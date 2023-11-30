Мостовой о поражении «Спартака»: «Второй состав «Оренбурга» играл на равных. Игра ни о чем – даже в ответном матче никто не вылетит»
Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга».
«Спартак» уступил на выезде (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Если честно, то игра ни о чем. Никто не вылетает, ответная игра впереди, так даже и там никто не вылетит. Интереса никакого не было.
Но «Оренбург» все равно молодцы, вторым составом на равных играли со «Спартаком».
«Спартак» провел ужасный первый тайм, во втором лучше не стало. Странный матч получился», – сказал Мостовой.
Ответный матч в Москве пройдет в марте следующего года.
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