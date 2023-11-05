Депутат Свищев: «Футбол в России – спорт номер один. Фигурное катание, хоккей, легкая атлетика, плавание тоже достаточно популярны»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума КХЛ Дмитрий Свищев мужское катание женское катание Политика Футбол

Депутат Дмитрий Свищев назвал футбол самым популярным видом спорта в России.

«Для меня все виды спорта одинаково интересны, потому что у меня работа такая.

Но по массовости – это, конечно, футбол. Понятно, что у нас там не такие крутые результаты, но мы видим, что на сегодняшний день футбол в России – спорт номер один.

Понятно, что другие виды спорта у нас тоже достаточно популярны. Те же фигурное катание, хоккей, легкая атлетика, плавание. Можно долго перечислять виды спорта, которые входят в список самых популярных», – сказал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Свищев.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

18 комментариев

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seppblatter@mail.ru
Фигурное катание не спорт.
+7
0
+7
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dinm 8
интересно кто этого чудака выбрал депутатом.
+4
0
+4
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Vićtor Diaź
«Понятно, что у нас там не такие крутые результаты…»
Извиняюсь, а где крутые? В хоккее чемпионат мира выиграли? Или может евробаскет?
+6
-3
+3
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Варлампий Варлампий
легкая атлетика никому не уперлась ,вечно пустые трибуны на немногочисленных турнирах, включая чр
+3
0
+3
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ dinm 8
интересно кто этого чудака выбрал депутатом.
Электронное голосование
+3
0
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Aleksey Yashin
Как и сломанные часы 2 раза в сутки показывают правильное время, так и депутаты иногда говорят адекватные вещи
+3
-1
+2
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Jason Kidd
Судя по количеству зрителей на трибунах... Да уж...
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Депутаты VS Фигуристки

Брейк
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Marienburg
Ответ Фёдор Кузнецов
В хоккей условный вылет в 1/4 ЧМ считается провалом, в футболе главным успехом(не сравниваю само попадание туда и сложность, просто сравнение результатов)
Что равнозначно, учитывая мировой баланс воалеченности в футбол и хоккей
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Фёдор Кузнецов
Ответ savik-A.M.
в хоккей играют более менее сборных команд 8 , в футболе за 100 , это про уровень конкуренции
Не надо настолько преувеличивать, топово в футбол играют 15-20 сборных, в хокке 7-8, никаких 100 в футболе нет
+1
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Девушка Безимени
Ответ dinm 8
интересно кто этого чудака выбрал депутатом.
а остальных выбирали инопланетяне?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Голобородько
15-20 только в мире, не считая Европу, в хоккее топ-команд 5-6.
Ну кого? Просто если считать Японию, Корею, Австралию и т. д. то и в хоккее надо считать Францию, Данию, Норвегию, Германию, Швейцарию и т. д.
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Алексей Голобородько
Ответ Фёдор Кузнецов
Не надо настолько преувеличивать, топово в футбол играют 15-20 сборных, в хокке 7-8, никаких 100 в футболе нет
15-20 только в мире, не считая Европу, в хоккее топ-команд 5-6.
0
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savik-A.M.
Ответ Фёдор Кузнецов
В хоккей условный вылет в 1/4 ЧМ считается провалом, в футболе главным успехом(не сравниваю само попадание туда и сложность, просто сравнение результатов)
в хоккей играют более менее сборных команд 8 , в футболе за 100 , это про уровень конкуренции
+2
-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Vićtor Diaź
«Понятно, что у нас там не такие крутые результаты…» Извиняюсь, а где крутые? В хоккее чемпионат мира выиграли? Или может евробаскет?
В хоккей условный вылет в 1/4 ЧМ считается провалом, в футболе главным успехом(не сравниваю само попадание туда и сложность, просто сравнение результатов)
+1
-1
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Девушка Безимени
да не свисти
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Андрей Лебедевъ
После этого комментария на ветке фигурки начался сущий кошмар
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Форвард таранного типа
Кёрлинг не упомянул. Ну как же так?
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