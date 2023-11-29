«Онана подвел «МЮ». Он должен лучше занимать позицию». Уорнок об ошибках вратаря в игре с «Галатасараем»

Стивен Уорнок раскритиковал Андре Онана за неуверенную игру против «Галатасарая».

« » сыграл вничью с « » (3:3), ведя со счетом 2:0 по ходу матча.

Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях. Третий гол «Галатасарая» был забит ударом в ближний угол.

«Не думаю, что Онана должен пропускать в ближний угол. Он должен лучше занимать позицию.

Сегодня он подвел свою команду, и мне неприятно говорить об этом. В матчах такого масштаба нужно играть лучше», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

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