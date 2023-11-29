Депутат Свищев о пиве на аренах: «Какие-то силы притормаживают законопроект – в Минздраве считают, что это может повлиять на алкоголизацию общества. Я не согласен»
Дмитрий Свищев рассказал, как проходит работа по возвращению пива на стадионы.
– Пока все в подвешенном состоянии. Какие-то силы притормаживают законопроект.
У меня есть такое мнение, что это Минздрав. Там считают, что возвращение пива может повлиять на алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. Но вот есть такой момент у коллег из Минздрава.
– Но ведь сейчас уже есть Fan ID.
– Это мы с вами понимаем, что благодаря Fan ID известно, кто заходит на стадион, как заходит, от кого можно ожидать каких-то провокаций, хулиганства. При этом, видите, есть сдерживающий фактор в виде особого мнения отдельных министерств.
– Можно ли как-то переубедить Минздрав?
– Мы занимаемся этим. Периодически поднимаем этот вопрос – проводим круглые столы. Пока побороть это не получается. Но, думаю, это вопрос времени.
– В следующем году возможно возвращение пива?
– Мы не откладываем и не забываем этот законопроект. Он прошел первое чтение. Готовы поправки ко второму чтению. Чтобы запустить процесс, надо согласие Правительства.
А из-за того, что есть ведомства, которые не согласуют обсуждение, пока держится все на паузе, – сказал депутат Госдумы Свищев.
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За нее всегда мы болеем
Только водка только Динамо
Питье исключительно в специально оборудованных помещениях, в подтрибунке схватишь в перерыве один бокал и все, и на трибунах нельзя.
Какая алкоголизация и пропаганда алкоголя при этом
Депутатик привык иметь гешефт от своей законотворческой "деятельности", а тут всё срывается из-за Минздрава
А где мы будем коньяк да виски им покупать чтоб приносить ?
По этой причине и на ЧМ2014 в Бразилии продавали, правительство пошло на уступки. Но только на время ЧМ, ни днём больше.
А чего хочет народ, того же пива - вроде никаких референдумов не собираются проводить. Так что это неизвестно.
Но действительность такова, что в большинстве стран продажа пива на футболе запрещена.
Похожа на плохо поставленный спектакль
За всем этим "Надо, не надо, разрешаем, не разрешаем" стоит одна фраза
Точнее послание производителям пива - Занесите нам денег
Пару миллиардов
И мы примем закон разрешающий