«Онана не контролирует сэйвы – мячи отскакивают от него, как от батута. Де Хеа можно было доверять, Андре – нет». Экс-защитник «МЮ» Паркер о вратаре

Пол Паркер раскритиковал игру Андре Онана за «Манчестер Юнайтед».

«Слабыми сторонами Онана являются его вратарские способности, особенно его способность отражать удары и его обращение с мячом. Он нестабилен и не контролирует свои сэйвы – кажется, что мячи отскакивают от него, как от батута.

Я надеюсь, что повторится история с Дэвидом Де Хеа, который внезапно понял английский футбол. Все говорят, как хорошо Онана играл за «Интер», но я этого не вижу. Итальянский футбол не такой напряженный, как английский, и сейчас ему приходится сталкиваться с гораздо большим числом вызовов, чем в Италии.

был вратарем, которому можно было доверять, а Онана доверять нельзя. У Давида Де Хеа был сильный менталитет, и я, мягко говоря, сомневаюсь, что Онана когда-нибудь будет хорошо выступать за «Манчестер Юнайтед».

Его сильные стороны… А каковы его сильные стороны? Я не знаю. Возможно, на самом деле он достаточно уверенно владеет мячом, но ему все еще далеко до и , хотя все ожидали, что он будет на одном уровне с ними в плане игры ногами.

Возможно, он выше среднего. Он определенно испытывает больше трудностей, чем в Италии – как ментальных, так и физических.

Люди очень цинично и неуважительно относились к Давиду Де Хеа, потому что он лучше отражал удары, чем играл ногами, но мы должны сказать, что и Онана не так хорошо играет ногами, как нам говорили.

Все могут сказать, что перед Онана играет плохая линия обороны, но то же самое было при Де Хеа. И Онана далеко не на уровне Де Хеа», – сказал бывший защитник « ».

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