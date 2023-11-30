Тен Хаг об ошибках Онана с «Галатасараем»: «Дело не в конкретных игроках. Ошибки могут сделать разницу, но дело всегда только в команде»
Эрик тен Хаг не стал винить Андре Онана после 3:3 в матче с «Галатасараем».
Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вел сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.
«Онана в порядке. Как я уже говорил, дело не в конкретных игроках. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут сделать разницу, и за них нужно брать на себя ответственность, но дело всегда только в команде.
Эта команда хороша. Все игроки в составе хороши и заслуживают лучшего, то есть играть за «Манчестер Юнайтед». Потому что они превосходные игроки. И это относится ко всему составу», – сказал тен Хаг.
Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1
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Анчелотти,Зидан,Моуриньо со всеми были хорошие отношения,Фергюсон вообще его до сих пор любит как собственного сына.
а ещё у Тен Хага конфликт с Вараном который вообще тихоня.
Там мяч летел по позиции вратаря. Просто Онана кнопки перепутал на джойстике и убежал куда-то
Хаг просто отнял звание лысого шарлатана у пера и не думает возвращать
Поставь сейчас в ворота МЮ Лантратова команда была бы уже в зоне плей офф ЛЧ
В принципе, я не удивлен, что у него так много конфликтов с игроками в МЮ.