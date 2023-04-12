«К Путину у меня максимальное уважение, респект, мужчина». Экс-игрок ЦСКА Дуду о встрече с президентом РФ в Кремле

Теги ЦСКА Дуду Сеаренсе премьер-лига Россия Владимир Путин Даниэл Карвальо Ари Политика Футбол

Бывший футболист ЦСКА Дуду рассказал об отношении к Владимиру Путину.

– Вы были на встрече с Владимиром Путиным в Кремле после победы в Кубке УЕФА?

– Да, был! Встреча прошла спокойно.

– Карвальо рассказывал, что вы поехали на встречу с президентом РФ после ночной гулянки. Это правда?

– Это смешно! Как Даниэл такое мог сказать? Вы реально думаете, что мы, перед тем как встретиться с Путиным, пили алкоголь? Это невозможно! Абсолютная неправда.

– Каким вам показался Путин?

– Президентом страны. У меня максимальное уважение к нему, респект, мужчина.

– Ари говорил, хочет, чтобы президентом Бразилии был такой же человек, как Путин.

– У каждой страны должен быть свой президент. Если Ари нравится Путин, это не означает, что такое мнение у всех, – сказал бразилец.

48 комментариев

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Shadow1882
Все такие молодые были
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EPI
Ответ -Ancient-
Соскучились видать в Бразилии по чокнутым диктаторам.
Хоть одного назовёте?
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Romuliq
))

У каждой страны должен быть свой президент. Если Ари нравится Путин, это не означает, что такое мнение у всех, – сказал бразилец.
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RussianKiwi
Ответ Los Galácticos
Сейчас этот "мужчина" объявлен в международный розыск, респект Гааге.
Цип цип цип
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TOSHIBA
Ответ Виктор Войнов
Вариантов размещения всяко больше. Там бы ещё хлысты и наручники добавить и вообще огонь))
Самое забавное что часть украинцев на полном серьезе думают что США для них друзья😁
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dmitry.tchidakin
Ответ Екн Лор
Похоже в Бразилии и Аргентине Путиным гордятся больше, чем в самой РФ
Так практически вся Латинская Америка это потенциальные союзники Кремля.
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Vladco
Ответ -Ancient-
Соскучились видать в Бразилии по чокнутым диктаторам.
А мы здесь ,абсолютно, не скучаем по чокнутым комментам.
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-Ancient-
Соскучились видать в Бразилии по чокнутым диктаторам.
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dmitry.tchidakin
Путин ещё и защитник мира. Охраняет мир от захватчиков при помощи ядерной дубины.
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Паровоз19
взял последней фразой всё перечеркнул
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Иван Веселов
Да на кой черт вы пишете такие новости еще и портрет этот присобачили в тэги
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Антиполитпроект
Ответ vladosthebest
На гаагу всем плевать
ЛахЦентр - это не "все"
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Виктор Войнов
Ответ TOSHIBA
Комментарий удален модератором
Вариантов размещения всяко больше. Там бы ещё хлысты и наручники добавить и вообще огонь))
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TOSHIBA
Ответ МТБ
Всем, это кому?
США например.

Самым ярым противником деятельности МУС в Гааге являются США. Правительство США хотя и подписало Римский статут в 2000 году, но уже в 2002 году отозвало свою подпись.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
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Oleg
Ответ vladosthebest
На гаагу всем плевать
Милошевич тоже плевал.
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Петр Хромов
походу спортс исполняет приказ выпускать такие "новости"
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МТБ
Ответ Екн Лор
Похоже в Бразилии и Аргентине Путиным гордятся больше, чем в самой РФ
Конечно. У нас тоже была толпа фанатов Лукашенко. Любить издалека проще
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Демедрол
но, они рассказывают свои впечатления, когда встречались с ним....а это было очень давно.... даже до того , как его признали человеком года .... даже такое было ((
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Нейтральный критик
Ответ ash918
одним нынешнее время прекрасно: выявление идиотов - простой и быстрый процесс. достаточно одного вопроса, тест на IQ не нужен.
На каждый вопрос есть два ответа: один неправильный, а другой твой?
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Oleg
Ответ Злобный Конь
18 лет назад это был реально мужчина. Уйди он в 2008 - остался бы лучшим правителем в истории.
Да ладно вам про лучшего.
Его РФ впринципе никогда не интересовала, ему все равно на страну и граждан, его цель - бабло.
Вот воровством бабла он занимался всю карьеру в бытность чиновника при Собчаке.
Кооператив Озеро, и все такое)
Став главой страны прочел конституцию и подумал, вот это подарочек, садись на плюшки от нефтедолларов и кайфуй, что он и делает, еще все питерские друзья при миллиардах и компаниях.
Вот поэтому сво, поэтому репрессии сейчас, крепостные законы, как вчера.
Терять власть нельзя ибо это суд и то в лучшем случае.
+33
-4
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МТБ
Ответ vladosthebest
На гаагу всем плевать
Всем, это кому?
+7
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vladosthebest
Ответ Любезный Коссутий
зря так думаешь. дедушка практически невыездной
Или ты сильно об этом переживаешь?
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МТБ
Дык, Дуду пофиг, он приехал, поиграл, денег заработал и уехал. Ему до этого Путина большого дела нет, не он сейчас сидит в стране, под кучей санкций, у которой загибается экономика и социалка.
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sC@ryClown!
голосуем за володю в 24,еще должны денацифицировать братьев поляков,немцев и прибалтику.
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OldRedWhite
Ответ Злобный Конь
18 лет назад это был реально мужчина. Уйди он в 2008 - остался бы лучшим правителем в истории.
Очень спорно !
+8
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