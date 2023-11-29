Депутат Свищев о пиве на аренах: «Какие-то силы притормаживают законопроект – в Минздраве считают, что это может повлиять на алкоголизацию общества. Я не согласен»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Дмитрий Свищев Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Дмитрий Свищев рассказал, как проходит работа по возвращению пива на стадионы.

– Пока все в подвешенном состоянии. Какие-то силы притормаживают законопроект.

У меня есть такое мнение, что это Минздрав. Там считают, что возвращение пива может повлиять на алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. Но вот есть такой момент у коллег из Минздрава.

– Но ведь сейчас уже есть Fan ID.

– Это мы с вами понимаем, что благодаря Fan ID известно, кто заходит на стадион, как заходит, от кого можно ожидать каких-то провокаций, хулиганства. При этом, видите, есть сдерживающий фактор в виде особого мнения отдельных министерств.

– Можно ли как-то переубедить Минздрав?

– Мы занимаемся этим. Периодически поднимаем этот вопрос – проводим круглые столы. Пока побороть это не получается. Но, думаю, это вопрос времени.

– В следующем году возможно возвращение пива?

– Мы не откладываем и не забываем этот законопроект. Он прошел первое чтение. Готовы поправки ко второму чтению. Чтобы запустить процесс, надо согласие Правительства.

А из-за того, что есть ведомства, которые не согласуют обсуждение, пока держится все на паузе, – сказал депутат Госдумы Свищев.

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39 комментариев
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Ранальду с пивком
У меня в доме 2 пивнушки и это только у меня в доме, в соседних домах тоже имеется , в этих пивнушках постоянно очередь по вечерам , плюс несколько сетевых магазинов в котором тоже пивас по акции . Какая еще алкоголизация?? Кстати что на счет футбольных площадок или хоккейных коробок ? Их 0 в радиусе 2км
+36
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Борис Громов
происки зож-мафии
+9
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Кирилл.С-Пб
Самые беспробудные алкаши в Минздрава сидят
+6
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Подкат Мальдини
Ответ Mixos Demid
Да иди ты со своим пивом в одно место!
Лишь в одну бутылку мы верим
За нее всегда мы болеем
Только водка только Динамо
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Подкат Мальдини
Минздрав пусть лучше с очередями к врачам и нехваткой специалистов и медикаментов решит проблему
+2
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Ковид 07.10.52
Ответ Валера, уходи!!!
На глазах своих детей ты можешь хоть обширяться, пить пиво на стадионе будут непосредственно на месте просмотра и это детьми будет воспринято как пропаганда, этого быть не должно.
на стадионы ходят очень маленький процент жителей страны и влияние улицы и других гораздо большее...
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andr d
Ответ Spartakus1984
Тех кто в Минздраве нужно проверить самих на вменяемость, секту напоминает. Так закройте вообще тогда магазины с с алкоголем раз это вредно. Какие блин заботливые.
Тогда и продуктовые закрывать надо, там тоже полезного мало
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Ковид 07.10.52
Ответ Валера, уходи!!!
Стадион общественное место, ты своего ребенка не поведешь же в пивняк футбол смотреть? Так с чего же дети должны на это смотреть на стадионе? В парках запрещено, на детских площадках запрещено и на стадионах тоже должно быть запрещено.
А бухать с друзьями дома на глазах детей можно. Так не ходите с детьми к местам. где пиво пьют на стадионе.
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Валера, уходи!!!
Ответ Ранальду с пивком
У меня в доме 2 пивнушки и это только у меня в доме, в соседних домах тоже имеется , в этих пивнушках постоянно очередь по вечерам , плюс несколько сетевых магазинов в котором тоже пивас по акции . Какая еще алкоголизация?? Кстати что на счет футбольных площадок или хоккейных коробок ? Их 0 в радиусе 2км
Все таки интересно где вы живете. У нас в округе было 4 наливайки сейчас осталась одна, я каждый день мимо хожу очень редко вижу там людей. Бухающих в подъезде или на детских площадках по ночам я уже много лет не видел.
+2
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Defensore
Ответ Ранальду с пивком
У меня в доме 2 пивнушки и это только у меня в доме, в соседних домах тоже имеется , в этих пивнушках постоянно очередь по вечерам , плюс несколько сетевых магазинов в котором тоже пивас по акции . Какая еще алкоголизация?? Кстати что на счет футбольных площадок или хоккейных коробок ? Их 0 в радиусе 2км
Что за район?)
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bogdan21101987@icloud.com
Минздрав - это не про здравый смысл?)
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Ранальду с пивком
Ответ Валера, уходи!!!
Все таки интересно где вы живете. У нас в округе было 4 наливайки сейчас осталась одна, я каждый день мимо хожу очень редко вижу там людей. Бухающих в подъезде или на детских площадках по ночам я уже много лет не видел.
Спальный микрорайон Новосибирска, в любой новой новостройке у нас в первую очередь открывается вб/озон и пивнушка , а уже потом все остальное , детские площадки более менее строят , в сравнении с тем что было в нашем детстве , спорт площадок нету , за исключением элитных ЖК , и то не во всех.
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Валера, уходи!!!
Ответ Ранальду с пивком
У меня в доме 2 пивнушки и это только у меня в доме, в соседних домах тоже имеется , в этих пивнушках постоянно очередь по вечерам , плюс несколько сетевых магазинов в котором тоже пивас по акции . Какая еще алкоголизация?? Кстати что на счет футбольных площадок или хоккейных коробок ? Их 0 в радиусе 2км
Вот об этом (о футбольных площадках) и должен думать депутат, а не о дополнительных доходах дармоедов в лице профессиональных футбольных клубов
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jwbmwbqvih
Ответ Ранальду с пивком
У меня в доме 2 пивнушки и это только у меня в доме, в соседних домах тоже имеется , в этих пивнушках постоянно очередь по вечерам , плюс несколько сетевых магазинов в котором тоже пивас по акции . Какая еще алкоголизация?? Кстати что на счет футбольных площадок или хоккейных коробок ? Их 0 в радиусе 2км
Ты откуда?
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T622222
КБ и Бристоль в каждом доме на это влияет и недоступность заниматься спортом
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Ярик01
Пусть в минздраве откроют законопроект.
Питье исключительно в специально оборудованных помещениях, в подтрибунке схватишь в перерыве один бокал и все, и на трибунах нельзя.
Какая алкоголизация и пропаганда алкоголя при этом
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Михон Мясной
Конечно, депутатик Свищёв не поддерживает запрет на продажу пива на стадионах.
Депутатик привык иметь гешефт от своей законотворческой "деятельности", а тут всё срывается из-за Минздрава
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Palich86
Валите уже и это на запад, господи
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RSI
Свищев храбрец, однако!
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Подкат Мальдини
Ответ Spartakus1984
Тех кто в Минздраве нужно проверить самих на вменяемость, секту напоминает. Так закройте вообще тогда магазины с с алкоголем раз это вредно. Какие блин заботливые.
Ты спартаковец ( ) что-ли ?
А где мы будем коньяк да виски им покупать чтоб приносить ?
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Ответ Валера, уходи!!!
Не должно быть пива на стадионах…
раньше было и это не мешало нам лет 15 назад, его купить в пластике на старом Уралмаше...)
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Karel
Ответ Spartakus1984
А в чем собственно проблема?Ну выпил человек 1-2 бокала пива на стадионе,что страшного?И съев гамбургер он даже не опьянеет. Ни надо ни на кого ровняться, нужно к людям прислушиваться, услышать чего народ хочет.И на ЧМ 2018 в России пиво пили по чьей традиции?У нас как раз это есть в традициях, со времен СССР и по 90-е г пиво пили на стадионах а потом запретили.
На ЧМ2018 продавали на стадионах по требованию ФИФА. У ФИФА контракты с пивными корпорациями.

По этой причине и на ЧМ2014 в Бразилии продавали, правительство пошло на уступки. Но только на время ЧМ, ни днём больше.

А чего хочет народ, того же пива - вроде никаких референдумов не собираются проводить. Так что это неизвестно.
Но действительность такова, что в большинстве стран продажа пива на футболе запрещена.
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Spartakus1984
Ответ Karel
На секту больше похожи любители пива на стадионах. Этих надо проверять, особенно чиновников, ратующих за это. Да, кое-где пиво разрешено. В той же Германии, Чехии, Дании. Национальная традиция как бы. Но пиво на футболе запрещено в таких безусловно футбольных странах как Италия, Испания, Англия, Аргентина, Бразилия, Португалия.. Безалкогольное можно, и то не везде. Лучше на эти страны равняться. Не зря ведь у них запрещено.
А в чем собственно проблема?Ну выпил человек 1-2 бокала пива на стадионе,что страшного?И съев гамбургер он даже не опьянеет. Ни надо ни на кого ровняться, нужно к людям прислушиваться, услышать чего народ хочет.И на ЧМ 2018 в России пиво пили по чьей традиции?У нас как раз это есть в традициях, со времен СССР и по 90-е г пиво пили на стадионах а потом запретили.
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Spartakus1984
Ответ Валера, уходи!!!
На глазах своих детей ты можешь хоть обширяться, пить пиво на стадионе будут непосредственно на месте просмотра и это детьми будет воспринято как пропаганда, этого быть не должно.
Ты сходишь с ума. Я ходил на стадион ребёнком когда там и водку даже пили. Я сам до лет 19 это пиво и не пил вообще.Ну ок. Можно сделать непрозрачные стаканы.На стадионе все равно больше взрослых чем детей, значит нужно компромисс находить. Все такие стадион это не кукольный детский театр.
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Spartakus1984
Ответ Валера, уходи!!!
Стадион общественное место, ты своего ребенка не поведешь же в пивняк футбол смотреть? Так с чего же дети должны на это смотреть на стадионе? В парках запрещено, на детских площадках запрещено и на стадионах тоже должно быть запрещено.
Да?А почему на ЧМ в России тогда его продавали?И что что ребенок увидит у тебя в стакане пиво?Дома то видит когда к примеру ты его пьешь-не прячешься же в ванной.
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Spartakus1984
Тех кто в Минздраве нужно проверить самих на вменяемость, секту напоминает. Так закройте вообще тогда магазины с с алкоголем раз это вредно. Какие блин заботливые.
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какая разница где взять пиво, на стадионе или дома на диване...если человек захочет бухнуть, то его ничего не остановит...
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сам ГазПром
Ответ Defensore
Что за район?)
ну в принципе любой. Все от экономики завист. Где то до аптеки надо далеко идти, а где то россыпь. Просто выгода, не более.
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Peter Parker
Ответ Ранальду с пивком
У меня в доме 2 пивнушки и это только у меня в доме, в соседних домах тоже имеется , в этих пивнушках постоянно очередь по вечерам , плюс несколько сетевых магазинов в котором тоже пивас по акции . Какая еще алкоголизация?? Кстати что на счет футбольных площадок или хоккейных коробок ? Их 0 в радиусе 2км
Теперь понятно откуда у тебя такой ник
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Andrew Kolevatykh
Ответ Валера, уходи!!!
Все таки интересно где вы живете. У нас в округе было 4 наливайки сейчас осталась одна, я каждый день мимо хожу очень редко вижу там людей. Бухающих в подъезде или на детских площадках по ночам я уже много лет не видел.
Высадитесь в Питере на Звёздной, например. Везде либо пиво, либо займы/ломбарды. Но площадки там вроде есть
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Spaten
Ответ Ранальду с пивком
У меня в доме 2 пивнушки и это только у меня в доме, в соседних домах тоже имеется , в этих пивнушках постоянно очередь по вечерам , плюс несколько сетевых магазинов в котором тоже пивас по акции . Какая еще алкоголизация?? Кстати что на счет футбольных площадок или хоккейных коробок ? Их 0 в радиусе 2км
Займи на пятницу очередь на 20-00
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ta-tosha
алкоголизация общества? вот смешной, это общество УЖЕ проспиртовано по самое не могу. В N поколении, ему это пива как божья роса
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JohnnyMulka
Ввся эта демагогия вокруг пива на стадионах
Похожа на плохо поставленный спектакль

За всем этим "Надо, не надо, разрешаем, не разрешаем" стоит одна фраза
Точнее послание производителям пива - Занесите нам денег
Пару миллиардов
И мы примем закон разрешающий
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