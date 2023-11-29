У «Спартака» 5 поражений, 2 победы и ничья в 8 последних матчах в гостях. Дальше – выезд к «Ахмату»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» проиграл 5 из 8 последних выездных матчей.

Красно-белые уступили «Оренбургу» (0:1) на выезде в первой игре 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В 7 предыдущих гостевых матчах у «Спартака» 2 победы, ничья и 4 поражения.

Следующую игру команда под руководством Гильермо Абаскаля также проведет на выезде – 3 декабря красно-белые сыграют с «Ахматом» в Мир РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак».

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21 комментарий
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андрей лазовский
Где-то недалеко затаился один усатый тренер.
+30
0
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S. A.
Ответ андрей лазовский
Где-то недалеко затаился один усатый тренер.
Не тренер, а наставник
+28
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Олег Белоусов
Вялые детородные отростки
+9
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КБ Сергей
Самое скверное в этой статистике то, что все проигранные матчи, были проиграны по делу. Никакие отмазки про судейство или невезение тут не канают.
+7
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Саша Пушкин
Ответ coldwar
А можно Федуна вернуть в управление клубом хотя бы на пару дней? Этого времени хватит для увольнения рыжего гения и молчаливого спортивного директора. Нынешнее руководство на это не способно, похоже, или им вообще пофиг на команду.
Федун, приди. Порядок наведи.
А ведь раньше звучало как анекдот разговоры про то, что сочувствующие красно-белой команде будут еще вспоминать Леонида и его чудачества добрым словом.
И вот уже звучат такие голоса.Дальше-больше. При Зареме такой чухни не было.
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Jeicob Harlon
Ответ андрей лазовский
Где-то недалеко затаился один усатый тренер.
с высокомерно-жирной рожой
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евГений
Ответ coldwar
А можно Федуна вернуть в управление клубом хотя бы на пару дней? Этого времени хватит для увольнения рыжего гения и молчаливого спортивного директора. Нынешнее руководство на это не способно, похоже, или им вообще пофиг на команду.
🤡
+4
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as45
Ответ Спартак Уокер
Мне кажется что Абаскалю надо перестать менять состав а выставить один состав и наигрывать его а не чудить с схемами .
А тебе не кажется, что Абаскалю давно пора на выход?
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Богдан Хабриев
Я далек от мысли, что Спартак такой особенный и вообще не место для экспериментов, но Абаскаль надоел. Да, непонятно, кого ставить на его место, но его решения уже ни в какие ворота (точнее только в одни).

Команде тяжело: постоянно привыкать к новому. Внятной игры я давно не жду, но хочется хотя бы предсказуемости.

В больших матчах стали нулем, в небольших все еще вот такие сливы. У вас миллион турниров что ли, чтобы сливать кубок?
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Игорь Новиков
дальше будет тоже самое
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igls54
Ну, в Грозном даже Спартаку не жаль пожелать удачи
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Tpy6kaMerlina
Надо было продлять Абаскаля на полгода, глядишь и результаты были бы другими. И вообще, делать контракты по полгода, что футболистам, что тренерам. Ну, тренерам - точно, футболист может получить тяжелую травму и это не совсем справедливо. А вот тренер что. До продления всё ок, после повышения всё на дно.
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petrgusev917@gmail.com
Отличный результат для тренера - интерна.
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Спартак Уокер
Мне кажется что Абаскалю надо перестать менять состав а выставить один состав и наигрывать его а не чудить с схемами .
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Aleksei Swift
Зачем Спартаку Уилл Фаррел на тренерском мостике?
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Caniball
Ротация была нужна в этом матче. В случае победы в Грозном, про этот матч не вспомнят. В марте сыграют ответный.
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Slavnov
бабаскалище
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Faust Doc
Ответ S. A.
Не тренер, а наставник
Не наставник а государственный муж и военночальник!
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S. A.
Ответ Faust Doc
Не наставник а государственный муж и военночальник!
Не военачальник, а полевой командир
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Человек из футбола
Ответ Jeicob Harlon
с высокомерно-жирной рожой
не с высокомерно-жирной рожей, а с надменно-грузным хлебальником
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