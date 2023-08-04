«Интер» и «Бавария» согласовали трансфер Зоммера за 6 млн евро. Медосмотр вратаря – 7 августа
Ян Зоммер на следующей неделе, вероятно, станет футболистом «Интера».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланцы договорились с «Баварией» о трансфере вратаря. Сделка оценивается в 6 млн евро.
Швейцарец прилетит в Италию 6 августа и на следующий день пройдет медосмотр.
34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел в Бундеслиге 19 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
24 комментария