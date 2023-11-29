«Продажа Онана за 50 млн и покупка Зоммера за 8 – величайшая сделка в истории «Интера». Шнякин об ошибках голкипера «МЮ»
Дмитрий Шнякин иронично прокомментировал ошибки Андре Онана в матче ЛЧ.
«Манчестер Юнайтед» дважды пропустил со стандартных положений от «Галатасарая» после ошибок Онана. Голкипер не смог должным образом отреагировать на удары Хакима Зиеша. На 71-й минуте хавбек турецкой команды Керем Актюркоглу сравнял счет, отправив мяч с угла в ближнюю девятку.
«Все-таки продажа Онана за 50 [миллионов евро] и покупка Зоммера за 8 – величайшая двойная сделка в истории «Интера»!» – написал комментатор в своем телеграм-канале.
Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» этим летом за 52,5+5 млн евро. На замену камерунцу «нерадзурри» подписали Яна Зоммера из «Баварии» – сообщалось, что сумма сделки составила 6 млн евро.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча (3:3).
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Он просто как и любой игрок МЮ, когда увидел зарплату - перестал играть, жизнь удалась.
Ведь как известно это клуб с самыми раздутыми зарплатами в истории спорта.
Посмотрите на зарплату Рэшфорда, а потом на Рэшфорда и все станет ясно.
Просто там были Шкриньяры и Бастони, а тут у него гарри холодильник, защита Интера и МЮ это разные уровни, но онана как был середняком так и есть
шах и мат
И я все это к тому, что назвать размен Зоммер на Онану величайшим, может только школьник