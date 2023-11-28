Иван Проведель может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на Il Messaggero, манкунианцы считают, что неубедителен, а потому присматриваются к другим вратарям. За выступлениями голкипера «Лацио» они следят очень внимательно и в июне могут начать предметные переговоры о его трансфере.

Римляне, вероятно, потребуют за Проведеля около 35 млн евро.

Итальянец был признан лучшим вратарем Серии А в прошлом сезоне. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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