депутат страдает нехваткой интеллекта, скорее абсолютное меньшинство. Просто когда тиражируют интервью одних и тех же 4-5 людей (все знают эти фамилии), создается впечатление, что: - они очень глупые и говорят именно то, что думают - они все такие Причем, уверен, и то, и то - неправда)
Только ии умнее их всех вместе взятых
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Ответ Заборостроитель
А этот ваш ИИ может сделать по 8 штук воинов от каждой семьи?
чисто в теории - да .
ну не по 8 ....это нужно ( с погрешностью) по16 детей на семью
Но увеличить кэф рождаемости каким либо методом (например запретом образования девочек, или изобретя искусственную матку) и устроить воспитание мальчиков таким образом, что они будут рваться в бой за Родину.. вполне реально.
Вопрос это настоящий ИИ или имитация.
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Ответ GuruFutbola
Первую профессию которую должен заменить ии, это депутат
Далеко не каждый депутат страдает нехваткой интеллекта, скорее абсолютное меньшинство. Просто когда тиражируют интервью одних и тех же 4-5 людей (все знают эти фамилии), создается впечатление, что:

- они очень глупые и говорят именно то, что думают
- они все такие

Причем, уверен, и то, и то - неправда)
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а где легендарный робот Алеша?
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Челом бил?
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Ну теперь попрет, галопом понесутся к чемпионству...
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Неглупый мужик этот Шевелев.
Приятное впечатление произвел в большом интервью. Слуцкому, если не путаю.
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наконец то наш президент получил качественную аналитику...
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У Шевелева был шанс поменять ход истории. Не воспользовался )
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Это удмурт или банкетный?
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Файзулаева тоже через ИИ нашли?
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Боже, неужто они хотят на основе личности Путина искусственный интеллект для управления страной создать? 😱
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Есть одаренные люди в стране. Главное, чтобы их тут ценили по достоинству.
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Единственный, кто слушал его выступление, Путин? И он же единственный участник "Международной конференции"?
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так сейчас это считается зашкваром
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Ответ GuruFutbola
Первую профессию которую должен заменить ии, это депутат
Какая же это профессия? Это призвание свыше от Господа Бога, Святого Георгия и Николай Чудотворца.
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Ответ Оригинальный Ник
Они все такие и говорят то, что спустят сверху. Места в Госдуме спокойно покупаться за пол-ярда, нажимать на кнопку ЗА много ума не надо
Так и запишем!
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Ответ GuruFutbola
Только ии умнее их всех вместе взятых
Зависит от того, какую информацию ему давали. ИИ бывают разные
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Ответ Поцелуй Оздоева
При чем тут их интеллект? Они бесполезные головы.
Это тогда надо всю систему во всех странах с подобным гос.устройством менять, к сожалению, ничего сильно лучше еще не придумали

Вот когда мы перейдем к модели «государство по подписке», когда это будет, тогда будет лучше)
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Ответ FilinMD
Далеко не каждый депутат страдает нехваткой интеллекта, скорее абсолютное меньшинство. Просто когда тиражируют интервью одних и тех же 4-5 людей (все знают эти фамилии), создается впечатление, что: - они очень глупые и говорят именно то, что думают - они все такие Причем, уверен, и то, и то - неправда)
Далеко не каждый? Ну, даже если так, то исключение подтверждает правило.
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1. Выявляем скрытый потенциал тинейджеров.
2. Запрещаем им выезд из страны как национальному достоянию.
3. Когда возмужают, выставляем их на матч с Занзибаром.
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Ответ Буратино55
Это удмурт или банкетный?
Голограмма)))
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