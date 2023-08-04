«Интер» и «Бавария» согласовали трансфер Зоммера за 6 млн евро. Медосмотр вратаря – 7 августа

Ян Зоммер на следующей неделе, вероятно, станет футболистом «Интера».

Как сообщает инсайдер , миланцы договорились с «Баварией» о трансфере вратаря. Сделка оценивается в 6 млн евро.

Швейцарец прилетит в Италию 6 августа и на следующий день пройдет медосмотр.

34-летний футболист присоединился к мюнхенцам в середине сезона-2022/23 и провел в Бундеслиге 19 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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