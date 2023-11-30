Скоулз об Онана: «Выглядит так, словно пропустит после любого удара, и заставляет команду нервничать. Простые сэйвы у него становятся сложными»

Пол Скоулз раскритиковал Андре Онана за ошибки в игре с «Галатасараем».

Во вчерашнем матче « » вел сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.

«Тренеры должны нести ответственность за игроков, которых они приводят.

Очень жаль, ведь Онана нормально смотрелся в последние несколько недель. Он совершает нешаблонные сэйвы, но в Лиге чемпионов, как я думаю, он слишком расслаблен. Ему не хватает концентрации. Для вратаря концентрация – это все».

О втором голе « »

«Это ужасная ошибка. Не знаю даже, что он пытался сделать.

Онана заставляет всю команду нервничать и делает так, что простые сэйвы выглядят сложными. Я считаю, что и третий гол он не должен был пропускать. Онана выглядит так, словно пропустит после любого удара, поэтому команды просто начнут говорить: «Бейте по воротам».

Нельзя постоянно защищать вратаря после ошибок, а сейчас это слишком часто происходит. Не знаю, что они теперь будут делать с этим», – сказал .

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

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