Депутат Свищев о пиве на аренах: «Какие-то силы притормаживают законопроект – в Минздраве считают, что это может повлиять на алкоголизацию общества. Я не согласен»

Дмитрий Свищев рассказал, как проходит работа по возвращению пива на стадионы.

– Пока все в подвешенном состоянии. Какие-то силы притормаживают законопроект.

У меня есть такое мнение, что это Минздрав. Там считают, что возвращение пива может повлиять на алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. Но вот есть такой момент у коллег из Минздрава.

– Но ведь сейчас уже есть Fan ID.

– Это мы с вами понимаем, что благодаря Fan ID известно, кто заходит на стадион, как заходит, от кого можно ожидать каких-то провокаций, хулиганства. При этом, видите, есть сдерживающий фактор в виде особого мнения отдельных министерств.

– Можно ли как-то переубедить Минздрав?

– Мы занимаемся этим. Периодически поднимаем этот вопрос – проводим круглые столы. Пока побороть это не получается. Но, думаю, это вопрос времени.

– В следующем году возможно возвращение пива?

– Мы не откладываем и не забываем этот законопроект. Он прошел первое чтение. Готовы поправки ко второму чтению. Чтобы запустить процесс, надо согласие Правительства.

А из-за того, что есть ведомства, которые не согласуют обсуждение, пока держится все на паузе, – сказал депутат Госдумы Свищев.

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