Гильермо Абаскаль раскрыл подробности конфликта с футболистом «Оренбурга».

« » уступил « » со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

После матча защитник уральской команды рассказал о стычке с главным тренером москвичей : «Он сказал, что мы симулируем. Я говорю по‑итальянски и ответил: не надо так говорить о нашей команде».

– О чем в перерыве повздорили с Сиваковым?

– Обсуждали два эпизода. Первый – симуляция. Второй – когда соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая карточка. У нас такая была в матче с «Уралом». Это очевидные эпизоды, – сказал Абаскаль.

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