Деку: «Хави – тренер «Барсы». Клуб продлевает контракт, когда доверяет тренеру. Критика – это нормально»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Футбол

Деку выразил доверие Хави.

«Хави – наш тренер, у него есть контракт, который недавно был продлен. Клуб продлевает контракт с тренером, когда доверяет ему.

Я понимаю, что когда команда играет не очень хорошо, и мы не выигрываем, Хави критикуют. Но это нормально. Это футбол, мы привыкли», – сказал спортивный директор «Барсы».

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2 комментария
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Rachid
Авторитет Хави в Барсе поболее будет чем у Деку)
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