Яровинский вел переговоры с Орешкиным о возвращении в ЦСКА. Он был спортивным директором клуба с 2014 по 2017 год
Олег Яровинский вел переговоры о возвращении в ЦСКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Яровинский, занимавший в ЦСКА пост спортивного директора с 2014 по 2017 год, предпринял попытку вернуться в клуб. Однако переговоры с председателем правления ЦСКА Максимом Орешкиным не дали результатов.
Последним местом работы Олега Яровинского был «Рубин». 41-летний специалист покинул казанский клуб в январе этого года.
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