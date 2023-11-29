Деку: «Хави – тренер «Барсы». Клуб продлевает контракт, когда доверяет тренеру. Критика – это нормально»
Деку выразил доверие Хави.
«Хави – наш тренер, у него есть контракт, который недавно был продлен. Клуб продлевает контракт с тренером, когда доверяет ему.
Я понимаю, что когда команда играет не очень хорошо, и мы не выигрываем, Хави критикуют. Но это нормально. Это футбол, мы привыкли», – сказал спортивный директор «Барсы».
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