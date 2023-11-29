У «Спартака» 5 поражений, 2 победы и ничья в 8 последних матчах в гостях. Дальше – выезд к «Ахмату»
«Спартак» проиграл 5 из 8 последних выездных матчей.
Красно-белые уступили «Оренбургу» (0:1) на выезде в первой игре 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В 7 предыдущих гостевых матчах у «Спартака» 2 победы, ничья и 4 поражения.
Следующую игру команда под руководством Гильермо Абаскаля также проведет на выезде – 3 декабря красно-белые сыграют с «Ахматом» в Мир РПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак».
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А ведь раньше звучало как анекдот разговоры про то, что сочувствующие красно-белой команде будут еще вспоминать Леонида и его чудачества добрым словом.
И вот уже звучат такие голоса.Дальше-больше. При Зареме такой чухни не было.
Команде тяжело: постоянно привыкать к новому. Внятной игры я давно не жду, но хочется хотя бы предсказуемости.
В больших матчах стали нулем, в небольших все еще вот такие сливы. У вас миллион турниров что ли, чтобы сливать кубок?