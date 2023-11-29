Абаскаль о стычке с Сиваковым: «Обсуждали два эпизода. Первый – симуляция. Второй – когда соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая»
Гильермо Абаскаль раскрыл подробности конфликта с футболистом «Оренбурга».
«Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
После матча защитник уральской команды Михаил Сиваков рассказал о стычке с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем: «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде».
– О чем в перерыве повздорили с Сиваковым?
– Обсуждали два эпизода. Первый – симуляция. Второй – когда соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая карточка. У нас такая была в матче с «Уралом». Это очевидные эпизоды, – сказал Абаскаль.
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был такой моло в крыльях лучший игрок, взял его зенит , оказался полным нулем.
сейчас пид.р...в полно в клубах и ничего играют.
взять сегодняшнее удаление, друг об друга запнулись и игрок Оренбурга бежал в сторону от ворот, но наши арбитры видят, что это 100% удаление, смешно.