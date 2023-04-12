Бывший футболист ЦСКА Дуду рассказал об отношении к Владимиру Путину.

– Вы были на встрече с в Кремле после победы в Кубке УЕФА?

– Да, был! Встреча прошла спокойно.

– Карвальо рассказывал, что вы поехали на встречу с президентом РФ после ночной гулянки. Это правда?

– Это смешно! Как Даниэл такое мог сказать? Вы реально думаете, что мы, перед тем как встретиться с Путиным, пили алкоголь? Это невозможно! Абсолютная неправда.

– Каким вам показался Путин?

– Президентом страны. У меня максимальное уважение к нему, респект, мужчина.

– Ари говорил, хочет, чтобы президентом Бразилии был такой же человек, как Путин.

– У каждой страны должен быть свой президент. Если Ари нравится Путин, это не означает, что такое мнение у всех, – сказал бразилец.