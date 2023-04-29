Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем: «В красивой, напряженной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплоченность, характер и волю»

Теги ЦСКА ЦСКА ЦСКА Владимир Путин Политика Биатлон

Президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем.

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 100-летним юбилеем легендарного ЦСКА.

Богатая история одного из самых титулованных спортивных клубов страны прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами наших атлетов на престижных национальных и мировых первенствах, Олимпийских играх.

Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений – тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу.

Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. В красивой, напряженной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплоченность, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, легкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта.

Еще раз с праздником! От души желаю коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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27 комментариев

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Британский шпион
Администрация президента освоила chat gpt))
+37
-1
+36
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Arthurino
Ответ Demyan Grachev
из бункера? или на поверхность выбрался?
Все эти тексты его пресс-служба составляет, дед чекист не очень вдупляет, какой сейчас даже год. Не требуйте слишком многого с него
+43
-12
+31
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ARIGAMI ARIGAMI
С-с-спасибо. Г-г-гойда
+19
-2
+17
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Адриана
Ответ Влад Путман
А я думал Путин болеет за Ден Хааг.
Он просто болеет , причем неизлечимо.
+25
-9
+16
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Влад Путман
А я думал Путин болеет за Ден Хааг.
+24
-14
+10
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Demyan Grachev
из бункера? или на поверхность выбрался?
+26
-17
+9
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Вера Подгорных
Ответ Xm.md
Так 100 лет Динамо или ЦСКА?
А какая разница.
+8
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Patrick Lindberg
У Путина всегда такие дефолтные речёвки?
Сплошная банальщина, будто срисовано с черновика, которые он использует изо дня в день
+14
-6
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Британский шпион
Ответ Бобынин
Каким образом центральный ипподром красной армии себе сто лет нарисовал??))) Переименуйте их в цирк. Тогда и 150 не грех отмерить.
Таким же, как и пищевики-промкооперация себе 100 лет нарисовали.
+12
-5
+7
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equipe
пошёл ты
+10
-3
+7
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Бобынин
Каким образом центральный ипподром красной армии себе сто лет нарисовал??))) Переименуйте их в цирк. Тогда и 150 не грех отмерить.
+9
-5
+4
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Xm.md
Так 100 лет Динамо или ЦСКА?
+4
0
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Xameleon1992
Через несколько часов ахмат поздравит)
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xandpa
Ответ Xameleon1992
Через несколько часов ахмат поздравит)
Сольют. На юбилей не положено.
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T622222
А будет всем очередное присвоено?
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BigPapa
Выйди в окно пожалуйста дедушка из погреба!
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Navian
В заголовке добавить букву "а" после первого слова и как поменяется смысл)
+3
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Адриана
Соколовская, наверное, рыдает от эмоций.
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BigPapa
Ответ Артур Кузьминский
Народ, а правда говорят, что сын Пескова играл пол года за ЦСКА под чужими документами?
Правда! письков и повар не будут врать)
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