«Продажа Онана за 50 млн и покупка Зоммера за 8 – величайшая сделка в истории «Интера». Шнякин об ошибках голкипера «МЮ»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Ян Зоммер соцсети Андре Онана Дмитрий Шнякин ахахаха Футбол

Дмитрий Шнякин иронично прокомментировал ошибки Андре Онана в матче ЛЧ.

«Манчестер Юнайтед» дважды пропустил со стандартных положений от «Галатасарая» после ошибок Онана. Голкипер не смог должным образом отреагировать на удары Хакима Зиеша. На 71-й минуте хавбек турецкой команды Керем Актюркоглу сравнял счет, отправив мяч с угла в ближнюю девятку.

«Все-таки продажа Онана за 50 [миллионов евро] и покупка Зоммера за 8 – величайшая двойная сделка в истории «Интера»!» – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» этим летом за 52,5+5 млн евро. На замену камерунцу «нерадзурри» подписали Яна Зоммера из «Баварии» – сообщалось, что сумма сделки составила 6 млн евро.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча (3:3).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

80 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthur Jacob
Лол, Онана как бы был игроком Аякса, а это +100 ко всем показателям ))
+78
-7
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
Ответ Nicolas Erfe
Все просто, Зоммер и Муслера - это старая школа. Если команды не вернутся к НОРМАЛЬНЫМ ВРАТАРЯМ, такая клоунада станет повсеместной.
у "команд" все нормально. Это у МЮ в воротах мешок картошки.
+66
-2
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Эдвин, прости, они всё прое…
+65
-5
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xbfy7wncvc
С этим не поспоришь, и в правду, величайшая. У соседей Юве тоже есть величайшая сделка за всю их историю. Угадайте с каким клубом связано?
+50
-5
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex
Нойер ввел моду на вратарей, которые играют ногами. Но немец на ленточке бог. Остальным его подражателям сначала надо научиться мячи отбивать, потом уже финтить и пасы раздавать
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый Дьявол
Ответ xbfy7wncvc
С этим не поспоришь, и в правду, величайшая. У соседей Юве тоже есть величайшая сделка за всю их историю. Угадайте с каким клубом связано?
У Аякса такая сделка тоже есть. И опять с этим же клубом)
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Нечаев
Ответ U
оножежногамииграетчерезнегоможноначинатьатакивынепонимаете
Ага, начинать атаки через Онана легко - с центра поля-то.
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nicolas Erfe
Все просто, Зоммер и Муслера - это старая школа. Если команды не вернутся к НОРМАЛЬНЫМ ВРАТАРЯМ, такая клоунада станет повсеместной.
+38
-13
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proper Chels
Так в Интере он нормально играл.
Он просто как и любой игрок МЮ, когда увидел зарплату - перестал играть, жизнь удалась.
Ведь как известно это клуб с самыми раздутыми зарплатами в истории спорта.
Посмотрите на зарплату Рэшфорда, а потом на Рэшфорда и все станет ясно.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xbfy7wncvc
Ответ Мертвый Дьявол
У Аякса такая сделка тоже есть. И опять с этим же клубом)
Если на то пошло, то еще есть Лестер и их морозильник
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan.norik
Величайшая сделка это все еще обмен Ибры на Это’о с доплатой 20 миллионов
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azamat Kaz
Ответ xbfy7wncvc
Если на то пошло, то еще есть Лестер и их морозильник
На Магу не гоните, он после такого давления справился, сегодня защита в принципе нормально сыграла, если бы не Бруно и Чёрная мамба
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Proper Chels
Так в Интере он нормально играл. Он просто как и любой игрок МЮ, когда увидел зарплату - перестал играть, жизнь удалась. Ведь как известно это клуб с самыми раздутыми зарплатами в истории спорта. Посмотрите на зарплату Рэшфорда, а потом на Рэшфорда и все станет ясно.
Он не играл в Интере нормально, не понятно откуда это все взяли
Просто там были Шкриньяры и Бастони, а тут у него гарри холодильник, защита Интера и МЮ это разные уровни, но онана как был середняком так и есть
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
оножежногамииграетчерезнегоможноначинатьатакивынепонимаете
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тв глядач
Ответ kaka10
МЮ зимой купит Зоммера за 50 млн шах и мат
А Интер Онана за 6 миллионов.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sean
Играет ногами зато хорошо , пасы соперникам какие раздаёт
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый Дьявол
Комиссионные 7Хагу и его сыну за покупку Онаны и кидалово Давида самые большие комиссионные в истории МЮ
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Вообще список крутых игроков, которые перешли в МЮ и поникли, просто невероятный. Те же Санчес с Ди Марией, Генрих, Онана в Интере играл очень достойно, Маунт и прочие-прочие либо за кучу денег и с большой зарплатой, либо просто с большой зарплатой. А ведь Роналду говорил, что в МЮ ничего не изменилось за 10 с лишним лет с момента его ухода. Что-то понимает в футболе, походу)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
giant
Ответ тв глядач
А Интер Онана за 6 миллионов.
Чтобы летом опять продать его МЮ за 50+ млн. С - схема.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вкус крабовых чипсов
Ответ Alex
Нойер ввел моду на вратарей, которые играют ногами. Но немец на ленточке бог. Остальным его подражателям сначала надо научиться мячи отбивать, потом уже финтить и пасы раздавать
Очень четко расписал. Вратарь должен быть вратарем а не фокусником
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
МЮ зимой купит Зоммера за 50 млн
шах и мат
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И здесь и там
Ответ Nicolas Erfe
Все просто, Зоммер и Муслера - это старая школа. Если команды не вернутся к НОРМАЛЬНЫМ ВРАТАРЯМ, такая клоунада станет повсеместной.
Зоммер - это никакая не старая школа, он играет ногами не хуже Онаны
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
subfear
Ответ xbfy7wncvc
С этим не поспоришь, и в правду, величайшая. У соседей Юве тоже есть величайшая сделка за всю их историю. Угадайте с каким клубом связано?
Монако: подержите мое пиво
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zhan808s@icloud.com
Ответ ivan.norik
Величайшая сделка это все еще обмен Ибры на Это’о с доплатой 20 миллионов
Только доплата не 20, а 49.8.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pamir88
Ответ граф Якунин
А разве не размен Пирло на Гули + 5 млн? Или Зеедорф на Франческо Коко? У Интера много величайших сделок
Ибра - ЭтоО тоже можно вспомнить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zamzam
Все понимаю Онана где то в яме, но в общем сильный голкипер и что с ним стало непонятно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evergreen
А я еще в предсезонку писал, что успеем насладиться ляпами Онаны в МЮ за сезон и кто-то там минусы лепил вовсю
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
пора возвращать Де Хею!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Любая продажа игрока в МЮ — величайшая сделка для продавца.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ефимов
Ответ Arthur Jacob
Лол, Онана как бы был игроком Аякса, а это +100 ко всем показателям ))
Перейдя в Интер это должно было обнулиться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abu Ibrahim
Ответ ivan.norik
Величайшая сделка это все еще обмен Ибры на Это’о с доплатой 20 миллионов
Искал этот комментарий
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
я ж говорил проклятое место. А ты "руки из жопы, руки из жопы..."
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Ответ ivan.norik
Величайшая сделка это все еще обмен Ибры на Это’о с доплатой 20 миллионов
Да) это вне конкуренции
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
semyonsemyonych
Ответ Nicolas Erfe
Все просто, Зоммер и Муслера - это старая школа. Если команды не вернутся к НОРМАЛЬНЫМ ВРАТАРЯМ, такая клоунада станет повсеместной.
То, что Онана хорошо играет ногами и при этом плохо руками не говорит о том, что все вратари хорошо играющие ногами такие же
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Платини Уася Минералович продажная
Ответ alexmixer9
Он не играл в Интере нормально, не понятно откуда это все взяли Просто там были Шкриньяры и Бастони, а тут у него гарри холодильник, защита Интера и МЮ это разные уровни, но онана как был середняком так и есть
не играл нормально, поэтому у него больше всего сэйвов и сухих матчей прошлой ЛЧ? Что за чушь ты несешь, матчи Интера хотя бы смотрел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
John Gotti
Ответ alexmixer9
Он не играл в Интере нормально, не понятно откуда это все взяли Просто там были Шкриньяры и Бастони, а тут у него гарри холодильник, защита Интера и МЮ это разные уровни, но онана как был середняком так и есть
Шкриньяр вторую часть сезона был в лазарете, а потом присел в глубокий запас. О чем ты? В плане вратарской техники он конечно не айс, но и спасал регулярно, да и вообще, хороший сезон провел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
John Gotti
Ответ граф Якунин
А разве не размен Пирло на Гули + 5 млн? Или Зеедорф на Франческо Коко? У Интера много величайших сделок
Справедливости ради, Коко был неплохим защитником, но травма внесла коррективы. Пирло, он и в Милане долго себя искал. В его карьере огромную роль сыграл Анчелотти, который слепил из Пирло шедевр. Я помню,как Анчи искал ему место на поле, и Пирло, порой играл на позиции флангового защитника
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JhonnyPehrynberg
Онана до сих пор играет в Аяксе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джиза
Шнякин комментирование прошел полностью, взялся за экспертные оценки?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
coolclou
Ответ Nicolas Erfe
Все просто, Зоммер и Муслера - это старая школа. Если команды не вернутся к НОРМАЛЬНЫМ ВРАТАРЯМ, такая клоунада станет повсеместной.
как тебе игра Муслеры сегодня?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Altay Daumov
А как же обмен Ибрагимовича на Этоо и кучу бабок?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nicolas Erfe
Ответ И здесь и там
нет, это сложно, если с детства не учить. Многие хорошие вратари за 30 не могут перестроиться. Здесь же не только техника, но и психология(если тебя всё детство учили не рисковать, и выбивать, тяжело перестроиться). Но вот как раз Зоммер смог перестроиться и играть ногами на топовом уровне
но многие, все же смогли. а вот сколько появилось вратарей, которые хорошо играют ногами, но в руках просто дыра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И здесь и там
Ответ Nicolas Erfe
я уже писал, что научить играть ногами можно любого вратаря, а вот научить хорошо играть руками гораздо сложнее.
нет, это сложно, если с детства не учить. Многие хорошие вратари за 30 не могут перестроиться. Здесь же не только техника, но и психология(если тебя всё детство учили не рисковать, и выбивать, тяжело перестроиться). Но вот как раз Зоммер смог перестроиться и играть ногами на топовом уровне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
граф Якунин
Ответ John Gotti
Справедливости ради, Коко был неплохим защитником, но травма внесла коррективы. Пирло, он и в Милане долго себя искал. В его карьере огромную роль сыграл Анчелотти, который слепил из Пирло шедевр. Я помню,как Анчи искал ему место на поле, и Пирло, порой играл на позиции флангового защитника
Маццоне подсказал Анчелотти место Пирло. Коко может и неплохой защитник, но явно не уровень Зеедорфа
И я все это к тому, что назвать размен Зоммер на Онану величайшим, может только школьник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nicolas Erfe
Ответ И здесь и там
Зоммер - это никакая не старая школа, он играет ногами не хуже Онаны
я уже писал, что научить играть ногами можно любого вратаря, а вот научить хорошо играть руками гораздо сложнее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Играли с Муслерой на одном уровне. Но Муслера столько не стоит и не получает. Это точно не топ. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Еще и бесплатно этого чудика подписали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
граф Якунин
Ответ Pamir88
Ибра - ЭтоО тоже можно вспомнить
Скорее странная. Да, Интер добавил в командности и выиграл лигу чемпионов, но это был пожалуй последний сезон камерунца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
John Gotti
Ответ ivan.norik
Величайшая сделка это все еще обмен Ибры на Это’о с доплатой 20 миллионов
Доплата составляла более 45 миллионов🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mp3yourhead
Ответ Evergreen
А я еще в предсезонку писал, что успеем насладиться ляпами Онаны в МЮ за сезон и кто-то там минусы лепил вовсю
Ну кто-кто, хейтеры Де Хеа.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий