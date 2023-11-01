Генсек РФС о пиве на стадионах: «МВД готово рассмотреть это только на мероприятиях с Fan ID. Против только Минздрав»

Генеральный секретарь РФС рассказал о возможном возвращении пива на стадионы.

«Что касается пива на стадионах, то провел работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею.

Была позиция МВД России, что они готовы рассмотреть возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика.

На круглом столе в МВД подтвердило свою позицию, соответственно в министерстве не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.

Дальше вопрос принятия закона. Есть позиция Минздрава РФ, который выступает против. Хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчетов Минздрава РФ следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь.

Пока в расписании ближайших сессий Госдумы РФ этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему», – сказал .

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