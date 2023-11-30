У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 – это худший показатель среди вратарей
Андре Онана совершил 7 результативных ошибок в Лиге чемпионов с сезона-2018/19.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» в 5-м туре группового этапа ЛЧ – 3:3. Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях. Третий гол турецкой команды был забит ударом в ближний угол.
С сезона-2018/19 Онана провел в Лиге чемпионов 44 матча и допустил 7 ошибок, которые привели к голам в ворота его команд. Это худший показатель среди вратарей – никто другой не совершал больше трех результативных ошибок за этот период.
3 ошибки допустили Мануэль Нойер (за 41 матч) и Херонимо Рульи (за 12 игр).
Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку
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МЮ все же посильнее ЦСКА, а Онана явно привозит голы на ровном месте. Посади лучшего вратаря мира в Антверпен, он все равно будет пропускать голы, потому что Антверпен в принципе пропускает голы, такая уж команда слабая по меркам ЛЧ.
Может быть у Буффона, Касильяса , Нойера наберётся столько же. Если все матчи этих троих в ЛЧ сложить.
— Ну ладно, продадим за 55. Но с условием, что за каждую его результативную ошибку вы платите миллион на наш счёт.
Глейзер усмехнулся, понимая, что берет лучшего голкипера мира и заплатит максимум 1 раз
Интер усмехнулся сильнее, ведь знал несколько больше о навыках Онаны
Свою работу выполнили.
Но они не ожидали, что вратарь пустит 2 легких удара со штрафных и потом еще в ближний угол пропустит
Совпадение? не думаю
В Ла Лиге был не в самой сильной команде, тогда вроде рекорд по сухарям поставил. А на чм так вовсе, сборную в плэйофф затащил.
Онана даже из группы не вышел.
Но сколько же хейта немец тогда получил.