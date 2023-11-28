«МЮ» не удовлетворен Онана и следит за Проведелем. «Лацио» запросит 35 млн евро за вратаря

Теги Лацио Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Иван Проведель Андре Онана деньги Футбол

Иван Проведель может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на Il Messaggero, манкунианцы считают, что Андре Онана неубедителен, а потому присматриваются к другим вратарям. За выступлениями голкипера «Лацио» они следят очень внимательно и в июне могут начать предметные переговоры о его трансфере.

Римляне, вероятно, потребуют за Проведеля около 35 млн евро.

Итальянец был признан лучшим вратарем Серии А в прошлом сезоне. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?!

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Онана – снова топ. Лучший в АПЛ по сухим матчам и тащит наравне с Алиссоном

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45 комментариев

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Тёма Тёма
Онана никогда не удовлетворит по-настоящему...
+143
-6
+137
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red hikkikomori
ну и бредятина 🤦
+42
-3
+39
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sLp
Да сколько можно рофлить,прекращайте.
Я еще от Мимо Вернера не отошел)
+27
0
+27
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Street Fighter
Когда у Тен Хага был неудачный период в МЮ, были постоянно новости о том, что руководство доверяет ему. Зато сейчас, когда команда встала на победные рельсы и выигрывает матч за матчем, сегодня появилась новость о том, что руководство недовольно 🤣🤦🏻‍♂️ и вот теперь появилась новость о том, что МЮ недоволен Онана, у которого сейчас несколько сухих матчей подряд… И ведь найдётся кто-то, кто по-любому будет верить в эту чепуху
+20
-3
+17
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Street Fighter
Ответ Тёма Тёма
Онана никогда не удовлетворит по-настоящему...
Классная шутка)
+14
-1
+13
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кэпко
Ответ Тёма Тёма
Онана никогда не удовлетворит по-настоящему...
Хороший Онана лучше среднестатистического кекса. Синк эбаут ит.
+11
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Блуждающий странник
Нелепые вбросы для фанбазы свободного агента Де Хеа.
Онана:
- лидер по проценту сейвов в АПЛ (78.8% наравне с Алиссоном);
- лидирует по количеству сухих матчей в лиге (5 наравне с Поупом и вратарем Пэлас);
- второе место по количеству сейвов (51, уступает только вратарю Шеффилда);
- +0.18 по PSxG-GA/90 (второе место наравне с Алиссоном, первое вратарь Лутона Камински).
- третье место по проценту сухих матчей.

И того единственный игрок, который находится в топ-3 каждого ключевого вратарского показателя, а по многим и лидирует. Что должен сделать сделать Онана чтоб хомячье от него отстало? МЮ на неделе играл с Эвертоном. Ожидаемые голы Эвертона 2.50, а реальные - 0. Спасибо Онане.

Кстати, у Проведеля PSxG-GA/90 -0.31. То есть для гола в ворота Лацио соперники создают 0.69 статистических ожиданий для забитого мяча, а в ворота МЮ 1.18. Отличный вброс, верим, замену круче не придумать
+15
-6
+9
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Andrew Kolevatykh
Ответ Today I feel Qatari
Только очень большие фанатики хага видят в Онана топа. Он довольно куражный вратарь с полным отсутствием вратарской школы (регулярные отбивания мяча перед собой), который в хороший день отобьет все что летит, а в плохой напускает бабочек. Подходящий ли это тип вратаря для топ-клуба? Конечно нет. Особенно за те 60 лямов, которые за него заплатили. Но хаг хотел именно этого вратаря и больше никакого другого, интересно почему?
Неужели так бомбит из-за того, что он выгнал Роналду?)
+12
-4
+8
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semyonsemyonych
Вчера же был материал на главной, что Онана снова топ)). Спортс как всегда
+7
0
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Люблю Марго Робби
Дешёвый вброс
+5
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Петр Иванов
Ответ Тёма Тёма
Онана никогда не удовлетворит по-настоящему...
😂
+4
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Максим Семин
Что за чушь
+4
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whereissuso
Проведель тот еще косячник
+6
-3
+3
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Блуждающий странник
Ответ Today I feel Qatari
А Де Хеа не лидировал по проценту сэйвов и сухих матчам? Вроде даже золотую перчатку в прошлом году получил. Я не фанат Де Хеа, но какой-то максимально хейтерский наброс от человека, который по собственному признанию даже матчи МЮ не смотрит
Ты задал вопрос, не получил ответ и уже пишешь "хейтерский наброс". Логика покинула чат? Ещё и приплёл просмотр матчей, как просмотр игр влияет на статистику? Самый гениальный (нет) аргумент в духе: "я видел Онана привез ты всё врешь!!". Визуальный просмотр это всегда искажение данных, люди субъективны. Особенно когда ты фанат МЮ и лет 10 наблюдал за Де Хеа. Визуально запоминаешь его красивые сейвы, а провалы запоминаешь меньше. По эффектности Де Хеа лучше без вопросов, а по эффективности нет.

Ответ на твой вопрос - нет, не лидировал Де Хеа по проценту сейвов. Он на 10 месте в АПЛ в прошлом году. По сухим играм и проценту сухих игр - да, но это не только его заслуга, а заслуга команды. С Онана другая ситуация, он по количеству сейвов второй в лиге, то есть по воротам МЮ бьют примерно как по воротам Лутона и Шеффилда, а Де Хеа был восьмой.

Если смотреть продвинутую статистику, то есть PSxG-GA/90, которая показывает реальный скилл вратарей на ленточке, то у Де Хеа за всю свою карьеру кроме одного сезона не было показателя выше чем у Онана в нынешнем сезоне АПЛ. Процент сейвов у Де Хеа за 14 лет сбора статистики был выше только в сезоне 17/18 как и PSxG-GA/90. Во всех остальных сезонах у Онана статистика в разы круче. И это только сравнивая их вратарские навыки. Опять же проблема кроется в твоём ответе: "ты не смотрел игры". Мне их не нужно смотреть, куда лучше о вратарских навыках говорит статистика.

И того для гола в ворота Де Хеа в прошлом сезоне соперник создавал 0.98 по xG.
Для гола в ворота Онана в нынешнем сезоне 1.18 по xG.
И по мнению публики Де Хеа спасал МЮ, а Онана МЮ топит.

И при тотальной доминации Онана во вратарских качествах (без учёта его игры ногами) я постоянно читаю комментарии и новости о том как плох камерунец и как хорош был Де Хеа. Я устал от этой глупости и буду каждый раз кидать факты, можете минусовать сколько влезет. Если сюда ещё добавить фактор игры ногами и несколько опций розыгрыша мяча, то между ними пропасть. И вся эта статистика в открытом доступе, это не мои выдумки. Даже АПЛ свою статистику ведёт
+5
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QWertY
Сегодня день уток что ли? Желтизна одна за другой
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mcowen
Ответ Forte Live
У МЮ какой-то бардак в селекционном отделе, ну и не только 😏
а может кто-то просто выдумывает новости?
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a2wai
Не, ну эти точно что-то курили, прежде чем такую глупость выдавать, все же знают, что если Онана не будет впечатлять, то уже взяли турка из Фенербахче))
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Блуждающий странник
Ответ Today I feel Qatari
Странно, когда я пишу, что по статистике хойлунд - дерево и посмешище ты всегда отвечал, что надо смотреть футбол глазами и хойлунд топ. А вот в случае с Онана это почему-то работает в обратную сторону и чтобы познать его крутость матчи можно даже вообще не смотреть, только статистические сводки. Это двойные стандарты или еще нет? Мне честно мало интересен Де Хеа (мой пойнт в его упоминании был, что МЮ обменял шило на мыло с доплатой в 60 лямов), поэтому все эти PSxG в сравнении с ним я даже читать не буду. Наверное там все правда. Но про это никто не вспомнит. А вот то, что у Онаны в этом сезоне уже 6 (шесть!) привозов скажу. В том числе тех, которые стоили МЮ очков в ЛЧ. И когда МЮ не выйдет из группы никто твое PSxG не вспомнит, а вот ляпы камерунца против Баварии и Галатасарая вспомнят, да еще как. МЮ купил дорогущего вратаря чтобы из-за его ляпов из группы в ЛЧ не выходить или зачем? Просто не понимаю как это все можно продолжать оправдывать. И не надо мне отвечать вотэбаутизмом про Де Хеа, давай лучше про нормальных (и более дешевых) вратарей, которые обычно тащят команды, а не сливают их
Наверное, потому что у вратарей основная задача это совершать сейвы и важные доп аспекты в современном футболе по розыгрышу мяча, далее выбор позиции и игра на линии. Везде Онана на высоте. По сейвам он лучший в лиге, а тут пишут комменты, что худший. Хочу услышать аргументацию в чём плох Онана, ещё не увидел.

МЮ избавился от бесполезного вратаря, который весьма ограничен и переоценен. Имеет средние показатели вратаря на ленточке и нулевые показатели по розыгрышу мяча и игре на выходах, а ещё ужасен на пенальти. Не знаю как можно объяснить чем хуже Де Хеа если кто-то не воспринимает цифры.

Привоз это типичный субъективный бред из комментариев. И под привоз любой ерунду засчитывают. Есть ошибки, которые привели к забитому мячу. Если ты про это, то у него в сумме во всех турнирах меньше чем 6.

Я никогда не говорил, что Хойлунд - топ. У Хойлунда высокий потенциал и голевое чутье, по потенциалу - топ, хотя опять же не помню когда я такое говорил. Смотреть нужно на дистанции, это игрок на вырост. Ты всерьез сравниваешь человека, которому 20 лет и который один сезон неполный сыграл на топ уровне и вратаря, который стал лучшим в ЛЧ в прошлом году? Это уже те самые двойные стандарты, на которые ты намекаешь. Смешно вообще, что невыход из ЛЧ ты вешаешь на Онану, который единственный кто оставил МЮ шанс на тот самый выход из группы)
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Today I feel Qatari
Ответ Блуждающий странник
Наверное, потому что у вратарей основная задача это совершать сейвы и важные доп аспекты в современном футболе по розыгрышу мяча, далее выбор позиции и игра на линии. Везде Онана на высоте. По сейвам он лучший в лиге, а тут пишут комменты, что худший. Хочу услышать аргументацию в чём плох Онана, ещё не увидел. МЮ избавился от бесполезного вратаря, который весьма ограничен и переоценен. Имеет средние показатели вратаря на ленточке и нулевые показатели по розыгрышу мяча и игре на выходах, а ещё ужасен на пенальти. Не знаю как можно объяснить чем хуже Де Хеа если кто-то не воспринимает цифры. Привоз это типичный субъективный бред из комментариев. И под привоз любой ерунду засчитывают. Есть ошибки, которые привели к забитому мячу. Если ты про это, то у него в сумме во всех турнирах меньше чем 6. Я никогда не говорил, что Хойлунд - топ. У Хойлунда высокий потенциал и голевое чутье, по потенциалу - топ, хотя опять же не помню когда я такое говорил. Смотреть нужно на дистанции, это игрок на вырост. Ты всерьез сравниваешь человека, которому 20 лет и который один сезон неполный сыграл на топ уровне и вратаря, который стал лучшим в ЛЧ в прошлом году? Это уже те самые двойные стандарты, на которые ты намекаешь. Смешно вообще, что невыход из ЛЧ ты вешаешь на Онану, который единственный кто оставил МЮ шанс на тот самый выход из группы)
Рассказать про привозы Онана? Ну я же говорю, что ты матчи не смотришь, а ориентируешься только по статистике и комментариям. Ладно, один пример, который твоя статистика вряд ли отражает. Матч с Галатасараем, МЮ ведет 2-1, до конца матча около 15 минут, все спокойно. Онана зачем-то решает показать свой скилл ногами, обрезается в простейшей ситуации где его даже никто не прессинговал и пасует точно на Икарди. Икарди выбегает один на один, его сзади сбивает Каземиро. Удаление, пенальти, Галатасарай дожимает в большинстве, МЮ проигрывает. Поражение имени одного человека. Показывает твоя статистика такое? А вот МЮ теперь подвисает на счет невыхода из группы ЛЧ. Еще пять примеров расписывать не буду, простыня получится. Но поверь мне как человеку смотрящему все матчи МЮ - они примерно такого же ранга. И никакая статистика не убедит меня, что Онана топ, а не понторез
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Андрей
Ответ Street Fighter
Когда у Тен Хага был неудачный период в МЮ, были постоянно новости о том, что руководство доверяет ему. Зато сейчас, когда команда встала на победные рельсы и выигрывает матч за матчем, сегодня появилась новость о том, что руководство недовольно 🤣🤦🏻‍♂️ и вот теперь появилась новость о том, что МЮ недоволен Онана, у которого сейчас несколько сухих матчей подряд… И ведь найдётся кто-то, кто по-любому будет верить в эту чепуху
то была предсезонка. а сейчас все по настоящему.
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Street Fighter
Ответ Блуждающий странник
Онана лучший кипер АПЛ сейчас, по всем показателям лидирует
Да
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Блуждающий странник
Ответ Street Fighter
Когда у Тен Хага был неудачный период в МЮ, были постоянно новости о том, что руководство доверяет ему. Зато сейчас, когда команда встала на победные рельсы и выигрывает матч за матчем, сегодня появилась новость о том, что руководство недовольно 🤣🤦🏻‍♂️ и вот теперь появилась новость о том, что МЮ недоволен Онана, у которого сейчас несколько сухих матчей подряд… И ведь найдётся кто-то, кто по-любому будет верить в эту чепуху
Онана лучший кипер АПЛ сейчас, по всем показателям лидирует
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КристинаИнстаграммовна
Ответ Тёма Тёма
Онана никогда не удовлетворит по-настоящему...
Онана лучше, Онана бесплатно на.
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Peter Parker
Ответ Тёма Тёма
Онана никогда не удовлетворит по-настоящему...
Ну, ежели по старинке, то на любителя. Но вот, есть для этого дела лавки торговые, так там какого только дива нет. Хоть до тех пор пока не откажет будешь веселиться.
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Today I feel Qatari
Ответ Блуждающий странник
Ты задал вопрос, не получил ответ и уже пишешь "хейтерский наброс". Логика покинула чат? Ещё и приплёл просмотр матчей, как просмотр игр влияет на статистику? Самый гениальный (нет) аргумент в духе: "я видел Онана привез ты всё врешь!!". Визуальный просмотр это всегда искажение данных, люди субъективны. Особенно когда ты фанат МЮ и лет 10 наблюдал за Де Хеа. Визуально запоминаешь его красивые сейвы, а провалы запоминаешь меньше. По эффектности Де Хеа лучше без вопросов, а по эффективности нет. Ответ на твой вопрос - нет, не лидировал Де Хеа по проценту сейвов. Он на 10 месте в АПЛ в прошлом году. По сухим играм и проценту сухих игр - да, но это не только его заслуга, а заслуга команды. С Онана другая ситуация, он по количеству сейвов второй в лиге, то есть по воротам МЮ бьют примерно как по воротам Лутона и Шеффилда, а Де Хеа был восьмой. Если смотреть продвинутую статистику, то есть PSxG-GA/90, которая показывает реальный скилл вратарей на ленточке, то у Де Хеа за всю свою карьеру кроме одного сезона не было показателя выше чем у Онана в нынешнем сезоне АПЛ. Процент сейвов у Де Хеа за 14 лет сбора статистики был выше только в сезоне 17/18 как и PSxG-GA/90. Во всех остальных сезонах у Онана статистика в разы круче. И это только сравнивая их вратарские навыки. Опять же проблема кроется в твоём ответе: "ты не смотрел игры". Мне их не нужно смотреть, куда лучше о вратарских навыках говорит статистика. И того для гола в ворота Де Хеа в прошлом сезоне соперник создавал 0.98 по xG. Для гола в ворота Онана в нынешнем сезоне 1.18 по xG. И по мнению публики Де Хеа спасал МЮ, а Онана МЮ топит. И при тотальной доминации Онана во вратарских качествах (без учёта его игры ногами) я постоянно читаю комментарии и новости о том как плох камерунец и как хорош был Де Хеа. Я устал от этой глупости и буду каждый раз кидать факты, можете минусовать сколько влезет. Если сюда ещё добавить фактор игры ногами и несколько опций розыгрыша мяча, то между ними пропасть. И вся эта статистика в открытом доступе, это не мои выдумки. Даже АПЛ свою статистику ведёт
Странно, когда я пишу, что по статистике хойлунд - дерево и посмешище ты всегда отвечал, что надо смотреть футбол глазами и хойлунд топ. А вот в случае с Онана это почему-то работает в обратную сторону и чтобы познать его крутость матчи можно даже вообще не смотреть, только статистические сводки. Это двойные стандарты или еще нет?

Мне честно мало интересен Де Хеа (мой пойнт в его упоминании был, что МЮ обменял шило на мыло с доплатой в 60 лямов), поэтому все эти PSxG в сравнении с ним я даже читать не буду. Наверное там все правда. Но про это никто не вспомнит. А вот то, что у Онаны в этом сезоне уже 6 (шесть!) привозов скажу. В том числе тех, которые стоили МЮ очков в ЛЧ. И когда МЮ не выйдет из группы никто твое PSxG не вспомнит, а вот ляпы камерунца против Баварии и Галатасарая вспомнят, да еще как. МЮ купил дорогущего вратаря чтобы из-за его ляпов из группы в ЛЧ не выходить или зачем? Просто не понимаю как это все можно продолжать оправдывать. И не надо мне отвечать вотэбаутизмом про Де Хеа, давай лучше про нормальных (и более дешевых) вратарей, которые обычно тащят команды, а не сливают их
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stanvixx
Ответ Блуждающий странник
Ты задал вопрос, не получил ответ и уже пишешь "хейтерский наброс". Логика покинула чат? Ещё и приплёл просмотр матчей, как просмотр игр влияет на статистику? Самый гениальный (нет) аргумент в духе: "я видел Онана привез ты всё врешь!!". Визуальный просмотр это всегда искажение данных, люди субъективны. Особенно когда ты фанат МЮ и лет 10 наблюдал за Де Хеа. Визуально запоминаешь его красивые сейвы, а провалы запоминаешь меньше. По эффектности Де Хеа лучше без вопросов, а по эффективности нет. Ответ на твой вопрос - нет, не лидировал Де Хеа по проценту сейвов. Он на 10 месте в АПЛ в прошлом году. По сухим играм и проценту сухих игр - да, но это не только его заслуга, а заслуга команды. С Онана другая ситуация, он по количеству сейвов второй в лиге, то есть по воротам МЮ бьют примерно как по воротам Лутона и Шеффилда, а Де Хеа был восьмой. Если смотреть продвинутую статистику, то есть PSxG-GA/90, которая показывает реальный скилл вратарей на ленточке, то у Де Хеа за всю свою карьеру кроме одного сезона не было показателя выше чем у Онана в нынешнем сезоне АПЛ. Процент сейвов у Де Хеа за 14 лет сбора статистики был выше только в сезоне 17/18 как и PSxG-GA/90. Во всех остальных сезонах у Онана статистика в разы круче. И это только сравнивая их вратарские навыки. Опять же проблема кроется в твоём ответе: "ты не смотрел игры". Мне их не нужно смотреть, куда лучше о вратарских навыках говорит статистика. И того для гола в ворота Де Хеа в прошлом сезоне соперник создавал 0.98 по xG. Для гола в ворота Онана в нынешнем сезоне 1.18 по xG. И по мнению публики Де Хеа спасал МЮ, а Онана МЮ топит. И при тотальной доминации Онана во вратарских качествах (без учёта его игры ногами) я постоянно читаю комментарии и новости о том как плох камерунец и как хорош был Де Хеа. Я устал от этой глупости и буду каждый раз кидать факты, можете минусовать сколько влезет. Если сюда ещё добавить фактор игры ногами и несколько опций розыгрыша мяча, то между ними пропасть. И вся эта статистика в открытом доступе, это не мои выдумки. Даже АПЛ свою статистику ведёт
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Конешевич
Вратарь который отлично играет головой, что дальше? МЮ будет искать вратаря который отлично играет в плейстейшн?
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AERN
МЮ и 50 заплатит.
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Steppenwolf
Может быть раньше, но сейчас это не так.
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Андрюха с района
Ахаха) Какая у МЮ днищенская защита, если это не утка)
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Дмитрий Шмелев
а кем мю удовлетворён ,можно список пжлст?
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Lavinka
Одна утка жирнее другой сегодня летят .
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Антон Орехов
надо ещё пару вратарей купить
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Любезный Коссутий
сами придумывают эту бредятину, сами распространяют.
хз на кого такое рассчитано.
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Golos Razuma
Там есть свободным один кипер, Де Хеа. Хороший кипер; обладатель АПЛ, Кубка УЕФА! Присмотритесь!
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BARCLAYS
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вернуть Де Хеа и всё на Деньги купить Защитника из Спортинга как хотели
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Forte Live
У МЮ какой-то бардак в селекционном отделе, ну и не только 😏
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sd4fmwrvz8
Интересный был бы трансфер 🙏в любом случае удачи Ивану , думаю Канчельскис оценил бы трансфер ))хотя понятно что это утка и такого не будет
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Кокич
Постойте, вроде ещё этим утром Онана топом был?
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Red
Бред скоро про возвращение Де Хеа начнут говорить !
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Today I feel Qatari
Если онана уже не удовлетворяет, то надо искать женщину
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Max Zhomkov
вчера онана в первом тайме сильно выручил МЮ
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