Эрик тен Хаг не стал винить Андре Онана после 3:3 в матче с «Галатасараем».

Во вчерашнем матче «Манчестер Юнайтед» вел сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.

«Онана в порядке. Как я уже говорил, дело не в конкретных игроках. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут сделать разницу, и за них нужно брать на себя ответственность, но дело всегда только в команде.

Эта команда хороша. Все игроки в составе хороши и заслуживают лучшего, то есть играть за « ». Потому что они превосходные игроки. И это относится ко всему составу», – сказал тен Хаг.

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

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