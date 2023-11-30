Аналитик ЦСКА Шевелев выступил перед Путиным на конференции по искусственному интеллекту

Глава аналитического отдела ЦСКА выступил перед Владимиром Путиным.

«Глава аналитического отдела ПФК ЦСКА Евгений Шевелев выступил перед на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 и представил ему возможности технологий для аналитики футбольных матчей, которые помогут выявлять скрытый потенциал одаренных игроков с раннего возраста.

Помощник президента и болельщик ПФК ЦСКА Максим Орешкин также предложил внедрять данную технологию в региональные школы для помощи в работе тренерам и селекционерам», – сказано в сообщении ЦСКА.

Фото: t.me/pfccskamoscow/17556

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