Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем: «В красивой, напряженной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплоченность, характер и волю»
Президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем.
«Дорогие друзья!
Поздравляю вас со 100-летним юбилеем легендарного ЦСКА.
Богатая история одного из самых титулованных спортивных клубов страны прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами наших атлетов на престижных национальных и мировых первенствах, Олимпийских играх.
Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений – тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу.
Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. В красивой, напряженной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплоченность, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, легкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта.
Еще раз с праздником! От души желаю коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Сплошная банальщина, будто срисовано с черновика, которые он использует изо дня в день