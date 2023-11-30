У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 – это худший показатель среди вратарей

Теги Мануэль Нойер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА рекорды Херонимо Рульи Андре Онана Футбол

Андре Онана совершил 7 результативных ошибок в Лиге чемпионов с сезона-2018/19.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» в 5-м туре группового этапа ЛЧ – 3:3. Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях. Третий гол турецкой команды был забит ударом в ближний угол.

С сезона-2018/19 Онана провел в Лиге чемпионов 44 матча и допустил 7 ошибок, которые привели к голам в ворота его команд. Это худший показатель среди вратарей – никто другой не совершал больше трех результативных ошибок за этот период.

3 ошибки допустили Мануэль Нойер (за 41 матч) и Херонимо Рульи (за 12 игр). 

Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку

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57 комментариев
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pit4er
Только этому монстру по силам побить рекорд Акинфеева
+151
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+138
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Pasta
Ответ pit4er
Только этому монстру по силам побить рекорд Акинфеева
Но Акинфеев постоянно пропускал, потому что ЦСКА слабая команда по меркам ЛЧ или сам Игорь постоянно привозил? Не каждый пропущенный гол, это ошибка вратаря.
МЮ все же посильнее ЦСКА, а Онана явно привозит голы на ровном месте. Посади лучшего вратаря мира в Антверпен, он все равно будет пропускать голы, потому что Антверпен в принципе пропускает голы, такая уж команда слабая по меркам ЛЧ.
+86
-7
+79
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Фарид Харисов
Наверное рекорд не только за эти 5 лет, а за всю историю розыгрыша :)

Может быть у Буффона, Касильяса , Нойера наберётся столько же. Если все матчи этих троих в ЛЧ сложить.
+37
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+35
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Real_v_dushe
55 миллионов было мало за такой талант, надо было МЮ ещё 30 накинуть))
+36
-4
+32
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onsigne
Как так, всю неделю же в телеграмах постили продвинутую статистику, как прекрасен Онана на ленточке и как он оверперформит в АПЛ. А чувак уже который раз пропускает то что в него летит.
+29
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+28
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Фарид Харисов
Ответ Real_v_dushe
55 миллионов было мало за такой талант, надо было МЮ ещё 30 накинуть))
— Мы не будем платить ещё больше за Онану.

— Ну ладно, продадим за 55. Но с условием, что за каждую его результативную ошибку вы платите миллион на наш счёт.

Глейзер усмехнулся, понимая, что берет лучшего голкипера мира и заплатит максимум 1 раз

Интер усмехнулся сильнее, ведь знал несколько больше о навыках Онаны
+20
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+16
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Roo91
Мы конечно много плохих вратарей видали (Кариус, Бартез, Черчесов), но Онана - это просто посмешище, как такое может играть в МЮ
+12
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+12
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ML26
Ща придет блуждающий странник и напишет, что тут никто ничего в футболе не понимает, а Онана топ. ДДХ вон вообще без клуба сидит, вообще-то!!!
+12
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+11
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Tutti Pazzi per Materazzi
И это сразу после сезона, в котором Онана стал главным по сухарям в розыгрыше ЛЧ)
+9
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Сергей Кистанов
Ответ Real_v_dushe
55 миллионов было мало за такой талант, надо было МЮ ещё 30 накинуть))
Тогда бы Челси включились в гонку.
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Ришад Хайруллин
Ответ Dexter Morgan
Вообще не жалко. После всех отвратительных поступков Тен Хага и руководства МЮ карма настигает всех. Роналду и Де Хеа просто не умеют плохо играть. Потому их и нет в МЮ. Каземиро уже понял, что зря в МЮ перешёл. Пашет за всех. Как и Варан.
видели мы Раналду когда его выпускали уровень он тогда уже не тянул
+9
-3
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JhonnyPehrynberg
Но это же по мнение спортс лучший вратарь АПЛ, или как?
+6
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Dexter Morgan
Вообще не жалко. После всех отвратительных поступков Тен Хага и руководства МЮ карма настигает всех. Роналду и Де Хеа просто не умеют плохо играть. Потому их и нет в МЮ. Каземиро уже понял, что зря в МЮ перешёл. Пашет за всех. Как и Варан.
+15
-11
+4
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Ебздрогыч
Рекордсмен с отрывом!
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Dexter Morgan
А вообще пусть Тен Хаг работает дальше. Раз фанаты и руководство МЮ его обожают. Ещё много всего интересного увидим.
+5
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Подкат Мальдини
Ответ Pasta
Но Акинфеев постоянно пропускал, потому что ЦСКА слабая команда по меркам ЛЧ или сам Игорь постоянно привозил? Не каждый пропущенный гол, это ошибка вратаря. МЮ все же посильнее ЦСКА, а Онана явно привозит голы на ровном месте. Посади лучшего вратаря мира в Антверпен, он все равно будет пропускать голы, потому что Антверпен в принципе пропускает голы, такая уж команда слабая по меркам ЛЧ.
Очень уважительно отношусь к Игорю, но все таки тот ЦСКА посильнее нынешнего мю будет
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Кузя Гитарист
Ответ Пикачу82
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Так возьми и замахнись , в чем проблема ?
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LaffyTaffy
Ответ Ирка Филькина
Манчестер Юнайтед вся команда позорище Почему винят одного человека
Ну нападение 3 гола забило.
Свою работу выполнили.
Но они не ожидали, что вратарь пустит 2 легких удара со штрафных и потом еще в ближний угол пропустит
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ArnoNeputevy
"МЮ" пропустил 14. Онана привёз 7. Тен Хаг: "Мы идём вперёд, Онана в порядке".
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Dexter Morgan
И ради него убрали Де Хеа. Позорище.
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раскаявшийся жиробас
Ответ Pasta
Но Акинфеев постоянно пропускал, потому что ЦСКА слабая команда по меркам ЛЧ или сам Игорь постоянно привозил? Не каждый пропущенный гол, это ошибка вратаря. МЮ все же посильнее ЦСКА, а Онана явно привозит голы на ровном месте. Посади лучшего вратаря мира в Антверпен, он все равно будет пропускать голы, потому что Антверпен в принципе пропускает голы, такая уж команда слабая по меркам ЛЧ.
Серия Игоря, конечно, забавляла в моменте, но оглядываясь назад, по сути это все следствием великой тактики Леонида - делаем искусственный оффсайд каждый раз + трусливо отбиваемся в каждом матче, как только сменили тренера, так сразу серия прервалась.
Совпадение? не думаю
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Любезный Коссутий
получается, что до сегодняшнего матча он был не самым плохим вратарем 😀
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Nickolay Lyskov
Ответ JhonnyPehrynberg
Но это же по мнение спортс лучший вратарь АПЛ, или как?
Так он рядом с Нойером. Внимательно читайте.
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Глеб Глебыч
Ответ Dexter Morgan
Вообще не жалко. После всех отвратительных поступков Тен Хага и руководства МЮ карма настигает всех. Роналду и Де Хеа просто не умеют плохо играть. Потому их и нет в МЮ. Каземиро уже понял, что зря в МЮ перешёл. Пашет за всех. Как и Варан.
Поэтому такой топарь как роналду оказался никому не нужным и теперь первый парень на деревне в песках. мю с роналду - 6ое место, мю до роналду - 2, мю после роналду - 3. де хеа тоже такой топ, что в хорошем ещё вратарском возрасте вообще остался без клуба.
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Ёшимин Бональдо
отрицательный рост
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wolkov
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
И это сразу после сезона, в котором Онана стал главным по сухарям в розыгрыше ЛЧ)
каттеначчо
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Irakli Kan
Ответ Любезный Коссутий
МЮ в ЛЧ забивает много. пропускает тоже немало ,правда 😀
ну если они 3 забьют и 5 пропустят толку от этого будет мало
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Irakli Kan
Ответ Любезный Коссутий
кому? туркам? обязательно забьет. со 2 места вый1дут они.
Копенгаген то может забить, но вот забьет ли мю в последнем туре?
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La victoria es nuèstrà
респект 😁
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Alexshev92
Зато какая игра ногами!
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Трент 66
Ответ Pasta
Но Акинфеев постоянно пропускал, потому что ЦСКА слабая команда по меркам ЛЧ или сам Игорь постоянно привозил? Не каждый пропущенный гол, это ошибка вратаря. МЮ все же посильнее ЦСКА, а Онана явно привозит голы на ровном месте. Посади лучшего вратаря мира в Антверпен, он все равно будет пропускать голы, потому что Антверпен в принципе пропускает голы, такая уж команда слабая по меркам ЛЧ.
этот мю точно не сильнее пикого цска.
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Igor Chuhmanov
Ответ pit4er
Только этому монстру по силам побить рекорд Акинфеева
Из результативных ошибок Игоря вспоминается гол от Вольфсбурга и гол от Ромы (Майкон забивал когда), больше и не припомнить, только куча спасений в каждой игре, при том, что расстреливали зачастую в упор
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Umarkuly Komekow
Ответ Pasta
Но Акинфеев постоянно пропускал, потому что ЦСКА слабая команда по меркам ЛЧ или сам Игорь постоянно привозил? Не каждый пропущенный гол, это ошибка вратаря. МЮ все же посильнее ЦСКА, а Онана явно привозит голы на ровном месте. Посади лучшего вратаря мира в Антверпен, он все равно будет пропускать голы, потому что Антверпен в принципе пропускает голы, такая уж команда слабая по меркам ЛЧ.
Забыли про Наваса времён Чм 2014?
В Ла Лиге был не в самой сильной команде, тогда вроде рекорд по сухарям поставил. А на чм так вовсе, сборную в плэйофф затащил.
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Алексей Иванов
зато Онана не боится идти на интервью после матчей)
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Barry
Хаг скажет: зато Онана играет ногами.
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eyshon
Ну например Кариус с ошибками дошел до финала ЛЧ, после чего пропал сразу же.
Онана даже из группы не вышел.
Но сколько же хейта немец тогда получил.
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iLySHQAAA
А где автор статьи про "топ-онану"? Что у него с лицом сейчас?
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бесдомный понь
7 и 43, сравнили ...
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