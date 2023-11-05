Депутат Свищев: «Футбол в России – спорт номер один. Фигурное катание, хоккей, легкая атлетика, плавание тоже достаточно популярны»
Депутат Дмитрий Свищев назвал футбол самым популярным видом спорта в России.
«Для меня все виды спорта одинаково интересны, потому что у меня работа такая.
Но по массовости – это, конечно, футбол. Понятно, что у нас там не такие крутые результаты, но мы видим, что на сегодняшний день футбол в России – спорт номер один.
Понятно, что другие виды спорта у нас тоже достаточно популярны. Те же фигурное катание, хоккей, легкая атлетика, плавание. Можно долго перечислять виды спорта, которые входят в список самых популярных», – сказал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Свищев.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Извиняюсь, а где крутые? В хоккее чемпионат мира выиграли? Или может евробаскет?
Брейк