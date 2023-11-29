«Онана подвел «МЮ». Он должен лучше занимать позицию». Уорнок об ошибках вратаря в игре с «Галатасараем»

Теги Манчестер Юнайтед Стивен Уорнок премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Стивен Уорнок раскритиковал Андре Онана за неуверенную игру против «Галатасарая».

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3), ведя со счетом 2:0 по ходу матча.

Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях. Третий гол «Галатасарая» был забит ударом в ближний угол.

«Не думаю, что Онана должен пропускать в ближний угол. Он должен лучше занимать позицию.

Сегодня он подвел свою команду, и мне неприятно говорить об этом. В матчах такого масштаба нужно играть лучше», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

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20 комментариев
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sintenced
Говорят, он скоро прыгнет за первым ударом со штрафного
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Maks_tm
Ответ corazón blanco
Онана конечно разочаровал, казалось бы только вроде начал показывать ту игру, которую от него все ждут и так опростоволосился.
Пусть дальше играет Байындыр, хуже не будет
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Алекс Мелкумян
Ответ CyberUnited
В каждом матче мю этого лч кто-то подвел. Пропустили 14 голов и половина с привозов
Эту цифру даже читать страшно. 14! Да столько специально тяжело пропустить, причем забивают столько же, а место последнее. Ппц, какая то жижа уже. И в чемпионате прошлом разница мячей похожая была, но Де Хеа закончил сезон с ЗОЛОТОЙ ПЕРЧАТКОЙ. Короче Тен Хагу что то делать надо с обороной, далеко он так не уедет, очень может быть что Ньюкасл в субботу проедется по уставшему МЮ и кресло под Эриком зашатается
+8
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CyberUnited
В каждом матче мю этого лч кто-то подвел. Пропустили 14 голов и половина с привозов
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Real_v_dushe
Он не умеет её занимать, его этому тупо не научили, это очевидно же
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Пикачу82
Ответ Real_v_dushe
Он не умеет её занимать, его этому тупо не научили, это очевидно же
И взрослого мужика уже этому не научить, это закладывается в южном возрасте.
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faridabuimam
Ответ CyberUnited
В каждом матче мю этого лч кто-то подвел. Пропустили 14 голов и половина с привозов
Ну за то через один комментарий на спортсе - «уберите тен хага» . Ведут в матче в 2 мяча - при этом в стартовом составе выходит сырой шоу , хейлунд после травм ,амрабат - от безысходности , а на усиление выходит марсиаль
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Хызыр
Весь вечер ждал мнение Уорнока, ну теперь можно идти спать
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Streetbor
есть вратарь гоняла, а есть вратарь привозила. Онана эталон!
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corazón blanco
Онана конечно разочаровал, казалось бы только вроде начал показывать ту игру, которую от него все ждут и так опростоволосился.
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U
В позиции с краю на скамейке он МЮ поможет больше всего.
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Real_v_dushe
Ответ Пикачу82
И взрослого мужика уже этому не научить, это закладывается в южном возрасте.
Да, именно, я, например, в давней уже игре МЮ с Пэласом описал в моменте с пропущенным голом все его ошибочные действия по выбору позиции и почему они вообще не дали ему никаких шансов спасти МЮ. И для меня было очевидно, что это не заложено в детстве, потому что сам я занимался футболом в детстве и юности и был вратарём.
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Мертвый Дьявол
Ответ CyberUnited
В каждом матче мю этого лч кто-то подвел. Пропустили 14 голов и половина с привозов
Ну так МЮ это английский спартак
Поэтому надо пропустить 4 от Баварии и поддержать московских братишек
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oberkorn
В мю было два супер вратаря с 1990ых, на которых можно было железно понадеятся, это шмейхель и ван дер сар. Потом были такие персонажи как ван дер гоув, таиби, ховард. Де хеа погубила сумма контракта. А вот нынешний воротчика, это копия клоуна бартез. Тяжело нынче найти вратаря.
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Андрей Andrey
руки не из того места растут...что взять с ононы😂😂
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А.В. Бубнов
подвёл... наверное руки уставшие были. перенадропряг
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Maks_tm
Онана вообще не должен играть. Не понимаю, зачем его хвалят
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Его Величество Златан
помоему он должен на банку уже присесть и там выбрать правильную позицию
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Александр Белов
Онана черная дыра
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