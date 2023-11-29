Зиеш сделал дубль и ассист в матче с «МЮ» в ЛЧ. «Галатасарай» арендовал хавбека у «Челси» и может бесплатно подписать его в 2024-м

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Хаким Зиеш Футбол

Хаким Зиеш совершил 3 результативных действия в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Галатасарай» принимает английскую команду в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3, второй тайм). 

Полузащитник турецкого клуба в этом матче отличился двумя забитыми голами со штрафных ударов и результативной передачей на Керема Актюркоглу.

Зиеш выступает за «Галатасарай» с августа этого года – он перешел на правах аренды из «Челси». У турецкого клуба есть право бесплатно подписать игрока в 2024 году. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
therealgreenman
Онана сделал дубль
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Матч какой-то дикий, если б не знал команды, думал бы, что первенство какой-то школы
Вообще 0 уровня, это был полный хаос
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Ответ therealgreenman
Онана сделал дубль
Думаю, даже наиграл на хет-трик :)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
укротитель троллей
Ответ onegin2007
Зиеш хорошо смотрелся сегодня.
лучше только Онана
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсен Талант-Уулу
МЮ: давайте скажем туркам что Онана - топ-вратарь, а Зиешу не скажем
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Онанавернулась!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ascar Shatmanov
Ответ GuruFutbola
🥚
Чайный, ты единственный кто минус поставил мне🤡🤣🤡🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Ответ King_X
Матч какой-то дикий, если б не знал команды, думал бы, что первенство какой-то школы Вообще 0 уровня, это был полный хаос
Матч огонь, вратари дырки, Галатасарай красавцы. Полевые игроки очень многие показали хороший уровень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
В одиночку вытащил матч).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleksejsencov7@gmail.com
Сарай молорики, Хаким ТОП, МЮ как всегда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
граф Якунин
Мю это конечно мощнейшие клоуны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Зиеш хорошо смотрелся сегодня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Будем честны, заслуги Зиеша в голах немного, пробил оба раза так себе, их сотворил Онана.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Гудков
MU всегда так играет? Они же раз 5 выходили в хорошей позиции на ворота, но не разыгрывали, а пуляли мимо ворот. Это установка какая-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Наконец нашел свою команду,очень умный,элегантный игрок,в Милан бы его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий