Абаскаль о стычке с Сиваковым: «Обсуждали два эпизода. Первый – симуляция. Второй – когда соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Михаил Сиваков Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль раскрыл подробности конфликта с футболистом «Оренбурга».

«Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

После матча защитник уральской команды Михаил Сиваков рассказал о стычке с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем: «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде».

– О чем в перерыве повздорили с Сиваковым?

– Обсуждали два эпизода. Первый – симуляция. Второй – когда соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая карточка. У нас такая была в матче с «Уралом». Это очевидные эпизоды, – сказал Абаскаль. 

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23 комментария
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Toha1090
Больше всего бесит, что тренер превращается в нытика. Совершенно не умеет проигрывать. Покапайся в себе и в своей команде, там много ответов.
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Toha1090
Ответ dimanchik179
тренер справедливо говорит, наши арбитры вообще судить не умеют. взять сегодняшнее удаление, друг об друга запнулись и игрок Оренбурга бежал в сторону от ворот, но наши арбитры видят, что это 100% удаление, смешно.
Друг, ну допустим есть ошибки судейские, они кстати абсолютно везде есть, вон вчера арбитр финала ЧМ пенальти придумал в ворота Ньюкасла. Но емае, Спартак вышел мёртвым, такое было ощущение, что играем с топом и хоть бы ничью урвать. У Абаскала очень много ошибок, винить в этом других очень не очень.
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dimanchik179
Ответ Toha1090
Да, Гарре очень хорош 👍
хорош в крыльях, но в более большом клубе будет ноль.
был такой моло в крыльях лучший игрок, взял его зенит , оказался полным нулем.
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Toha1090
Ответ Faust Doc
Больше всего бесит Дельфин и его нырки
Тренер - лицо команды, совершил массу ошибок и не разу этого не признал. Вот, что бесит. Комплексы
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dimanchik179
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Гарре во всех матчах возит соперников, тут покупка может быть сильнее Бонгонды и Медины...к слову, тоже левша как любит Абаскаль и последний матч против Локо играл справа в атаке...
посмотрим, был такой Агаларов в Уфе , лучший игрок чемпионата России, где он сейчас, тоже самое и с гаре будет, так что не нужно восхищаться игроком
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dimanchik179
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Молло был не плох, его зачехлили после фото с корешем в постели...
кто зачехлил? он на поле ничего не мог показать.
сейчас пид.р...в полно в клубах и ничего играют.
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Toha1090
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сегодня мягко говоря очень слабая игра и в очередной раз убедился что Мартинс и Бонгонда просто мёртвые, зимой надо скидывать и приглашать Гарре, а можно ещё по чемпионату договориться с Жемалетдиновым и Миранчуком их вроде бы Локомотив скинуть собрался...
Да, Гарре очень хорош 👍
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Spartakus1984
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сегодня мягко говоря очень слабая игра и в очередной раз убедился что Мартинс и Бонгонда просто мёртвые, зимой надо скидывать и приглашать Гарре, а можно ещё по чемпионату договориться с Жемалетдиновым и Миранчуком их вроде бы Локомотив скинуть собрался...
Нафиг этот Миранчук,если и брать то его брата из Италии.Гарре как я понмиаю не играет на позиции Бангонды,Гартинс действительно слабый, он не опорник а не пойми что.
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Faust Doc
Ответ Toha1090
Больше всего бесит, что тренер превращается в нытика. Совершенно не умеет проигрывать. Покапайся в себе и в своей команде, там много ответов.
Больше всего бесит Дельфин и его нырки
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dimanchik179
Ответ Toha1090
Больше всего бесит, что тренер превращается в нытика. Совершенно не умеет проигрывать. Покапайся в себе и в своей команде, там много ответов.
тренер справедливо говорит, наши арбитры вообще судить не умеют.
взять сегодняшнее удаление, друг об друга запнулись и игрок Оренбурга бежал в сторону от ворот, но наши арбитры видят, что это 100% удаление, смешно.
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Евгениий
Ответ Toha1090
Больше всего бесит, что тренер превращается в нытика. Совершенно не умеет проигрывать. Покапайся в себе и в своей команде, там много ответов.
А не бесят судьи, которые очевидные жк не дают? Какое вот здесь основание не дать де? Или если команда играет плохо можно судить как хочу?
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Ответ dimanchik179
кто зачехлил? он на поле ничего не мог показать. сейчас пид.р...в полно в клубах и ничего играют.
катализатором слива его было то самое фото...при всех плюсах, в наших клубах не очень жалуют мягко сказано людей нетрадиционных...
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