Депутат Свищев: «Футбол в России – спорт номер один. Фигурное катание, хоккей, легкая атлетика, плавание тоже достаточно популярны»

Депутат Дмитрий Свищев назвал футбол самым популярным видом спорта в России.

«Для меня все виды спорта одинаково интересны, потому что у меня работа такая.

Но по массовости – это, конечно, футбол. Понятно, что у нас там не такие крутые результаты, но мы видим, что на сегодняшний день футбол в России – спорт номер один.

Понятно, что другие виды спорта у нас тоже достаточно популярны. Те же фигурное катание, хоккей, легкая атлетика, плавание. Можно долго перечислять виды спорта, которые входят в список самых популярных», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!