Мостовой о поражении «Спартака»: «Второй состав «Оренбурга» играл на равных. Игра ни о чем – даже в ответном матче никто не вылетит»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Оренбург Футбол

Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга».

«Спартак» уступил на выезде (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Если честно, то игра ни о чем. Никто не вылетает, ответная игра впереди, так даже и там никто не вылетит. Интереса никакого не было.

Но «Оренбург» все равно молодцы, вторым составом на равных играли со «Спартаком».

«Спартак» провел ужасный первый тайм, во втором лучше не стало. Странный матч получился», – сказал Мостовой.

Ответный матч в Москве пройдет в марте следующего года.

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27 комментариев
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Ответ Классный руководитель
Кто ему постоянно звонит!
Он сам звонит.
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Что ещё ожидать от тренера,который даже не играл в футбол - добавил Мостовой
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Кто ему постоянно звонит!
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а чё Спартак первым играл что ли?
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Он наконец-то понял регламент. Ура! 😂😂😂
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У Мостового, как и у Кубка России нет цели, только путь
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У Спартака по любому две последние игры чемпионата важнее игры на Кубок... Тем более, что да - игра ничего не решала... И гости добились во всех матчах приемлемого результата...
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Ответ Spartakus1984
У Спартака какой состав был?
Смешной
+8
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Ответ Андрей Ткаченко
Вам для уточнения, Селихов Чернов Лайкин Умяров Мартинс Игнатов и Бонгонда если умеешь считать то семь человек не основных.
Помню мясо визжало что Селихов топище, на Бонгонду молились.... А сейчас это не основа? У вас тренер клоун не знает кто основа а кто нет🤣🤣🤣
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У обеих команд состав был полуторным. И в таком сочетании Оренбург оказался сильнее, хотя должно быть наоборот и значительно. Никакой сыгранности.
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Ответ free_walker
У Мостового, как и у Кубка России нет цели, только путь
А я всегда знал, что Мостовой с Мандалора.
Таков путь! (цэ)
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Спартаку надо покупать быстрых и техничных игроков. Играют слишком медленно. Надо моментально переходить с обороны в контратаку.
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Если Дьяков будет тренировать Ювентус, то Царь Реал или Барсу.😂
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Судя по всему, сейчас если у Спартака в центре не Литвинов с Пруцевым, то ловить вообще нечего. Оборона по сути та же была, что и в чампе (кроме Чернова), впереди Соболев и Игнатов, которые тоже играют регулярно. Так что Литвинов и Пруцев - наше все
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У Спартака нет ни основного, ни второго состава, играют все по выбранной Абаскалем схеме и составу за час до матча. Понятно что для повышения вероятности достижения результата вместо часа должны хотя бы сутки. Посмотрим к 30 туру, может все таки на дистанции стратегия Абаскаля приведёт к результату когда основные составы соперников загонят друг друга....
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Ответ Yupis
Какой второй Добавить только Промяс, и основа
Просто у Абаскалем на каждой игре новый состав по этому и показалось вам что состав был почти основной, вывод вы редко смотрите игры Спартака а обсудить любите.
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такие вас каждый первый комментарий такой
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Второй состав Оренбурга не то что играл на равных, а полностью переигрывал Спартак. Лишь в конце Спартак смог создать опасный момент
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