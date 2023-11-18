«Онана не контролирует сэйвы – мячи отскакивают от него, как от батута. Де Хеа можно было доверять, Андре – нет». Экс-защитник «МЮ» Паркер о вратаре

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Эдерсон Пол Паркер Андре Онана Алиссон Футбол

Пол Паркер раскритиковал игру Андре Онана за «Манчестер Юнайтед».

«Слабыми сторонами Онана являются его вратарские способности, особенно его способность отражать удары и его обращение с мячом. Он нестабилен и не контролирует свои сэйвы – кажется, что мячи отскакивают от него, как от батута.

Я надеюсь, что повторится история с Дэвидом Де Хеа, который внезапно понял английский футбол. Все говорят, как хорошо Онана играл за «Интер», но я этого не вижу. Итальянский футбол не такой напряженный, как английский, и сейчас ему приходится сталкиваться с гораздо большим числом вызовов, чем в Италии.

Давид Де Хеа был вратарем, которому можно было доверять, а Онана доверять нельзя. У Давида Де Хеа был сильный менталитет, и я, мягко говоря, сомневаюсь, что Онана когда-нибудь будет хорошо выступать за «Манчестер Юнайтед».

Его сильные стороны… А каковы его сильные стороны? Я не знаю. Возможно, на самом деле он достаточно уверенно владеет мячом, но ему все еще далеко до Эдерсона и Алиссона, хотя все ожидали, что он будет на одном уровне с ними в плане игры ногами. 

Возможно, он выше среднего. Он определенно испытывает больше трудностей, чем в Италии – как ментальных, так и физических.

Люди очень цинично и неуважительно относились к Давиду Де Хеа, потому что он лучше отражал удары, чем играл ногами, но мы должны сказать, что и Онана не так хорошо играет ногами, как нам говорили.

Все могут сказать, что перед Онана играет плохая линия обороны, но то же самое было при Де Хеа. И Онана далеко не на уровне Де Хеа», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Онана — вратарь системный.
Поставь его в систему как в Интере — он вам и отобьёт и пас даст, может даже забьёт.

Поставили его в МЮ — его расстреливают как лошка со всех позиций. Смею предположить, что у него до сих пор культурный шок от защиты, так даже в Аяксе не играли :)

Де Хеа — вратарь-тащила.
Ты от него не дождешься точного паса, но он незаменим, когда твою дырявую оборону разносят в щепки и удары летят отовсюду.

Все вопросы к тен Хагу — он заменил тащилу на системного кипера, но систему не создал.
+50
-4
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
МЮ - ожидаемые пропущенные 19.77.
Пропущено - 16.
Процент сейвов в АПЛ - 76.7%. Третье место в лиге, уступает только Викарио 76.9% и Алиссону 78.7%.
Количество сейвов - 45. Третье место в лиге.

Сухие матчи, процент сейвов, предотвращение моментов - везде он в топе АПЛ. Как я устал от этого дешевого популизма толпы. Увидели один привоз и начали гнобить футболиста без причины и весь сезон лают, уже сколько матчей подряд он вытаскивает мертвые мячи и тащит МЮ никто не обращает внимания. Толпа она такая, сказал кто-то один и все подхватят, будут дальше рассказывать как хорош был Де Хеа на ленточке и как плох Онана. Показатели Де Хеа в прошлом сезоне PSxG-GA/90 -0.05. Показатели Онана +0.07. В других источниках разница и того выше. И того Онана из топ-3 АПЛ по всем показателям это человек со слабыми вратарскими показателями. Хотя зачем это объяснять фанатки Де Хеа заминусуют сразу
+52
-8
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Фарид Харисов
Онана — вратарь системный. Поставь его в систему как в Интере — он вам и отобьёт и пас даст, может даже забьёт. Поставили его в МЮ — его расстреливают как лошка со всех позиций. Смею предположить, что у него до сих пор культурный шок от защиты, так даже в Аяксе не играли :) Де Хеа — вратарь-тащила. Ты от него не дождешься точного паса, но он незаменим, когда твою дырявую оборону разносят в щепки и удары летят отовсюду. Все вопросы к тен Хагу — он заменил тащилу на системного кипера, но систему не создал.
У вратаря-тащилы в прошлом сезоне ниже процент сейвов, ниже количество сейвов на 90 минут, ниже показатели предотвращенных ударов на ленточке, но один привозит, а другой тащит. Де Хеа настолько крут, что другие клубы от него отказываются ибо боятся не потянут его уровень.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Голубцов
Ответ Блуждающий странник
МЮ - ожидаемые пропущенные 19.77. Пропущено - 16. Процент сейвов в АПЛ - 76.7%. Третье место в лиге, уступает только Викарио 76.9% и Алиссону 78.7%. Количество сейвов - 45. Третье место в лиге. Сухие матчи, процент сейвов, предотвращение моментов - везде он в топе АПЛ. Как я устал от этого дешевого популизма толпы. Увидели один привоз и начали гнобить футболиста без причины и весь сезон лают, уже сколько матчей подряд он вытаскивает мертвые мячи и тащит МЮ никто не обращает внимания. Толпа она такая, сказал кто-то один и все подхватят, будут дальше рассказывать как хорош был Де Хеа на ленточке и как плох Онана. Показатели Де Хеа в прошлом сезоне PSxG-GA/90 -0.05. Показатели Онана +0.07. В других источниках разница и того выше. И того Онана из топ-3 АПЛ по всем показателям это человек со слабыми вратарскими показателями. Хотя зачем это объяснять фанатки Де Хеа заминусуют сразу
В топ!
Не просто минусов поставят так ещё и вякнут что-то типа «что мне эта ваша продвинутая статистика? Вот я смотрел, а он мяч плохо отбил! Так комментатор сказал»
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Да там в защите каждый матч новые перестановки , да и Лисандро с Шоу не хватает для розыгрышей и выхода , а Онана в матчах один из лучших был в Апл
Насчет Де Хеа , это пожар при передачах даже во вратарской
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Какие факторы могут ещё учитываться при сейвах кроме "веса" самого удара?
Можно ещё учесть фактор игры ногами, но я специально акцентировал внимание сугубо на сейвах. Вопреки стереотипам Де Хеа и в этом уступает Онане и довольно сильно, а это ещё с учетом неудачного старта. Если добавить игру ногами, то разница будет примерно как между Кейном и Бентеке
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ganibale
Ответ Фарид Харисов
Онана — вратарь системный. Поставь его в систему как в Интере — он вам и отобьёт и пас даст, может даже забьёт. Поставили его в МЮ — его расстреливают как лошка со всех позиций. Смею предположить, что у него до сих пор культурный шок от защиты, так даже в Аяксе не играли :) Де Хеа — вратарь-тащила. Ты от него не дождешься точного паса, но он незаменим, когда твою дырявую оборону разносят в щепки и удары летят отовсюду. Все вопросы к тен Хагу — он заменил тащилу на системного кипера, но систему не создал.
Только хотел написать, не слишком много слежу за Серией А, не понимаю как он там играл и дошел с Интером до финала ЛЧ, а с Аяксом в свое время до полуфинала ЛЧ. А тут что не день то хейт
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ QWertY
Такой тащила, которого весь прошлый сезон обсирали, а сейчас не может найти себе команду🤣
Последний сезон был неудачный, но в целом не влияет на характеристику Давида — он хорош на ленточке.

Топ-клубам с системой он не нужен, на команды уровня ниже не соглашается. Бывает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Фарид Харисов
Последний сезон был неудачный, но в целом не влияет на характеристику Давида — он хорош на ленточке. Топ-клубам с системой он не нужен, на команды уровня ниже не соглашается. Бывает.
Влияет еще как. Я смотрел почти все матчи МЮ с участием Де Хеи, с момента его перехода из Мадрида. И где то с 18 года это кипер-пожарник, который регулярно пропускал позорные мячи: гол Кришти на ЧМ, гол Месси с правой ноги в ЛЧ, гол от Эвертона, гол от Силвы в ближний угол. Это то, что я навскидку вспомнил. А их было дофига. Про пендали я вообще молчу. На ленточке он был средним вратарем
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Если игрок мажет, то это не идет в продвинутую статистику, учитывается только удар в створ.
"Попадает во вратаря" - это как? Выбор позиции для вратаря не важен? Есть такой вратарь Майк Меньян, может что-то слышал. Он чаще всего не прыгает, а грамотно выбирает позицию. Один из лучших в мире сейчас. И куда важнее выбирать правильно позицию чем прыгать по девяткам.

Если игрок бьет навесом издали и вратарь пропускает, то это очевидная ошибка вратаря, которую не списать на солнце. Кочки, лужицы, мы в каком веке? Как часто в АПЛ из-за луж мячи пропускают, не припомню. Вроде и Де Хеа и Онана таких мячей не пропускали из-за солнца.

По писанине в целом адекватного не жду, но я тебе объяснил почему ты не прав. Де Хеа именно что уступает нынешнему Онане, который ещё и начал плохо, но уже исправился. Более того, у Де Хеа хуже показатели и в позапрошлом сезоне. Люди запоминают эффектные сейвы, но все люди субъективны, они любят красивые прыжки, но не запоминают как Де Хеа пропускал удары средней сложности, а таких не мало. Последний раз у Де Хеа процент сейвов был лучше чем у Онана за МЮ в сезоне 2017/2018.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SpilightTwarkle
Ответ Ganibale
Только хотел написать, не слишком много слежу за Серией А, не понимаю как он там играл и дошел с Интером до финала ЛЧ, а с Аяксом в свое время до полуфинала ЛЧ. А тут что не день то хейт
Мне кажется некоторые фанаты МЮ за такой длинный период неудач уже начали относиться к своей команде иронично или с ненавистью. За пару ошибок готовы высмеивать или с говном смешать своего игрока илитренера просто потому что на данный момент команда не так успешна как во времена, когда они начинали за нее болеть и им хочется куда-то всплеснуть свои негативные чувства.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teg91
Еще просматривая нарезки игры Онаны в Интере, когда узнал, что он переходит в МЮ и тоже подметил, что он слишком часто мячи отбивает, а не фиксирует. В МЮ, по-сути, то же самое. Причем, частенько отбивает в центр, перед собой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ale10FJ
Вообще не согласен. Причём больше не согласен со вторым его суждением, Де Хея божил когда у команды ничего не получалось, вытаскивал фантастические мячи. Но вот когда у команды все норм было с игрой очень часто на пустом месте пропускал бабочки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
О, а козырная кликуха - Андре "Батут" Онана, мощно звучит, бгг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Johnie
Из-за новаторств некоторых простые болельщики начали забывать, что главная задача вратаря - это ловить и отбивать мячи во вратарской
Каких новаторств?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ charly001
Да там в защите каждый матч новые перестановки , да и Лисандро с Шоу не хватает для розыгрышей и выхода , а Онана в матчах один из лучших был в Апл Насчет Де Хеа , это пожар при передачах даже во вратарской
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Johnie
Нойер в качестве последнего защитника, Эдерсон примерно в таком же качестве, Алиссон, раздающий голевые…
Это уже давно не новаторство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Ответ Блуждающий странник
МЮ - ожидаемые пропущенные 19.77. Пропущено - 16. Процент сейвов в АПЛ - 76.7%. Третье место в лиге, уступает только Викарио 76.9% и Алиссону 78.7%. Количество сейвов - 45. Третье место в лиге. Сухие матчи, процент сейвов, предотвращение моментов - везде он в топе АПЛ. Как я устал от этого дешевого популизма толпы. Увидели один привоз и начали гнобить футболиста без причины и весь сезон лают, уже сколько матчей подряд он вытаскивает мертвые мячи и тащит МЮ никто не обращает внимания. Толпа она такая, сказал кто-то один и все подхватят, будут дальше рассказывать как хорош был Де Хеа на ленточке и как плох Онана. Показатели Де Хеа в прошлом сезоне PSxG-GA/90 -0.05. Показатели Онана +0.07. В других источниках разница и того выше. И того Онана из топ-3 АПЛ по всем показателям это человек со слабыми вратарскими показателями. Хотя зачем это объяснять фанатки Де Хеа заминусуют сразу
По стате да, хорош. Если смотреть игры, то у него правда с вратарской техникой и выбором позиции беда. За счет этого он пропускает простые мячи. Грубо говоря тащит сложные, но при этом пускает простые или допускает их возможность.

Тут самый простой пример сравнить с нойером. Он просто правильно перемещаясь в штрафной и вовремя делая шаг тащит например выходы 1 в 1 феноменально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Калашников
Ответ Блуждающий странник
МЮ - ожидаемые пропущенные 19.77. Пропущено - 16. Процент сейвов в АПЛ - 76.7%. Третье место в лиге, уступает только Викарио 76.9% и Алиссону 78.7%. Количество сейвов - 45. Третье место в лиге. Сухие матчи, процент сейвов, предотвращение моментов - везде он в топе АПЛ. Как я устал от этого дешевого популизма толпы. Увидели один привоз и начали гнобить футболиста без причины и весь сезон лают, уже сколько матчей подряд он вытаскивает мертвые мячи и тащит МЮ никто не обращает внимания. Толпа она такая, сказал кто-то один и все подхватят, будут дальше рассказывать как хорош был Де Хеа на ленточке и как плох Онана. Показатели Де Хеа в прошлом сезоне PSxG-GA/90 -0.05. Показатели Онана +0.07. В других источниках разница и того выше. И того Онана из топ-3 АПЛ по всем показателям это человек со слабыми вратарскими показателями. Хотя зачем это объяснять фанатки Де Хеа заминусуют сразу
Стоит один раз громко хвалит Онану кто нибудь из авторитетных экспертов и аналитиков все кардинально меняется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ Блуждающий странник
Какие факторы могут ещё учитываться при сейвах кроме "веса" самого удара? Можно ещё учесть фактор игры ногами, но я специально акцентировал внимание сугубо на сейвах. Вопреки стереотипам Де Хеа и в этом уступает Онане и довольно сильно, а это ещё с учетом неудачного старта. Если добавить игру ногами, то разница будет примерно как между Кейном и Бентеке
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ Макс Голубцов
В топ! Не просто минусов поставят так ещё и вякнут что-то типа «что мне эта ваша продвинутая статистика? Вот я смотрел, а он мяч плохо отбил! Так комментатор сказал»
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Даниил Шендрыгин
Прошлый сезон провальный у Давида. Поэтому его и поменяли. Сравни показатели за более длительный период времени
Сезон 21/22. Все считали, что Де Хеа на своём горбу его вытащил.

Де Хеа PSxG-GA/90 -0.05. (те же цифры, что и в прошлом сезоне)
Онана PSxG-GA/90 +0.07.

Де Хеа - 70% сейвов.
Онана - 76.7%.

Де Хеа - 21.1% матчей на ноль.
Онана - 33.3% матчей на ноль.

У Давида только больше количество сейвов за игру - 4.25 против 3.75, но и пропущено больше.

Так что даже касаемо сейвов Де Хеа ничем не лучше, а я не беру те же показатели действий вратаря за пределами штрафной или передачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Фарид Харисов
Онана — вратарь системный. Поставь его в систему как в Интере — он вам и отобьёт и пас даст, может даже забьёт. Поставили его в МЮ — его расстреливают как лошка со всех позиций. Смею предположить, что у него до сих пор культурный шок от защиты, так даже в Аяксе не играли :) Де Хеа — вратарь-тащила. Ты от него не дождешься точного паса, но он незаменим, когда твою дырявую оборону разносят в щепки и удары летят отовсюду. Все вопросы к тен Хагу — он заменил тащилу на системного кипера, но систему не создал.
Согласен, против Сити защита у Юнайтед была Линделёф, Магуайр, Эванс и Далот. Прям четыре всадника апокалипсиса.:)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Шендрыгин
Ответ Блуждающий странник
У вратаря-тащилы в прошлом сезоне ниже процент сейвов, ниже количество сейвов на 90 минут, ниже показатели предотвращенных ударов на ленточке, но один привозит, а другой тащит. Де Хеа настолько крут, что другие клубы от него отказываются ибо боятся не потянут его уровень.
Прошлый сезон провальный у Давида. Поэтому его и поменяли. Сравни показатели за более длительный период времени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ Блуждающий странник
У вратаря-тащилы в прошлом сезоне ниже процент сейвов, ниже количество сейвов на 90 минут, ниже показатели предотвращенных ударов на ленточке, но один привозит, а другой тащит. Де Хеа настолько крут, что другие клубы от него отказываются ибо боятся не потянут его уровень.
Зачем так злиться, я и назвал Онану вратарём системным, современным, а Де Хеа колхозником. Неудачный сезон Давида был, согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rcbkz6mrtd
Тен Хаг иного мнения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паша Деревянко
Не сильно следил за игрой Онана в Интере, разве что только по ЛЧ
Но Де Хея как по мне был очень сильным вратарем, с которым обошлись незаслужено. Сколько он тащил Юнайтед, порой откровенно тащил в одно жало.
Скажу как фанат принципиального соперника МЮ, на моей памяти не раз и не два в противостоянии с Ливерпулем Де Хея включал режим человека-паука и меня это невероятно бесило. До сих пор ничейная нулевая игра перед глазами из 17-ого года на Энфилде, где я хз как Де Хея вытаскивал эти удары от Коутиньо. На мой взгляд было что-то за гранью добра и зла
Вот не верю, что Онана на его уровень выйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий