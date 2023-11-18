«Онана не контролирует сэйвы – мячи отскакивают от него, как от батута. Де Хеа можно было доверять, Андре – нет». Экс-защитник «МЮ» Паркер о вратаре
Пол Паркер раскритиковал игру Андре Онана за «Манчестер Юнайтед».
«Слабыми сторонами Онана являются его вратарские способности, особенно его способность отражать удары и его обращение с мячом. Он нестабилен и не контролирует свои сэйвы – кажется, что мячи отскакивают от него, как от батута.
Я надеюсь, что повторится история с Дэвидом Де Хеа, который внезапно понял английский футбол. Все говорят, как хорошо Онана играл за «Интер», но я этого не вижу. Итальянский футбол не такой напряженный, как английский, и сейчас ему приходится сталкиваться с гораздо большим числом вызовов, чем в Италии.
Давид Де Хеа был вратарем, которому можно было доверять, а Онана доверять нельзя. У Давида Де Хеа был сильный менталитет, и я, мягко говоря, сомневаюсь, что Онана когда-нибудь будет хорошо выступать за «Манчестер Юнайтед».
Его сильные стороны… А каковы его сильные стороны? Я не знаю. Возможно, на самом деле он достаточно уверенно владеет мячом, но ему все еще далеко до Эдерсона и Алиссона, хотя все ожидали, что он будет на одном уровне с ними в плане игры ногами.
Возможно, он выше среднего. Он определенно испытывает больше трудностей, чем в Италии – как ментальных, так и физических.
Люди очень цинично и неуважительно относились к Давиду Де Хеа, потому что он лучше отражал удары, чем играл ногами, но мы должны сказать, что и Онана не так хорошо играет ногами, как нам говорили.
Все могут сказать, что перед Онана играет плохая линия обороны, но то же самое было при Де Хеа. И Онана далеко не на уровне Де Хеа», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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Поставь его в систему как в Интере — он вам и отобьёт и пас даст, может даже забьёт.
Поставили его в МЮ — его расстреливают как лошка со всех позиций. Смею предположить, что у него до сих пор культурный шок от защиты, так даже в Аяксе не играли :)
Де Хеа — вратарь-тащила.
Ты от него не дождешься точного паса, но он незаменим, когда твою дырявую оборону разносят в щепки и удары летят отовсюду.
Все вопросы к тен Хагу — он заменил тащилу на системного кипера, но систему не создал.
Пропущено - 16.
Процент сейвов в АПЛ - 76.7%. Третье место в лиге, уступает только Викарио 76.9% и Алиссону 78.7%.
Количество сейвов - 45. Третье место в лиге.
Сухие матчи, процент сейвов, предотвращение моментов - везде он в топе АПЛ. Как я устал от этого дешевого популизма толпы. Увидели один привоз и начали гнобить футболиста без причины и весь сезон лают, уже сколько матчей подряд он вытаскивает мертвые мячи и тащит МЮ никто не обращает внимания. Толпа она такая, сказал кто-то один и все подхватят, будут дальше рассказывать как хорош был Де Хеа на ленточке и как плох Онана. Показатели Де Хеа в прошлом сезоне PSxG-GA/90 -0.05. Показатели Онана +0.07. В других источниках разница и того выше. И того Онана из топ-3 АПЛ по всем показателям это человек со слабыми вратарскими показателями. Хотя зачем это объяснять фанатки Де Хеа заминусуют сразу
Не просто минусов поставят так ещё и вякнут что-то типа «что мне эта ваша продвинутая статистика? Вот я смотрел, а он мяч плохо отбил! Так комментатор сказал»
Насчет Де Хеа , это пожар при передачах даже во вратарской
Можно ещё учесть фактор игры ногами, но я специально акцентировал внимание сугубо на сейвах. Вопреки стереотипам Де Хеа и в этом уступает Онане и довольно сильно, а это ещё с учетом неудачного старта. Если добавить игру ногами, то разница будет примерно как между Кейном и Бентеке
Топ-клубам с системой он не нужен, на команды уровня ниже не соглашается. Бывает.
"Попадает во вратаря" - это как? Выбор позиции для вратаря не важен? Есть такой вратарь Майк Меньян, может что-то слышал. Он чаще всего не прыгает, а грамотно выбирает позицию. Один из лучших в мире сейчас. И куда важнее выбирать правильно позицию чем прыгать по девяткам.
Если игрок бьет навесом издали и вратарь пропускает, то это очевидная ошибка вратаря, которую не списать на солнце. Кочки, лужицы, мы в каком веке? Как часто в АПЛ из-за луж мячи пропускают, не припомню. Вроде и Де Хеа и Онана таких мячей не пропускали из-за солнца.
По писанине в целом адекватного не жду, но я тебе объяснил почему ты не прав. Де Хеа именно что уступает нынешнему Онане, который ещё и начал плохо, но уже исправился. Более того, у Де Хеа хуже показатели и в позапрошлом сезоне. Люди запоминают эффектные сейвы, но все люди субъективны, они любят красивые прыжки, но не запоминают как Де Хеа пропускал удары средней сложности, а таких не мало. Последний раз у Де Хеа процент сейвов был лучше чем у Онана за МЮ в сезоне 2017/2018.
Тут самый простой пример сравнить с нойером. Он просто правильно перемещаясь в штрафной и вовремя делая шаг тащит например выходы 1 в 1 феноменально.
Де Хеа PSxG-GA/90 -0.05. (те же цифры, что и в прошлом сезоне)
Онана PSxG-GA/90 +0.07.
Де Хеа - 70% сейвов.
Онана - 76.7%.
Де Хеа - 21.1% матчей на ноль.
Онана - 33.3% матчей на ноль.
У Давида только больше количество сейвов за игру - 4.25 против 3.75, но и пропущено больше.
Так что даже касаемо сейвов Де Хеа ничем не лучше, а я не беру те же показатели действий вратаря за пределами штрафной или передачи
Но Де Хея как по мне был очень сильным вратарем, с которым обошлись незаслужено. Сколько он тащил Юнайтед, порой откровенно тащил в одно жало.
Скажу как фанат принципиального соперника МЮ, на моей памяти не раз и не два в противостоянии с Ливерпулем Де Хея включал режим человека-паука и меня это невероятно бесило. До сих пор ничейная нулевая игра перед глазами из 17-ого года на Энфилде, где я хз как Де Хея вытаскивал эти удары от Коутиньо. На мой взгляд было что-то за гранью добра и зла
Вот не верю, что Онана на его уровень выйдет