Скоулз об Онана: «Выглядит так, словно пропустит после любого удара, и заставляет команду нервничать. Простые сэйвы у него становятся сложными»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Пол Скоулз раскритиковал Андре Онана за ошибки в игре с «Галатасараем».

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вел сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.

«Тренеры должны нести ответственность за игроков, которых они приводят.

Очень жаль, ведь Онана нормально смотрелся в последние несколько недель. Он совершает нешаблонные сэйвы, но в Лиге чемпионов, как я думаю, он слишком расслаблен. Ему не хватает концентрации. Для вратаря концентрация – это все».

О втором голе «Галатасарая»

«Это ужасная ошибка. Не знаю даже, что он пытался сделать.

Онана заставляет всю команду нервничать и делает так, что простые сэйвы выглядят сложными. Я считаю, что и третий гол он не должен был пропускать. Онана выглядит так, словно пропустит после любого удара, поэтому команды просто начнут говорить: «Бейте по воротам».

Нельзя постоянно защищать вратаря после ошибок, а сейчас это слишком часто происходит. Не знаю, что они теперь будут делать с этим», – сказал Скоулз.

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

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30 комментариев
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Артем Шелудков
нас же тут пару дней назад убежали, что Онана снова топ?
+24
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Aibek Mak
Еще со времен Аякса не видел в нем ничего особенного. А гонора сколько было когда только пришел. Еще и на Магваера там чета вякал. Де Хеа по сравнению с ним это лютейший топ
+22
-3
+19
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headmaster
Объективно, вчерашняя отвратная игра Онаны стоила МЮ выхода из группы (практически)
+17
0
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Сослан Бедоев
У многих вратарей в карьере было 1-2 очень мощных сезона. Так было и у Онана, один очень хороший в Аяксе и один в Интере. Тот же Эдуар Менди в Челси искрил сезон, Миньоле помню супер отрезок за Ливер выдавал, а потом как стал чудить... Онана мне кажется из той же оперы. Реальных топов отличает стабильность, а у него её нет, и думаю не будет.
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Любезный Коссутий
наша легенда Скоулс абсолютно прав.
увы, но пока Онана не внушает уверенности, его игра не стабильна, привозы все регулярнее.
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Артем Шелудков
Ответ vaniaEee
Комментарий скрыт
вопрос в том, зачем нас убежали в том, что не является правдой? как был привозчиком, так им и остался
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wshnmn
И для чего слили Давида?)
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Dixon010
знатно Интер развел МЮ на деньги, конечно. Ещё и на замену взяли Зоммера, который лучше, за копейки
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BearS
Звучит как загорелая версия Кариуса
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Maasd4m
Де Хеа, конечно, тоже не без косяков был, но его так упорно тренер не защищал.
Да и сам Давид за годы успел заработать определенный авторитет.
А эта пантера еще не сделала ничего для команды, но постоянно слышим оправдания.
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Real_v_dushe
Ответ Nickolay Lyskov
Хорош врать-то! "Отбегал"...
Ну хорошо не отбегал, а отвертелся
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Nickolay Lyskov
Ответ Real_v_dushe
Это гроши для МЮ, невыход из группы и вообще вылет из еврокубков - это потери примерно на 1/5 от стоимости, за которую МЮ подписал Днонану. Так что пережевут. Напримtр, 7 голов за год от 100-миллионного любителя Ламборгини, который к слову вчера бесполезно 90 минут отбегал, их же не тревожит, а тут вообще копейки..
Хорош врать-то! "Отбегал"...
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Владимир Туаев
Не стреляйте в пианиста он играет как умеет...
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Will Turner
а что ж ты про дружка своего бартеза так не говорил, когда в команде был с ним, а, Пол?
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Люблю выпить
там де Хеа вроде свободен надо брать нормальный игрок
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Максим Столбов
Онана и Магуайр нашли друг друга, теперь Магуйар не так хейтят как кипера
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Darth_Malice
нешаблонные - хорошее слово для этого случая. то, как он прыгает и мяч ловит, заставляет каждый раз за сердце хвататься, с такой техникой можно любой удар в гол превратить
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nmnackjbxkasbk
Ответ Артем Шелудков
вопрос в том, зачем нас убежали в том, что не является правдой? как был привозчиком, так им и остался
Мастерство за два дня не пропьешь. Руки-то помнят!
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Мукунку хороший
Ответ Любезный Коссутий
наша легенда Скоулс абсолютно прав. увы, но пока Онана не внушает уверенности, его игра не стабильна, привозы все регулярнее.
Не внушает уверенности.. привозы..? Да он пол мира,которые болеют за МЮ на четвереньки поставил.. Команды вылетела из ЛЧ.. да скорее и в ЛЕ не попадёт.. Просто фиаско.. а для загорелого пузана какие то отмазки придумывают.Он не вратарь.. точнее он бездарный вратарь..
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ЗлойМайор
Ответ Aibek Mak
Еще со времен Аякса не видел в нем ничего особенного. А гонора сколько было когда только пришел. Еще и на Магваера там чета вякал. Де Хеа по сравнению с ним это лютейший топ
ну так-то так и есть.
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Nickolay Lyskov
Ответ headmaster
Объективно, вчерашняя отвратная игра Онаны стоила МЮ выхода из группы (практически)
Вот уж нет. Объективно, уже в первой игре с Баварией он начал хоронить МЮ в ЛЧ. Вчера была просто добивка, хотя пару очков в матче с датчанами именно Андре и спас. Но вчера столько же и отдал.
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Nick Powell
Онана сейчас накричать на Магуйара не хочет?
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Real_v_dushe
Что он пытался сделать? Наверное хотел выиграть награду "Рукожоп 2023 года"
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