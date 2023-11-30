Андре Онана совершил 7 результативных ошибок в Лиге чемпионов с сезона-2018/19.

Сегодня « » сыграл вничью с « » в 5-м туре группового этапа ЛЧ – 3:3. Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях. Третий гол турецкой команды был забит ударом в ближний угол.

С сезона-2018/19 Онана провел в 44 матча и допустил 7 ошибок, которые привели к голам в ворота его команд. Это худший показатель среди вратарей – никто другой не совершал больше трех результативных ошибок за этот период.

3 ошибки допустили (за 41 матч) и (за 12 игр).

Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку

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