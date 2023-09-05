Яровинский вел переговоры с Орешкиным о возвращении в ЦСКА. Он был спортивным директором клуба с 2014 по 2017 год

Олег Яровинский вел переговоры о возвращении в ЦСКА.

Как сообщает « », , занимавший в ЦСКА пост спортивного директора с 2014 по 2017 год, предпринял попытку вернуться в клуб. Однако переговоры с председателем правления ЦСКА Максимом Орешкиным не дали результатов.

Последним местом работы Олега Яровинского был « ». 41-летний специалист покинул казанский клуб в январе этого года.

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