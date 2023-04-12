«К Путину у меня максимальное уважение, респект, мужчина». Экс-игрок ЦСКА Дуду о встрече с президентом РФ в Кремле
Бывший футболист ЦСКА Дуду рассказал об отношении к Владимиру Путину.
– Вы были на встрече с Владимиром Путиным в Кремле после победы в Кубке УЕФА?
– Да, был! Встреча прошла спокойно.
– Карвальо рассказывал, что вы поехали на встречу с президентом РФ после ночной гулянки. Это правда?
– Это смешно! Как Даниэл такое мог сказать? Вы реально думаете, что мы, перед тем как встретиться с Путиным, пили алкоголь? Это невозможно! Абсолютная неправда.
– Каким вам показался Путин?
– Президентом страны. У меня максимальное уважение к нему, респект, мужчина.
– Ари говорил, хочет, чтобы президентом Бразилии был такой же человек, как Путин.
– У каждой страны должен быть свой президент. Если Ари нравится Путин, это не означает, что такое мнение у всех, – сказал бразилец.
У каждой страны должен быть свой президент. Если Ари нравится Путин, это не означает, что такое мнение у всех, – сказал бразилец.
Самым ярым противником деятельности МУС в Гааге являются США. Правительство США хотя и подписало Римский статут в 2000 году, но уже в 2002 году отозвало свою подпись.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
Его РФ впринципе никогда не интересовала, ему все равно на страну и граждан, его цель - бабло.
Вот воровством бабла он занимался всю карьеру в бытность чиновника при Собчаке.
Кооператив Озеро, и все такое)
Став главой страны прочел конституцию и подумал, вот это подарочек, садись на плюшки от нефтедолларов и кайфуй, что он и делает, еще все питерские друзья при миллиардах и компаниях.
Вот поэтому сво, поэтому репрессии сейчас, крепостные законы, как вчера.
Терять власть нельзя ибо это суд и то в лучшем случае.