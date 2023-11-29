У «Спартака» 5 поражений, 2 победы и ничья в 8 последних матчах в гостях. Дальше – выезд к «Ахмату»

«Спартак» проиграл 5 из 8 последних выездных матчей.

Красно-белые уступили « » (0:1) на выезде в первой игре 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В 7 предыдущих гостевых матчах у « » 2 победы, ничья и 4 поражения.

Следующую игру команда под руководством также проведет на выезде – 3 декабря красно-белые сыграют с «Ахматом» в Мир РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак».

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