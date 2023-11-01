Генсек РФС о пиве на стадионах: «МВД готово рассмотреть это только на мероприятиях с Fan ID. Против только Минздрав»

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Генеральный секретарь РФС рассказал о возможном возвращении пива на стадионы.

«Что касается пива на стадионах, то РФС провел работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею.

Была позиция МВД России, что они готовы рассмотреть возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика.

На круглом столе в Государственной думе РФ МВД подтвердило свою позицию, соответственно в министерстве не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.

Дальше вопрос принятия закона. Есть позиция Минздрава РФ, который выступает против. Хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчетов Минздрава РФ следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь.

Пока в расписании ближайших сессий Госдумы РФ этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему», – сказал Максим Митрофанов

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12 комментариев

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JENNINGS
А если беременные мамочки с детьми (или для кого там делали фан уйди) напьются и будут кричать мат во всё горло?
Нет, хочу чувствовать себя в безопасности
+28
-4
+24
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Ovi174
Какой смысл в пиве, если из-за Fan ID почти никто не ходит на стадионы? Кто его там пить будет, мамочки с детьми?
+10
-1
+9
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ApXuMaHqPuT
«Пока в расписании ближайших сессий Госдумы РФ этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему»

Когда очень нужно - эти "слуги народа" законы за день принимают, без чтений, дебатов и прочей волокиты, а тут полгода будут рассматривать вопрос😏
+8
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+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ JENNINGS
А если беременные мамочки с детьми (или для кого там делали фан уйди) напьются и будут кричать мат во всё горло? Нет, хочу чувствовать себя в безопасности
Это ещё что. А вот полугодовые младенцы вообще погром устроят
+4
-1
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Истинный зенитовец
Ответ ApXuMaHqPuT
«Пока в расписании ближайших сессий Госдумы РФ этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему» Когда очень нужно - эти "слуги народа" законы за день принимают, без чтений, дебатов и прочей волокиты, а тут полгода будут рассматривать вопрос😏
Они этот вопрос еще где-то с 2018 года рассматривают))
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Клирик
Уже пятую или шестую весну предполагают вернуться к этому вопросу. А после введения фанайди это не актуально уже. Лично мне.
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Bartez1986
ну правильно, без Fan ID и так на каждом матче лютые замесы. А если еще пивом хулиганы догонятся...Страшно представить, что будет
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Вячеслав Пустохин
6 лет они обещают вот-вот вернуть пиво - результат работы на лицо
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Подкат Пенальтьевич
А со своим можно будет?
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Russ Ivan
Минздрав против тёмных сил...
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