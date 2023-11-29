«Продажа Онана за 50 млн и покупка Зоммера за 8 – величайшая сделка в истории «Интера». Шнякин об ошибках голкипера «МЮ»

Дмитрий Шнякин иронично прокомментировал ошибки Андре Онана в матче ЛЧ.

«Манчестер Юнайтед» дважды пропустил со стандартных положений от « » после ошибок Онана. Голкипер не смог должным образом отреагировать на удары Хакима Зиеша. На 71-й минуте хавбек турецкой команды Керем Актюркоглу сравнял счет, отправив мяч с угла в ближнюю девятку.

«Все-таки продажа Онана за 50 [миллионов евро] и покупка Зоммера за 8 – величайшая двойная сделка в истории « »!» – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Онана перешел в « » из «Интера» этим летом за 52,5+5 млн евро. На замену камерунцу «нерадзурри» подписали из «Баварии» – сообщалось, что сумма сделки составила 6 млн евро.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча (3:3).

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