Мостовой о поражении «Спартака»: «Второй состав «Оренбурга» играл на равных. Игра ни о чем – даже в ответном матче никто не вылетит»

Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга».

«Спартак» уступил на выезде (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Если честно, то игра ни о чем. Никто не вылетает, ответная игра впереди, так даже и там никто не вылетит. Интереса никакого не было.

Но «Оренбург» все равно молодцы, вторым составом на равных играли со « ».

«Спартак» провел ужасный первый тайм, во втором лучше не стало. Странный матч получился», – сказал .

Ответный матч в Москве пройдет в марте следующего года.

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