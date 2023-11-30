Тен Хаг об ошибках Онана с «Галатасараем»: «Дело не в конкретных игроках. Ошибки могут сделать разницу, но дело всегда только в команде»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не стал винить Андре Онана после 3:3 в матче с «Галатасараем».

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вел сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.

«Онана в порядке. Как я уже говорил, дело не в конкретных игроках. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут сделать разницу, и за них нужно брать на себя ответственность, но дело всегда только в команде.

Эта команда хороша. Все игроки в составе хороши и заслуживают лучшего, то есть играть за «Манчестер Юнайтед». Потому что они превосходные игроки. И это относится ко всему составу», – сказал тен Хаг.

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

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64 комментария
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Мукунку хороший
Забирай свою облезлую черную пантеру и катись в Голландию.. Хватит этого бреда..
+72
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лицемерный гнус
Если вчерашний матч для Онаны порядок, то боюсь представить, что может случиться когда он будет не в порядке.
+57
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Vikeif
А вы заметили, что ЭТХ готов с легкостью критиковать любого, кроме тех кто был под его крылом в Аяксе?)
+52
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Alex1104
Когда команда забивает три мяча, она вправе рассчитывать на вратаря. Тем более, что все три пропущенные, мягко говоря, не самые сложные. Ну третий ладно, а первые два?
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ArnoNeputevy
К сожалению, Тен Хаг ограниченный догматик. Что бы ни случилось, он твердит одно и то же. Плохие игроки для него - только те, с кем он расплевался, кто его не слушается. Если послушный, значит хороший. Личностей нет - есть только команда, а люди - это просто винтики. Ему надо уходить, и поскорей.
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Утя Ваткин
В трёх матчах вели в счёте и потеряли очки. Дело в характере и отношении. «Нынешние мальчики из «МЮ» не понимают, в какой команде они играют» ©
+11
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+9
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S100 Winner
Ответ Мукунку хороший
Забирай свою облезлую черную пантеру и катись в Голландию.. Хватит этого бреда..
И бесполезного 100-миллионного Антони с нелепым 80-миллионным Магуайером пусть прихватит
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Мукунку хороший
Ответ S100 Winner
И бесполезного 100-миллионного Антони с нелепым 80-миллионным Магуайером пусть прихватит
Да хоть всех.. Позорище.. Это не МЮ..это Зубило))
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Иван Лапин
Так проблема только в тренере
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Подкат Пенальтьевич
Только недавно была статья что "Онана снова топ". Эксперты спортса как обычно обосрались.
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Руслан З.
Онана видимо внебрачный сын Эрика, иначе этих отговорок не объяснить. Де Хеа бы наверное давно "на кресте распяли" за подобные выходки...
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heracks
Раз Онана хорошо ногами играет, то пусть ногами тогда и отбивает мячи
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Proper Chels
Тен Хаг счастлив, что Зиеш сделал дубль.
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ЗлойМайор
Это все не важно! Главное , что бы ногами играл хорошо!!!! Кстати выбивал он ногами вчера нормально, сразу до защитников Галатасарая добивал. Слить по факту легенду команды, что бы получать такое. И типа играть ногами с вратарем. Ничего против Онана не имею, интересный вратарь. Но предпочесть его Де Хеа - не простительная ошибка.
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Я люблю картошку
Ответ Зубы Дзюбы
Я вообще не очень понимаю, кто сделал из Онаны топ-вратаря? Год-два в Интере? Так там и состав лучший в лиге был, и то чемпионство Милану проиграли
чемпионство проиграли до онаны
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Кузя Гитарист
У Онаны явно какой то лютый компромат на Тен Хага
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Костя Паркер
Лол, а какая команда может выиграть если на воротах стоит товарищ который пропускает все что летит в створ даже если удар слабее навеса? А да, он же играет ногами!
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Фанат спорта01
Ответ Vinnipukh Vinni
Личности - это те, кто делом доказывает, а не в интервью. Расплевался он пока только с Кришти и Санчо. У Санчо проблемы были ещё в Боруссии, просто они старались не выносить это в СМИ, чтобы цену не сбить.
а у Роналду где были проблемы с тренерами?
Анчелотти,Зидан,Моуриньо со всеми были хорошие отношения,Фергюсон вообще его до сих пор любит как собственного сына.
а ещё у Тен Хага конфликт с Вараном который вообще тихоня.
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Prokuror Prokurorov
Во всем виноват Роналду, портит атмосферу и разрушает химию внутри команды уже второй год.
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Serkan_Ballboy
«Именно команда виновата, что я отпустил Де Хеа и купил Онану 🦍, я тут не причем» добавил Тен Хаг
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Диванный критик
Ответ Fona
Выскажу непопулярное мнение, но 1 гол вообще не Онаны. Только если он неправильно выстроил стенку, иначе ты не можешь ожидать, что ее так низом прошьют. 2 и 3 чисто вратарские
Её не низом прошили, а просто мимо неё мяч прошел.
Там мяч летел по позиции вратаря. Просто Онана кнопки перепутал на джойстике и убежал куда-то
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Dimon.net
блин он еще тренер...
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Гекдениз Кардениз
Ответ Утя Ваткин
В трёх матчах вели в счёте и потеряли очки. Дело в характере и отношении. «Нынешние мальчики из «МЮ» не понимают, в какой команде они играют» ©
представляю что с ним бы сделал условный Рой Кин , тащил бы как боженька потом
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ЗлойМайор
Ответ ЗлойМайор
Это все не важно! Главное , что бы ногами играл хорошо!!!! Кстати выбивал он ногами вчера нормально, сразу до защитников Галатасарая добивал. Слить по факту легенду команды, что бы получать такое. И типа играть ногами с вратарем. Ничего против Онана не имею, интересный вратарь. Но предпочесть его Де Хеа - не простительная ошибка.
к слову, за первую половину сезона, Онана сделал больше результативных ошибок, меньше спасений , чем Де Хеа. И в принципе сильно не изменил игру с контролем мяча и выходом из под прессинга через контроль , чем было раньше.
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Wiley Fox
"Виноваты все, кроме меня"

Хаг просто отнял звание лысого шарлатана у пера и не думает возвращать
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Алексѣй Пестовъ
Из-за косяков Онаны МЮ в этом ЛЧ потеряли 3 очка (ошибка с Баварией и 2 ошибки вчера). В будущем может он и будет тащером в МЮ (воротчик-то хороший), но пока это тихий ужас.
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AnMe
А Может дело в тренере? Или такой вариант вообще не рассматривается
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VG15
Онана, Магуайер, Антони...конечно с такими звездами и будут такие результаты, как у МЮ сейчас. А в придачу с лысым из голландии Мю обречен.
Поставь сейчас в ворота МЮ Лантратова команда была бы уже в зоне плей офф ЛЧ
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Garre Garre
Но прыгает он на камеру красиво
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Кирилл Конопельченко
Так значит дело в команде а не в одном Роналду?
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Владислав Горшенин
Ответ Will Turner
утютю какая ты злая😡😡
Зато ты очень добрый и активно расписывал мне , что Хагу не всех дали . Вопрос : какого ещё мальчик из Голландии ему надо подписать , чтобы все увидели великий футбол Хага?
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feral t.
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Alex1104
"Дело не в конкретных игроках" - видимо, дело в тренере, который собирал этот состав "под себя", готовил его к сезону, ко всем играм. Причем после двух фэйлов с тремя забитыми в ЛЧ, упустить ещё один матч... И только один из них - с Баварией. А два, заметьте, с Копенгагеном и Галатасараем.... Ещё раз: Копенгаген и Галатасарай...
С Баварией, где была упущена победа? Бавария всё время контролировала игру, и ввела в счёте
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Алексѣй Пестовъ
Из-за косяков Онаны МЮ в этом ЛЧ потеряли 3 очка (ошибка с Баварией и 2 ошибки вчера). В будущем может он и будет тащером в МЮ (воротчик-то хороший), но пока это тихий ужас.
Онана еще в первом матче с турками красную Каземиро и пенальти привёз
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S100 Winner
Ответ Vikeif
А вы заметили, что ЭТХ готов с легкостью критиковать любого, кроме тех кто был под его крылом в Аяксе?)
Агенты этих игроков наверняка в курсе распилов Хага при трансферах своих корешей из Аякса по блату. Вот всячески и покрывает их клиентов, чтоб вдруг про его махинации не разболтали )
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ISEEDEADPEOPLE
ну дааа, ну дааа
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Oleg Olegov
Комментарий удален модератором
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Эльмурад Атаханов
👎🏻
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ArdaTuran
Ответ VG15
Онана, Магуайер, Антони...конечно с такими звездами и будут такие результаты, как у МЮ сейчас. А в придачу с лысым из голландии Мю обречен. Поставь сейчас в ворота МЮ Лантратова команда была бы уже в зоне плей офф ЛЧ
Или даже Акинфеева с его вечным рекордом в ЛЧ
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Ser77
Онана, конечно, пассионарий. Но там и без него Галатасарай мог забивать. Вопрос к игре - ее особо нет в центре и в защите.
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Vikeif
На какую позицию не посмотришь в МЮ, везде кадровые ошибки. Стоило сливать Де Хеа? Он и зп был готов снизить. Очередная гениальная сделка Интера.
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Tigo_Volchara93
Только на спортсе вышла статья что Онана в порядке, как тут же он начудил
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Алексей Толстюк
Я думаю у Онаны есть серьезный компромат на Тен Хага. Отпустит 2х толковых вратарей и взять это..
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Alex1104
"Дело не в конкретных игроках" - видимо, дело в тренере, который собирал этот состав "под себя", готовил его к сезону, ко всем играм. Причем после двух фэйлов с тремя забитыми в ЛЧ, упустить ещё один матч... И только один из них - с Баварией. А два, заметьте, с Копенгагеном и Галатасараем.... Ещё раз: Копенгаген и Галатасарай...
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Сан Икер
Не изменяет себе лысый - очередной перл. Люблю его ...
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Заяцволк
Бгг, дело как раз в разнице, в футбол играют именно для того, чтобы разницу сделать, и именно она кого-то выводит в плей-офф, а кого-то нет )) Онана - ошибки - разница - невыход в плей-офф, простейшая цепочка )
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Динар
Понятно что нужно поддерживать Онану и ждать, было б это в условном Брайтоне да даже Тоттенхэме, но в мю слишком большое давление и вероятность того что человек это выдержит гораздо меньше. Хотя есть пример Магуайра, но о нем ещё наверное рановато судить.
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Forza
Вот опять на лицо проблемы Тен Хаага с эмоциональным интеллектом. Беда не с тем ЧТО ОН ГОВОРИТ, а с кем как он говорит. Кто не понял( а это правда не очевидно) вот этим пассажем он хотел поддержать Онану. Но, видимо, из-за проблем с пониманием эмоциональной окраской слов и выражений у него получилась история "Онана в порядке, а виновата команда".
В принципе, я не удивлен, что у него так много конфликтов с игроками в МЮ.
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Джорджио Че
Слушать это уже тошно. Кто-нибудь в пиар отделе или пресс-атташе скажет ему об этом? Нельзя твердить "белое это черное" постоянно.
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Roo91
Онана не вратарь. Это полевой игрок уровня 2-3лиги, которого какой-то идиот случайно поставил в ворота, а он словил кураж.
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Любезный Коссутий
ставь Байындыра, Эрик, не тупи. Онану отправь на КАН, на пару месяцев ранее, пусть бошку проветрит
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