«Интер» и «Бавария» согласовали трансфер Зоммера за 6 млн евро. Медосмотр вратаря – 7 августа

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Ян Зоммер деньги Фабрицио Романо Футбол

Ян Зоммер на следующей неделе, вероятно, станет футболистом «Интера».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланцы договорились с «Баварией» о трансфере вратаря. Сделка оценивается в 6 млн евро.

Швейцарец прилетит в Италию 6 августа и на следующий день пройдет медосмотр.

34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел в Бундеслиге 19 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бундеслигу взял! Можно ехать дальше
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поздравляю. Отличная замена Онана за очень хороший ценник
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как же я рад
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6 млн за такого кипера - считай, что даром
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
очень хорошая новость, Зоммер топ 👍
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зоммер это хорошо, но нужен ещё кипер.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как-то кисло, за 6 млн.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Direct free kick
Отлично. В дерби будет вынимать и за себя и за то, что не вынул нигра прошлые 4 игры
Погоди, может старичок выдаст лучший период в карьере. Он достаточно честолюбив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Metalloid
Очень странныйц трансфер баварии и странный для интера. Отдать Хандановича и взять тоже старика, не понимаю.
Хандан ща играет на уровне серии Б. Сравнение с Зоммером ниочем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ kosyakkosyakovich9@gmail.com
зачем? есть же ещё Станкович
Во-первых непонятно как он заиграет. Во-вторых из команды ушло 2 вратаря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Трент Резнор
Зоммер это хорошо, но нужен ещё кипер.
зачем? есть же ещё Станкович
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Cruel Snake
Бундеслигу взял! Можно ехать дальше
Я что-то пропустил, Ноер вылечился и готов сразу без столько месяцев практики играть или ему предсезонки хватит набрать форму, в его-то возрасте, опытный или кого-то купили баварцы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
жаль, что поздно раскрылся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не все так: Интер попросту воспользовался клауссулой Зоммера, немцы просили Интер не брать Зоммера, пока не найдут замену, ради приличия Интер ждал месяц с лишним, но терпение уже лопнуло как у руководства, так и у Симоне Индзаги, вот поэтому и лицезреем трансфер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
То есть Зоммер в Интер, Щесны в Баварию, Доннарумма в Юве, Буну в ПСЖ, а в Севилью например де Хея.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зоммера за 6 млн? Это как Сутормина за 50к
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
качественная трансферная компания от обоих Миланских клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
отличный трансфер, нагибатор Баварии , играл в Баварии, при встрече ,опять будет нагибать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а что насчёт покупки вратаря?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий