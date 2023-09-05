Яровинский вел переговоры с Орешкиным о возвращении в ЦСКА. Он был спортивным директором клуба с 2014 по 2017 год

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Олег Яровинский Спорт-Экспресс Максим Орешкин Футбол

Олег Яровинский вел переговоры о возвращении в ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Яровинский, занимавший в ЦСКА пост спортивного директора с 2014 по 2017 год, предпринял попытку вернуться в клуб. Однако переговоры с председателем правления ЦСКА Максимом Орешкиным не дали результатов.

Последним местом работы Олега Яровинского был «Рубин». 41-летний специалист покинул казанский клуб в январе этого года.

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11 комментариев

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Hitgoe Himgob
Кто такой Яровинский на фоне Орешкина. Один к Гурцкая на Ютуб шоу ходит другой у Вовы в близких уже лет 10. Ну чё смех то разводить? Какие переговоры мать вашу он вел?
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titov-and-trubach
Ответ Bangal88
Привозил один неликвид, пусть дальше гуляет
А кого можно было привезти за 100 000 евро кроме Алиева и Страндберга? В Рубин он привез качественных легов не за астрономические суммы. Так-то, у нас за последние 5 лет какие хорошие трансферы были кроме Влашича? А денег тратили значительно больше, чем при Яровинском.
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alexsem69
Следом Леня пришел бы)))
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Британский шпион
Интересно, что председательство Орешкина выпало на период, когда чемпионский ЦСКА первой половины 10-х развалили и оставили ВМГ 10 игроков на первый полный сезон, с тех пор «перестройка» и идет, а борьбы за чемпионство нет уже 6 лет.
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.ru
похоже Слуцкий и Дзюба в месте в своём шоу ему уже отказали...
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naxerger
Не надо никаких яровинских нам
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Дандрей
Ответ Hitgoe Himgob
Кто такой Яровинский на фоне Орешкина. Один к Гурцкая на Ютуб шоу ходит другой у Вовы в близких уже лет 10. Ну чё смех то разводить? Какие переговоры мать вашу он вел?
Сообщение в Телеграм послал Орешкину)
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