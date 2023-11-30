Скоулз об Онана: «Выглядит так, словно пропустит после любого удара, и заставляет команду нервничать. Простые сэйвы у него становятся сложными»
Пол Скоулз раскритиковал Андре Онана за ошибки в игре с «Галатасараем».
Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вел сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.
«Тренеры должны нести ответственность за игроков, которых они приводят.
Очень жаль, ведь Онана нормально смотрелся в последние несколько недель. Он совершает нешаблонные сэйвы, но в Лиге чемпионов, как я думаю, он слишком расслаблен. Ему не хватает концентрации. Для вратаря концентрация – это все».
О втором голе «Галатасарая»
«Это ужасная ошибка. Не знаю даже, что он пытался сделать.
Онана заставляет всю команду нервничать и делает так, что простые сэйвы выглядят сложными. Я считаю, что и третий гол он не должен был пропускать. Онана выглядит так, словно пропустит после любого удара, поэтому команды просто начнут говорить: «Бейте по воротам».
Нельзя постоянно защищать вратаря после ошибок, а сейчас это слишком часто происходит. Не знаю, что они теперь будут делать с этим», – сказал Скоулз.
Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1
15 секунд боли Онана. Как «МЮ» реагирует на такой провал
Какое чудо нужно «МЮ» для плей-офф? Все расклады на последний тур ЛЧ
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
увы, но пока Онана не внушает уверенности, его игра не стабильна, привозы все регулярнее.
Да и сам Давид за годы успел заработать определенный авторитет.
А эта пантера еще не сделала ничего для команды, но постоянно слышим оправдания.