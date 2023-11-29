Зиеш сделал дубль и ассист в матче с «МЮ» в ЛЧ. «Галатасарай» арендовал хавбека у «Челси» и может бесплатно подписать его в 2024-м
Хаким Зиеш совершил 3 результативных действия в матче с «Манчестер Юнайтед».
«Галатасарай» принимает английскую команду в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3, второй тайм).
Полузащитник турецкого клуба в этом матче отличился двумя забитыми голами со штрафных ударов и результативной передачей на Керема Актюркоглу.
Зиеш выступает за «Галатасарай» с августа этого года – он перешел на правах аренды из «Челси». У турецкого клуба есть право бесплатно подписать игрока в 2024 году.
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