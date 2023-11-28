«МЮ» не удовлетворен Онана и следит за Проведелем. «Лацио» запросит 35 млн евро за вратаря
Иван Проведель может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на Il Messaggero, манкунианцы считают, что Андре Онана неубедителен, а потому присматриваются к другим вратарям. За выступлениями голкипера «Лацио» они следят очень внимательно и в июне могут начать предметные переговоры о его трансфере.
Римляне, вероятно, потребуют за Проведеля около 35 млн евро.
Итальянец был признан лучшим вратарем Серии А в прошлом сезоне. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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Онана – снова топ. Лучший в АПЛ по сухим матчам и тащит наравне с Алиссоном
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Онана:
- лидер по проценту сейвов в АПЛ (78.8% наравне с Алиссоном);
- лидирует по количеству сухих матчей в лиге (5 наравне с Поупом и вратарем Пэлас);
- второе место по количеству сейвов (51, уступает только вратарю Шеффилда);
- +0.18 по PSxG-GA/90 (второе место наравне с Алиссоном, первое вратарь Лутона Камински).
- третье место по проценту сухих матчей.
И того единственный игрок, который находится в топ-3 каждого ключевого вратарского показателя, а по многим и лидирует. Что должен сделать сделать Онана чтоб хомячье от него отстало? МЮ на неделе играл с Эвертоном. Ожидаемые голы Эвертона 2.50, а реальные - 0. Спасибо Онане.
Кстати, у Проведеля PSxG-GA/90 -0.31. То есть для гола в ворота Лацио соперники создают 0.69 статистических ожиданий для забитого мяча, а в ворота МЮ 1.18. Отличный вброс, верим, замену круче не придумать
Ответ на твой вопрос - нет, не лидировал Де Хеа по проценту сейвов. Он на 10 месте в АПЛ в прошлом году. По сухим играм и проценту сухих игр - да, но это не только его заслуга, а заслуга команды. С Онана другая ситуация, он по количеству сейвов второй в лиге, то есть по воротам МЮ бьют примерно как по воротам Лутона и Шеффилда, а Де Хеа был восьмой.
Если смотреть продвинутую статистику, то есть PSxG-GA/90, которая показывает реальный скилл вратарей на ленточке, то у Де Хеа за всю свою карьеру кроме одного сезона не было показателя выше чем у Онана в нынешнем сезоне АПЛ. Процент сейвов у Де Хеа за 14 лет сбора статистики был выше только в сезоне 17/18 как и PSxG-GA/90. Во всех остальных сезонах у Онана статистика в разы круче. И это только сравнивая их вратарские навыки. Опять же проблема кроется в твоём ответе: "ты не смотрел игры". Мне их не нужно смотреть, куда лучше о вратарских навыках говорит статистика.
И того для гола в ворота Де Хеа в прошлом сезоне соперник создавал 0.98 по xG.
Для гола в ворота Онана в нынешнем сезоне 1.18 по xG.
И по мнению публики Де Хеа спасал МЮ, а Онана МЮ топит.
И при тотальной доминации Онана во вратарских качествах (без учёта его игры ногами) я постоянно читаю комментарии и новости о том как плох камерунец и как хорош был Де Хеа. Я устал от этой глупости и буду каждый раз кидать факты, можете минусовать сколько влезет. Если сюда ещё добавить фактор игры ногами и несколько опций розыгрыша мяча, то между ними пропасть. И вся эта статистика в открытом доступе, это не мои выдумки. Даже АПЛ свою статистику ведёт
МЮ избавился от бесполезного вратаря, который весьма ограничен и переоценен. Имеет средние показатели вратаря на ленточке и нулевые показатели по розыгрышу мяча и игре на выходах, а ещё ужасен на пенальти. Не знаю как можно объяснить чем хуже Де Хеа если кто-то не воспринимает цифры.
Привоз это типичный субъективный бред из комментариев. И под привоз любой ерунду засчитывают. Есть ошибки, которые привели к забитому мячу. Если ты про это, то у него в сумме во всех турнирах меньше чем 6.
Я никогда не говорил, что Хойлунд - топ. У Хойлунда высокий потенциал и голевое чутье, по потенциалу - топ, хотя опять же не помню когда я такое говорил. Смотреть нужно на дистанции, это игрок на вырост. Ты всерьез сравниваешь человека, которому 20 лет и который один сезон неполный сыграл на топ уровне и вратаря, который стал лучшим в ЛЧ в прошлом году? Это уже те самые двойные стандарты, на которые ты намекаешь. Смешно вообще, что невыход из ЛЧ ты вешаешь на Онану, который единственный кто оставил МЮ шанс на тот самый выход из группы)
Мне честно мало интересен Де Хеа (мой пойнт в его упоминании был, что МЮ обменял шило на мыло с доплатой в 60 лямов), поэтому все эти PSxG в сравнении с ним я даже читать не буду. Наверное там все правда. Но про это никто не вспомнит. А вот то, что у Онаны в этом сезоне уже 6 (шесть!) привозов скажу. В том числе тех, которые стоили МЮ очков в ЛЧ. И когда МЮ не выйдет из группы никто твое PSxG не вспомнит, а вот ляпы камерунца против Баварии и Галатасарая вспомнят, да еще как. МЮ купил дорогущего вратаря чтобы из-за его ляпов из группы в ЛЧ не выходить или зачем? Просто не понимаю как это все можно продолжать оправдывать. И не надо мне отвечать вотэбаутизмом про Де Хеа, давай лучше про нормальных (и более дешевых) вратарей, которые обычно тащят команды, а не сливают их
хз на кого такое рассчитано.